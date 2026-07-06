Caos vial por accidente de tránsito en el norte de Bogotá: una persona que se movilizaba en una patineta eléctrica resultó muerta

El cierre total de la avenida carrera 19 en el sector de Cedritos, tras la colisión entre un bus del SITP y una patineta, dejó a miles de conductores enfrentando largos desvíos y a una persona fallecida en plena hora pico de este lunes 6 de julio - crédito @PasaenBogota / X

Un accidente de tránsito mortal alteró la circulación en la avenida carrera 19 la mañana del lunes 6 de julio. Las autoridades reportaron el cierre total de los carriles en dirección norte-sur, específicamente en el sector de Cedritos.

La Secretaría de Movilidad confirmó que el siniestro ocurrió sobre las 6:50 a. m. en la intersección de la calle 159, en la localidad de Usaquén obligando a los conductores a buscar rutas alternativas. Las opciones principales, son la avenida Novena y la Autopista Norte.

La choque involucró un bus del Sitp y una patineta eléctrica. El usuario de la patineta falleció en el lugar, según datos oficiales. Mientras tanto, personal de tránsito y el grupo Guía permanecen en el área, organizando el flujo vehicular y facilitando los desvíos, a la espera de la llegada de los equipos forenses y criminalísticos.

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