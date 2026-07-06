Colombia

El pepino y la presión arterial: médico colombiano explica por qué podría convertirse en un aliado para el corazón, pero hace importantes advertencias

Oswaldo Restrepo explicó por qué la verdura podría convertirse en un aliado, detalló cómo consumirlo correctamente y advirtió en qué casos no debe reemplazar el tratamiento médico

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Jugo verde elaborado con pepino fresco y chayote, opción natural y saludable que hidrata, nutre y complementa una alimentación balanceada. - (Imagen Ilustrativa Infobae)
El médico Oswaldo Restrepo recomienda el pepino como complemento para controlar la presión arterial - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

El pepino es uno de los alimentos más comunes en la cocina colombiana, pero para el médico Oswaldo Restrepo también podría ser un complemento natural para apoyar el control de la presión arterial.

A través de un video publicado en su canal de YouTube, el profesional aseguró que este vegetal contiene propiedades que favorecerían la eliminación del exceso de sodio en el organismo, ayudando a mantener una mejor salud cardiovascular, aunque insistió en que no reemplaza los tratamientos médicos prescritos.

Durante su intervención, Restrepo explicó que muchas personas con hipertensión viven preocupadas por las cifras que arroja el tensiómetro y buscan alternativas que complementen el tratamiento indicado por su especialista.

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“Si eres de los que todos los días se toma la presión y sientes angustia en el pecho al ver que los números de la máquina no bajan de ciento cuarenta o ciento cincuenta, presta mucha atención. Ese dolorcito sordo en la nuca al despertar, los oídos que te zumban a mitad de la tarde o ese miedo constante y silencioso a sufrir un susto grave con tu corazón. Muchos piensan que la única forma de mantener la presión a raya es resignarse a vivir atiborrado de pastillas químicas, pero la realidad es otra. La mayoría de las veces, lo que tus arterias están gritando es que están secas, rígidas y ahogadas en sal refinada”, afirmó.

Ilustración en acuarela de un hombre adulto que desciende una escalera con su mano izquierda sobre el pecho y la derecha sujetando el pasamanos.
El médico Oswaldo Restrepo pone al pepino en la conversación sobre la presión arterial y lanza una advertencia clave - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

El médico sostuvo que el pepino contiene una alta proporción de agua y minerales como el potasio y el magnesio, nutrientes que, según explicó, favorecen el funcionamiento de los riñones y la eliminación del exceso de sodio.

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No obstante, señaló que, aunque una alimentación rica en frutas y verduras puede contribuir al control de la presión arterial dentro de un estilo de vida saludable, ninguna evidencia científica respalda que el pepino, por sí solo, trate o cure la hipertensión.

En ese sentido, Restrepo utilizó una comparación para explicar el mecanismo que, a su juicio, tendría este alimento sobre el sistema circulatorio.

“Imagina que tu sistema circulatorio es como las mangueras con las que riegas el jardín. Si la manguera tiene demasiada sal adentro, la presión se va a las nubes y corre el riesgo de romperse. Tus riñones son los encargados de sacar esa sal y la herramienta que usan es el potasio. El pepino está atiborrado de potasio natural y magnesio. Cuando comes pepino todos los días le estás dando a tus riñones un ejército de barrenderos. El potasio atrapa el exceso de sodio que tienes acumulado por los alimentos procesados y lo obliga a salir por la orina. Al irse la sal, las paredes de los vasos sanguíneos se relajan y la presión cae de forma natural porque el flujo de sangre ahora es suave y libre”, explicó el especialista.

Jugo verde de espinaca, pepino, apio y limón siendo vertido de una jarra a un vaso alto transparente, con gotas salpicando sobre una mesa de mármol.
Un médico atribuye al pepino un apoyo dietario para la presión arterial - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

El especialista también llamó la atención sobre algunos hábitos que, según él, reducen los posibles beneficios del pepino. Entre ellos mencionó retirar la cáscara y las semillas antes de consumirlo, así como agregarle abundante sal durante su preparación.

“El segundo error es quitarle la cáscara y las semillas del pepino. Estás botando el remedio a la basura. En la cáscara verde y en las semillas es donde se concentra la mayor cantidad de fibra, sílice y potasio. Si le quitas eso, solo estás comiendo agua con un poco de sabor. Y el tercer error es ahogar el pepino en sal refinada. Al hacer eso neutralizas por completo el efecto beneficioso del vegetal. El pepino medicinal se sazona con limón o con hierbas aromáticas, nunca con sal”, aseguró.

Como parte de sus recomendaciones, Restrepo propuso un protocolo de 15 días que incluye consumir un licuado elaborado con medio pepino, agua y limón antes del almuerzo, además de incorporar una ensalada de pepino durante la cena. Asimismo, sugirió registrar periódicamente las cifras de presión arterial para observar posibles cambios.

Sin embargo, el propio médico hizo énfasis en que las personas diagnosticadas con hipertensión y que reciben medicamentos antihipertensivos deben actuar con precaución y no modificar su tratamiento sin supervisión profesional.

Si tú eres una persona que ya está tomando medicamentos para la presión de alta potencia, como los diuréticos o los betabloqueadores, debes tener cuidado. Como el pepino es tan efectivo para bajar la presión de forma natural, si le sumas a tus pastillas sin control, tu presión podría bajarse demasiado y darte un mareo. No quites tus medicamentos por tu cuenta; monitorea tus números y muéstrale las notas a tu médico para que él sea quien ajuste las dosis si ve que tu cuerpo está sanando”, concluyó.

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