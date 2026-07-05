Joven en Santa Marta aprovechó videojuego en línea para compartir material ilegal de pornografía infantil: fue judicializado por la Fiscalía

La Fiscalía General de la Nación reportó la captura de un hombre acusado de difundir material de abuso sexual infantil a través de un videojuego en línea en Colombia - crédito Dado Ruvic/Reuters

En medio de las labores de inteligencia de la Fiscalía General de la Nación, en la mañana del domingo 5 de julio de 2026 se dio a conocer la captura de un hombre que, a través de un videojuego en línea, habría difundido extenso material de abuso sesual infantil en Colombia.

Según informó el ente acusador, el caso, que involucra a un hombre identificado como Wadin Rafael de Alba Navarro Carrera, mostró cómo los sistemas de mensajería y chat de videojuegos pueden ser utilizados para delitos graves contra menores.

Las autoridades recibieron reportes sobre la circulación de contenido explícito desde una plataforma internacional de mensajería. Esta alerta, enviada al Centro Nacional para Niños Desaparecidos y Explotados (Ncmec) de Estados Unidos, fue canalizada rápidamente hacia la Fiscalía General de la Nación en Colombia.

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El seguimiento permitió rastrear el origen de los archivos hasta la ciudad de Santa Marta, donde el acusado habría almacenado y distribuido material ilícito utilizando el entorno virtual de un videojuego.

Descubrimiento y procedimiento judicial

Las autoridades rastrearon la circulación del material de abuso sexual infantil desde una plataforma internacional de mensajería hasta la Fiscalía en Colombia, con apoyo del Ncmec de Estados Unidos - crédito Fiscalía

Según la información aportada por la Fiscalía, en febrero de 2026 el presunto responsable utilizó diversos canales de comunicación disponibles en el juego, como mensajes de texto, chat, voz y videollamadas, para enviar 63 archivos con registros de abusos sexuales de menores entre seis y 17 años.

La evidencia recogida fue clave para la intervención de la Sijín de la Policía Nacional, que coordinó la captura en el departamento de Magdalena. Posteriormente, una fiscal de la Unidad Especial de Investigación de Delitos Priorizados contra Niños, Niñas y Adolescentes presentó al detenido ante un juez de control de garantías.

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Durante la audiencia, la fiscal detalló que bajo el seudónimo “R7joyita”, vinculado al correo electrónico wadinnavarroc@gmail.com y al contacto en la sala de chat “Aportes”, el imputado transmitió 14 videos en formato .MOV, un archivo MP4 y una imagen JPG.

La Fiscalía señaló que en febrero de 2026 el acusado habría usado mensajes de texto, chat, voz y videollamadas del videojuego para enviar 63 archivos - crédito Fiscalía

Las imágenes mostraban actividades sexuales explícitas con menores, y en la mayoría de los casos se observaba la participación de adultos. La funcionaria judicial remarcó que “algunos de los que se puede evidenciar en esas transmisiones tienen entre los seis a los trece años de edad”.

El proceso judicial se fortaleció con la recepción de una carta fechada el 3 de marzo de 2026, enviada por el agregado adjunto de la Embajada de Estados Unidos. El documento señalaba que, durante distintos periodos de 2026, una persona en Colombia había transmitido, divulgado y almacenado material de abuso sexual infantil en gran escala. La carta aportó datos como el usuario, el correo electrónico y el número de contacto asociado, facilitando la identificación del sospechoso.

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“Bajo el nombre del usuario R7joyita, que está asociado al correo wadinnavarroc@gmail.com y asociado igualmente al contacto en la sala del chat Aportes, que es el perfil del chat, transmitió 14 videos en formato MOV, un archivo en formato MP4 y una imagen en formato JPG, todos, señoría, consistentes con actividades sexuales explícitas donde participaban niños, niñas y adolescentes, algunos de los que se puede evidenciar en esas transmisiones entre los seis a los 13 años de edad y en la mayoría, señoría, de lo que se puede advertir son casos donde intervienen adultos”, señaló la fiscal.

La investigación identificó a Wadin Rafael de Alba Navarro Carrera como presunto responsable del almacenamiento y distribución de archivos ilícitos desde Santa Marta - crédito Fiscalía

El imputado, presentado ante la justicia por el delito de pornografía con personas menores de 18 años en concurso homogéneo y sucesivo, no aceptó los cargos. Sin embargo, el juez ordenó que cumpla medida de aseguramiento privativa de la libertad en un establecimiento carcelario.

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De acuerdo con el expediente, la investigación se inició tras recibir información internacional que alertó sobre el intercambio de material ilícito a través de plataformas digitales. Las autoridades rastrearon la actividad hasta el usuario “R7joyita”, quien empleaba canales multifuncionales dentro del juego para el envío de archivos prohibidos.