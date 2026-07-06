Colombia

Estos son los municipios mejor administrados de Colombia: Bogotá está entre los primeros, pero Medellín y Cali no

En el listado también se destaca la presencia de los municipios Pdet, hecho que indica un avance en las zonas golpeadas por el conflicto

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Funza revalidó su liderazgo como el municipio con mejor gestión del país, según el Índice de Desempeño Institucional 2025 - crédito captura de pantalla / Google Maps
Funza revalidó su liderazgo como el municipio con mejor gestión del país, según el Índice de Desempeño Institucional 2025 - crédito captura de pantalla / Google Maps

El Índice de Desempeño Institucional (IDI) 2025 ha redefinido el panorama de la administración pública local al revelar que la excelencia en gestión no es exclusiva de grandes urbes, sino que se extiende a municipios de diferentes tamaños y contextos.

La medición, realizada por el Departamento Administrativo de la Función Pública, coloca a 100 municipios en la cima de la eficiencia administrativa, resaltando avances en planeación, talento humano y gobierno digital.

Funza, en Cundinamarca, consolidó su liderazgo y se ubicó nuevamente en el primer puesto, alcanzando un puntaje de 98,9 sobre 100. Este municipio logró destacarse gracias a su desempeño en áreas clave como planeación estratégica, gestión para resultados y servicio a la ciudadanía. La gestión administrativa de Funza se ha convertido en un modelo para otras entidades territoriales, demostrando que el tamaño poblacional no limita la excelencia institucional.

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Sabaneta y Fredonia se ubicaron en el podio nacional por su desempeño en planeación, control interno y servicio a la ciudadanía - crédito Alcaldía de Fredonia
Sabaneta y Fredonia se ubicaron en el podio nacional por su desempeño en planeación, control interno y servicio a la ciudadanía - crédito Alcaldía de Fredonia

El listado de los mejores municipios incluye a Sabaneta y Fredonia, ambos en Antioquia, que obtuvieron 98,7 y 98,1 puntos respectivamente. Sabaneta, centro urbano del Valle de Aburrá, y Fredonia, municipio agrícola del suroeste, comparten el reconocimiento por su capacidad de articular políticas de transparencia y control interno. Sus resultados reflejan la diversidad regional del buen desempeño público.

En el cuarto y quinto lugar se posicionaron Íquira (Huila) y La Gloria (Cesar), ambos con 97,9 puntos. Estos municipios consolidaron su lugar entre los más eficientes al priorizar la gestión orientada a resultados y la participación ciudadana. Este grupo de avanzada evidencia que la competitividad institucional traspasa fronteras departamentales.

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El top 10 se completó con nombres como Envigado (Antioquia), Villa de San Diego de Ubaté (Cundinamarca), Valparaíso (Caquetá, primer municipio Pdet (Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial) en el listado, Cartagena de Indias (Bolívar) y Hobo (Huila), todos con puntajes superiores a 97. El desempeño de estos municipios subraya la solidez de los gobiernos locales en materia de modernización administrativa y digitalización.

Los 100 mejores municipios según el IDI

El análisis de La República sobre los datos de Función Pública permitió identificar a los 100 municipios con mayor desempeño institucional. De este grupo, 21 municipios forman parte de los Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial (Pdet), lo que indica avances en zonas históricamente impactadas por el conflicto armado. Territorios de departamentos como Chocó, Cauca, Caquetá, Cesar, Bolívar, La Guajira, Putumayo y Antioquia lograron consolidar administraciones calificadas entre las mejores del país.

En el tramo que abarca del puesto 11 al 20, figuran municipios como Cantagallo (Bolívar), Bahía Solano (Chocó), Pailitas (Cesar), Algeciras (Huila) y Mosquera (Cundinamarca). Entre ellos sobresalen cuatro municipios Pdet, lo que muestra que los esfuerzos de fortalecimiento institucional en regiones priorizadas por el Acuerdo de Paz están dando frutos.

El listado de los 100 municipios más destacados incluye a 21 territorios Pdet, reflejando progresos en zonas priorizadas tras el Acuerdo de Paz - crédito Neiva Activa / Facebook
El listado de los 100 municipios más destacados incluye a 21 territorios Pdet, reflejando progresos en zonas priorizadas tras el Acuerdo de Paz - crédito Neiva Activa / Facebook

Cundinamarca lideró el ranking departamental con 19 alcaldías entre los 100 mejores municipios del país. Le siguieron Chocó (12), Huila y Cauca (10 cada uno), y Antioquia y Boyacá (nueve municipios cada uno). Esta distribución revela que la calidad en la gestión pública no es privativa de un solo territorio, sino que se expande a nivel nacional.

El IDI, según la Función Pública, evalúa la capacidad de las entidades municipales para administrar recursos, planificar acciones y entregar resultados, considerando variables como transparencia, control interno y atención ciudadana. La calificación máxima es de 100 puntos y los resultados de 2025 solo pueden compararse con los de los tres años previos, debido a variaciones metodológicas.

Opiniones de expertos y contexto institucional

Andrés Santamaría, director de Asocapitales, sostuvo que el IDI es una herramienta útil para medir capacidades básicas del Estado, aunque advierte que no debe considerarse una medición integral del bienestar de la población.

Una administración puede obtener un alto puntaje en gestión y aún enfrentar desafíos en seguridad, movilidad o servicios públicos. Para Santamaría, la presencia de municipios Pdet en el top 100 es una señal positiva de fortalecimiento institucional, pero insiste en la necesidad de complementar estos logros con mejoras sociales y fiscales.

Jorge Iván González, exdirector del Departamento Nacional de Planeación, considera que el IDI es un instrumento valioso pero limitado para compensar las desigualdades estructurales entre municipios.

Bogotá encabeza el ranking de capitales en el Índice de Desempeño Institucional 2025, seguida por Cartagena, Bucaramanga, Cali y Medellín, que conforman el grupo de ciudades con mayor eficiencia en la gestión pública local - crédito @Asocapitales / X
Bogotá encabeza el ranking de capitales en el Índice de Desempeño Institucional 2025, seguida por Cartagena, Bucaramanga, Cali y Medellín, que conforman el grupo de ciudades con mayor eficiencia en la gestión pública local - crédito @Asocapitales / X

Como ejemplo, señala que la Secretaría de Planeación de Quibdó no posee las capacidades técnicas de ciudades como Medellín o Cali. Sobre los municipios Pdet, González observa que los recursos se dispersaron sin una visión estratégica regional, lo que impactó el alcance de los resultados.

Así les fue a las capitales

Las ciudades capitales también alcanzaron puntajes destacados en el Índice de Desempeño Institucional 2025. Bogotá lideró con 98,6 puntos, seguida por Cartagena (97,1),Bucaramanga (95,2),Cali (95,0) y Medellín (93,9). En un segundo grupo se ubicaron Manizales, Popayán, Neiva, Puerto Carreño y Pasto, todas con más de 87 puntos.

Metodología y alcance del IDI

El IDI se construye a partir de información reportada por las propias entidades y validada por la Función Pública a través del Formulario Único de Reporte de Avances de la Gestión (Furag).

Evalúa aspectos como planeación, gestión del talento humano, ejecución para resultados, manejo de información, transparencia, contratación pública, servicio a la ciudadanía y participación ciudadana. Cada componente contribuye a una visión integral de la gestión institucional, aunque sin medir directamente variables como seguridad o calidad de vida.

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