Colombia

Habilitan vuelo temporal entre Bogotá y Barcelona (Venezuela) por emergencia tras los terremotos

La aerolínea también implementó un plan especial para que los pasajeros con viajes programados a finales de julio puedan modificar sus reservas, solicitar reembolsos o cambiar de destino sin costos adicionales

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Latam Airlines-Colombia
La nueva ruta operará entre Bogotá y Barcelona durante todo el mes de julio -crédito Latam Airlines

La emergencia provocada por los dos terremotos que afectaron a Venezuela comenzó a generar ajustes en la operación aérea entre ese país y Colombia. Ante las dificultades que enfrenta el aeropuerto de Caracas para recuperar su funcionamiento habitual, Latam Airlines anunció medidas para facilitar el traslado de los pasajeros durante las próximas semanas.

Como parte de esa respuesta, la compañía puso en marcha una ruta temporal entre Bogotá y Barcelona, en el estado Anzoátegui, con el propósito de ofrecer una alternativa de conexión hacia una de las zonas que cobró mayor relevancia tras la contingencia.

Colombia y Venezuela reactivan transporte aéreo con cinco nuevas rutas - crédito Presidencia.
Los vuelos estarán disponibles los lunes y viernes con itinerarios de ida y regreso entre Colombia y Venezuela -crédito Presidencia.

Al mismo tiempo, la aerolínea flexibilizó las condiciones para los viajeros que tenían vuelos programados en los próximos días. Los pasajeros afectados podrán cambiar sus itinerarios, solicitar reembolsos o modificar el destino de sus tiquetes sin asumir costos adicionales ni penalidades.

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La nueva conexión aérea comenzó a operar desde el lunes 6 de julio y estará disponible durante todo julio. Según informó la compañía, los vuelos despegarán desde Bogotá los lunes y viernes a las 7:35 de la mañana, mientras que el regreso desde Barcelona se realizará esos mismos días a las 11:40 de la mañana, hora local de Venezuela.

Con esta operación, Latam busca ampliar las alternativas de movilidad entre ambos países en un momento en el que parte de la infraestructura aeroportuaria venezolana enfrenta dificultades para retomar su actividad con normalidad. “La ruta a Barcelona es una nueva opción para fortalecer la conectividad de Venezuela con el mundo dada la afectación del aeropuerto de Caracas y las dificultades para el reinicio de su operación en condiciones normales”, mencionó Erika Zarante, CEO de Latam Airlines Colombia.

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Los pasajeros con reservas entre el 25 y el 31 de julio podrán hacer cambios sin penalidades - crédito Aeropuerto El Dorado
Los pasajeros con reservas entre el 25 y el 31 de julio podrán hacer cambios sin penalidades - crédito Aeropuerto El Dorado

Además de la apertura de la nueva ruta, la empresa anunció un plan especial para los pasajeros con reservas entre el 25 y el 31 de julio. La medida les permitirá reorganizar sus viajes sin asumir cargos adicionales, teniendo en cuenta las afectaciones derivadas de la emergencia. Entre las opciones disponibles figura el cambio de fecha del vuelo hasta por un año después del itinerario original. Quienes lo prefieran también podrán solicitar el reembolso total del valor del tiquete o modificar el destino final hacia Cúcuta, Riohacha o Barcelona, dependiendo de sus necesidades de viaje.

La compañía explicó que estas alternativas buscan ofrecer mayor flexibilidad a los usuarios que vieron alterados sus desplazamientos como consecuencia de las condiciones que enfrenta Venezuela tras los movimientos telúricos.

Latam también hizo un llamado a los pasajeros para que consulten de manera permanente el estado de sus vuelos a través de sus canales oficiales. Allí mismo podrán realizar cambios en sus reservas y conocer cualquier actualización relacionada con los itinerarios. Para quienes requieran atención personalizada, la aerolínea recordó que mantiene habilitada su línea de servicio al cliente, además del canal de WhatsApp dispuesto para atender las solicitudes vinculadas con esta situación excepcional.

Latam recomendó consultar el estado de los vuelos a través de sus canales oficiales antes de viajar - crédito Latam Airlines
Latam recomendó consultar el estado de los vuelos a través de sus canales oficiales antes de viajar - crédito Latam Airlines

La decisión se produce mientras continúan las labores de atención a las comunidades afectadas por los terremotos y persisten las dificultades logísticas en algunos puntos del país. En ese contexto, la conectividad aérea se convirtió en un factor clave para facilitar el traslado de viajeros y mantener la comunicación entre Venezuela y otros destinos de la región.

Con la incorporación de la ruta Bogotá-Barcelona y la flexibilización de las condiciones para modificar los tiquetes, la aerolínea busca ofrecer alternativas a quienes necesitan viajar durante la emergencia, al tiempo que adapta su operación a las circunstancias que atraviesa el país vecino.

Las medidas estarán vigentes de manera temporal y dependerán de la evolución de la situación operacional en Venezuela. Mientras tanto, la recomendación para los pasajeros es mantenerse informados a través de los canales oficiales de la compañía antes de desplazarse al aeropuerto y, en caso de requerir cambios, gestionarlos con anticipación para evitar contratiempos.

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