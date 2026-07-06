Colombia

Fico Gutiérrez envió una dura carta a la defensora del Pueblo por el apoyo al mural ‘antifa’ en Medellín: “Impresentable”

En la misiva enviada a Iris Marín, el mandatario paisa aseguró que funcionarios respaldaron una actividad que se realizó sin autorización y violando las normas sobre intervención del espacio público

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La pintura fue eliminada por las autoridades de Medellín - crédito @thomaspiedrahitam/Instagram

El alcalde de Medellín, Federico “Fico” Gutiérrez, envió una dura carta abierta a la defensora del Pueblo, Iris Marín Ortiz, en la que exigió una investigación disciplinaria inmediata contra los funcionarios de esa entidad que acompañaron la pintura de un mural con la frase “Defensiva Antifa”.

El mandatario local calificó la actividad como “abiertamente ilegal” y criticó con dureza que servidores de la entidad supervisaran un acto que no contaba con los permisos de la administración distrital.

La controversia estalló después de que concejales de la oposición a la izquierda denunciaran en redes sociales que un auxiliar administrativo de la Defensoría del Pueblo estaba presente en el lugar portando prendas oficiales.

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Ante la situación, “Fico” Gutiérrez ordenó tapar de inmediato la pintura gris sobre la estructura vial y formalizó su reclamo institucional ante la Sede Nacional en Bogotá.

Así cubrieron el mural con un mensaje escrito en letras mayúsculas "Defensiva Antifa" - crédito @FicoGutierrez/X
Así cubrieron el mural con un mensaje escrito en letras mayúsculas "Defensiva Antifa" - crédito @FicoGutierrez/X

Un mural sin permisos en el espacio público

De acuerdo con la denuncia del alcalde de Medellín, los hechos ocurrieron en el cruce vial de la Avenida Ferrocarril con la calle San Juan. En ese punto, un grupo de jóvenes y colectivos urbanos intervino un puente de la ciudad sin contar con la autorización previa del Distrito Especial de Medellín, en donde violaron las normas locales de convivencia.

En el texto de la misiva, Gutiérrez calificó como “impresentable” ver a servidores públicos respaldando una infracción flagrante a la Ley 1801 de 2016 y al Acuerdo Distrital 010 de 2020, las normas que regulan los grafitis y el uso de los bienes comunes que pertenecen a todos los ciudadanos.

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El mandatario local aseguró que la situación es mucho más grave porque no se trató de una manifestación artística o cultural espontánea. Según el reporte de la Alcaldía de Medellín, mientras se pintaba el letrero en el puente, se distribuyeron en la zona volantes impresos que hacían alusión al 50 aniversario de la “Carta de Argel”.

- crédito Fico Gutierrez/Facebook - @MarnIris/X
Alcalde de Medellín, Fico Gutiérrez, exigió a Iris Marín investigar a funcionarios de la Defensoría del Pueblo - crédito Fico Gutierrez/Facebook - @MarnIris/X

Para la administración distrital, tanto el mensaje del mural como el contenido de los panfletos representan una apología a un movimiento internacional polémico. Fico Gutiérrez recordó en la carta que este grupo está siendo investigado por la comisión de delitos graves por autoridades como el Departamento de Justicia de los Estados Unidos.

Por esta razón, la alcaldía justificó el uso de la fuerza legítima y el cubrimiento rápido de la estructura vial con pintura gris: “Aquí no hay cabida para la ilegalidad, ni vamos a permitir que se utilicen los muros públicos sin autorización legal”.

"Por esa razón, actuando de forma inmediata con el apoyo de la Secretaría de Seguridad y la Policía Metropolitana, procedimos a cubrir el punto intervenido de manera ilegal y a restablecer el estado de la infraestructura vial”, se lee en la misiva.

El alcalde Federico Gutiérrez solicitó formalmente a la Defensoría del Pueblo abrir investigaciones disciplinarias contra los funcionarios que acompañaron la pintura del mural "Defensiva Antifa" en Medellín - crédito @FicoGutierrez/X
El alcalde Federico Gutiérrez solicitó formalmente a la Defensoría del Pueblo abrir investigaciones disciplinarias contra los funcionarios que acompañaron la pintura del mural "Defensiva Antifa" en Medellín - crédito @FicoGutierrez/X

Los límites de la expresión artística que Fico Gutiérrez dejó en claro

El alcalde de Medellín aclaró que su gobierno apoya activamente a los movimientos de murales y grafitis de la ciudad, otorgando permisos y garantías sin censurar los mensajes artísticos. Sin embargo, precisó que, basándose en precedentes judiciales, “la libertad de expresión tiene unos límites legales, y que, en este caso, debe protegerse el espacio público, y las expresiones artísticas deben contar con autorización previa y cumplir con los requisitos de ley”.

Al cierre de su carta, el mandatario local le recordó a la funcionaria nacional que la libre expresión de los colectivos ciudadanos “no podría en ningún momento llegar a vulnerar derechos fundamentales de otros ciudadanos o hacer apología al odio o grupos actualmente vinculados por comisión de múltiples delitos”.

“Por lo anterior, solicito que desde esa institución se inicien las investigaciones correspondientes, y le reitero, como lo hemos hablado personalmente, toda mi disposición para trabajar de manera articulada, manteniendo el respeto por las instituciones y el cumplimiento de nuestras obligaciones conforme al cargo que desempeñamos”, concluyó Gutiérrez.

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