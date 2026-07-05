El polvo del Sahara podría afectar las nubes del Caribe colombiano: esto explicó el meteorólogo Max Henríquez

Fenómeno del Sáhara intensifica atardeceres y fertiliza ecosistemas americanos - crédito @HenriquezMax/X

Las habituales condiciones atmosféricas del Atlántico y el Caribe han comenzado a experimentar cambios notorios con la llegada de una vasta nube de partículas originada en el norte de África.

Este fenómeno, conocido como polvo del Sáhara, se caracteriza por el desplazamiento de millones de toneladas de sedimentos diminutos que, impulsados por los vientos alisios, recorren miles de kilómetros hasta asentarse sobre el continente americano durante los meses más cálidos del año.

La nube no está compuesta únicamente por arena, como suele creerse. Su constitución integra fragmentos de arcilla, minerales y polvo arrastrados desde el desierto africano, elementos capaces de mantenerse suspendidos en la atmósfera mientras cruzan el océano.

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Para este año, los sistemas de monitoreo ambiental detectaron sus primeras señales en mayo. Sin embargo, la mayor actividad se prevé entre junio y agosto, con proyecciones que sitúan el pico del fenómeno durante semanas de julio y parte de agosto.

El meteorólogo Max Henríquez explicó que el tránsito de esta masa de aire seco se potencia por la interacción con los vientos alisios, típicos de la estación.

Las imágenes satelitales difundidas por el experto en su cuenta oficial de X muestran cómo la nube tocará algunos sectores costeros del Caribe colombiano, aunque su concentración más densa impactará a países de Centroamérica y México, con especial presencia en islas como Puerto Rico, Cuba y República Dominicana.

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Nube africana transforma paisajes y aporta nutrientes a regiones del Caribe y Centroamérica - crédito @HenriquezMax/X

El arribo del polvo sahariano provoca transformaciones visibles y medibles en las regiones afectadas. Entre los efectos más notorios figura la alteración del color del cielo, con amaneceres y atardeceres teñidos de tonos dorados, rojizos y anaranjados de mayor intensidad debido a la dispersión de la luz solar en las partículas.

El paisaje urbano y rural adquiere una apariencia brumosa y opaca, mientras que la atmósfera se vuelve menos propicia para la formación de nubes, lo que reduce la probabilidad de lluvias y modifica los ciclos locales de humedad.

Max Henríquez explicó el avance del polvo del Sáhara y su impacto en el Caribe - crédito @HenriquezMax/X

Aunque la presencia del polvo sahariano puede generar inquietudes sanitarias, los equipos médicos coinciden en que las concentraciones previstas para el ciclo 2026 no representan un riesgo generalizado.

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El Instituto Nacional de Salud de Estados Unidos afirmó que quienes padecen asma, alergias severas o enfermedades respiratorias crónicas deben prestar atención a la evolución de los reportes meteorológicos.

Por su parte, el Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (Ideam), “este fenómeno suele registrarse entre finales de la primavera y comienzos del otoño en el hemisferio norte”. La entidad explicó que el evento se caracteriza por aire seco, menor humedad y vientos intensos en las capas altas de la atmósfera.

Las regiones más afectadas incluyen La Guajira, Magdalena, Atlántico, Bolívar, Sucre, Córdoba, San Andrés, Providencia y Santa Catalina. En estas zonas, autoridades meteorológicas advierten sobre “cielos más opacos, ambientes brumosos y reducción de la visibilidad, especialmente en áreas costeras e insulares”.

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Imagen de referencia. Polvo del Sahara podría afectar el Caribe Colombiano - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

Además, el Ideam señaló que el ingreso de esta masa de aire seco puede limitar la formación de lluvias y aumentar la sensación de calor, aunque en algunos lugares, la interacción con la humedad podría dar origen a “lluvias aisladas o tormentas eléctricas esporádicas”.

El Instituto Nacional de Salud de Estados Unidos alertó que investigaciones recientes identificaron una relación entre altos niveles de polvo atmosférico y un aumento de casos de asma y Enfermedad Pulmonar Obstructiva Crónica (Epoc).

Por ende, la Asociación Americana del Pulmón aconseja a quienes sufren afecciones respiratorias extremar cuidados durante el paso del polvo del Sahara, sugiriendo quedarse en casa, emplear máscaras N-95 y utilizar filtros de aire.

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Más allá de los efectos visuales y sanitarios, el polvo del Sáhara cumple una función ecológica fundamental. Al depositarse sobre tierras en América, los sedimentos aportan nutrientes esenciales como fósforo y hierro, enriqueciendo suelos agrícolas y ecosistemas terrestres o acuáticos.

Este fenómeno evidencia la conexión entre continentes y subraya la importancia de los procesos naturales en el equilibrio global. La fertilización natural que acompaña al polvo africano es aprovechada por la vegetación local, contribuyendo a la productividad de regiones que reciben estas partículas de manera regular.

A medida que la nube avanza y tiñe de tonos cálidos los cielos de América, científicos y autoridades continúan vigilando su evolución, recordando a la población que, aunque el fenómeno puede resultar molesto para ciertos grupos, también ofrece beneficios ambientales que trascienden fronteras y consolidan la interdependencia climática entre África y el continente americano.

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