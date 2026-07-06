Colombia

Caos vial por accidente de tránsito en el norte de Bogotá: una persona que se movilizaba en una patineta eléctrica resultó muerta

El hecho se presentó al chocar un bus del Sitp con una patineta eléctrica en el sector de Cedritos

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El cierre total de la avenida carrera 19 en el sector de Cedritos, tras la colisión entre un bus del SITP y una patineta, dejó a miles de conductores enfrentando largos desvíos y a una persona fallecida en plena hora pico de este lunes 6 de julio - crédito @PasaenBogota / X

Un accidente de tránsito mortal alteró la circulación en la avenida carrera 19 la mañana del lunes 6 de julio. Las autoridades reportaron el cierre total de los carriles en dirección norte-sur, específicamente en el sector de Cedritos.

La Secretaría de Movilidad confirmó que el siniestro ocurrió sobre las 6:50 a. m. en la intersección de la calle 159, en la localidad de Usaquén obligando a los conductores a buscar rutas alternativas. Las opciones principales, son la avenida Novena y la Autopista Norte.

La choque involucró un bus del Sitp y una patineta eléctrica. El usuario de la patineta falleció en el lugar, según datos oficiales. Mientras tanto, personal de tránsito y el grupo Guía permanecen en el área, organizando el flujo vehicular y facilitando los desvíos, a la espera de la llegada de los equipos forenses y criminalísticos.

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