Así son las medidas que podrían empezar a implementarse para frenar las estafas por llamadas y mensajes en Colombia

Las nuevas medidas regulatorias apuntan a fortalecer la confianza y seguridad de los usuarios en las comunicaciones móviles - crédito (Imagen Ilustrativa Infobae)

Más de 252 millones de pesos diarios son reclamados por fraudes relacionados con estafas mediante llamadas y mensajes, según la Comisión de Regulación de Comunicaciones (CRC).

Por esto, la propuesta regulatoria presentada por la CRC surge ante el crecimiento de delitos como el smishing y el vishing, que explotan la infraestructura masiva de msm y voz en Colombia, respectivamente. En solo un trimestre, las redes móviles gestionaron más de 24 mil millones de minutos de voz y 12,4 mil millones de mensajes de texto enviados mediante códigos cortos. Estas cifras muestran la escala sobre la que operan los delincuentes y la urgencia de fortalecer la protección digital.

PUBLICIDAD

El documento elaborado por la CRC reúne medidas tecnológicas, operativas y pedagógicas orientadas a frenar la suplantación de identidad y a recuperar la confianza en las comunicaciones móviles.

La coordinación entre operadores, autoridades y empresas es clave para enfrentar el aumento de los fraudes telefónicos - crédito (Imagen Ilustrativa Infobae)

Detalles del proyecto

Reforzar la trazabilidad y la identificación de emisores

El proyecto exige a las empresas y organizaciones que envían mensajes masivos pasar por procesos de validación rigurosos. Este control, señala la CRC, busca “generar trazabilidad en el origen de los mensajes que reciben los usuarios”, y facilitar la detección de campañas sospechosas o intentos de suplantación. Además, se fortalecerá el monitoreo del tráfico de SMS para identificar patrones atípicos que puedan indicar actividades ilícitas.

Coordinación multisectorial y respuesta integral

La iniciativa incluye la creación del Comité Técnico de Lucha contra el Fraude en Redes de Servicios Móviles, liderado por la CRC. Este espacio facilitará el intercambio de información, la emisión de alertas tempranas y la identificación de nuevas modalidades de fraude entre operadores, autoridades y demás actores del ecosistema digital.

PUBLICIDAD

El comisionado Javier Gutiérrez Afanador subrayó la relevancia de la iniciativa: “La regulación es solo el punto de partida”, y que la lucha contra esta amenaza exige la acción coordinada de autoridades, operadores, empresas y usuarios.

El bloqueo de llamadas internacionales que utilizan números colombianos busca cerrar espacios a la suplantación - crédito (Imagen Ilustrativa Infobae)

La CRC pretende combatir el fraude con una estrategia que abarca desde la identificación visible del remitente en SMS, pasando por la validación de los emisores, hasta la vigilancia activa del tráfico de mensajes y llamadas. Se busca que los usuarios puedan distinguir con certeza entre una comunicación legítima y un intento de suplantación o estafa.

Medidas para reforzar la seguridad de los mensajes de texto

Creación de un identificador visible (“Sender ID”) en el encabezado de los SMS, que permitirá a los usuarios saber con precisión qué empresa o entidad envía el mensaje.

Validación estricta de la identidad de empresas y organizaciones que envían mensajes masivos, para generar trazabilidad en el origen de los mensajes.

Monitoreo reforzado del tráfico de SMS para detectar comportamientos inusuales relacionados con campañas sospechosas o intentos de suplantación.

Implementación de un validador centralizado para verificar agentes, marcas y plantillas de contenido.

Procesos de conocimiento del cliente (KYC) obligatorios para emisores de SMS masivos.

Monitoreo de patrones atípicos en SMS entre personas (P2P).

Ajustes al Régimen de Administración de Recursos de Identificación para optimizar el uso de códigos cortos y fortalecer la trazabilidad.

El fraude digital ya genera reclamaciones por más de 252 millones de pesos al día en Colombia, según la CRC - crédito (Imagen Ilustrativa Infobae)

Medidas para combatir llamadas fraudulentas:

Bloqueo de llamadas provenientes del exterior que utilicen números colombianos para ocultar su verdadero origen.

Implementación de mecanismos de etiquetado que permitan identificar llamadas comerciales y alertar sobre comunicaciones con características sospechosas.

Establecimiento de controles para evitar el uso indebido de ciertos números o recursos de numeración en llamadas sospechosas.

Prohibición del enmascaramiento de la identidad de la línea llamante (CLI).

Creación de listas de no originación (DNO) para prevenir el uso no autorizado de ciertos números.

Medidas de coordinación y educación:

Creación del Comité Técnico de Lucha contra el Fraude en Redes de Servicios Móviles, liderado por la CRC, para fortalecer el intercambio de información y la coordinación entre operadores, autoridades y otros actores.

Acciones pedagógicas y de formación dirigidas a usuarios, empresas y funcionarios, para promover la prevención y la cultura de cuidado digital.

Estrategias de divulgación y alerta temprana sobre nuevas modalidades de fraude.

Separación del proyecto regulatorio en dos fases: una primera enfocada en la mitigación del fraude y una segunda que evaluará el régimen de remuneración del servicio de SMS en el ecosistema A2P.

El auge del fraude cibernético exige respuestas coordinadas y una regulación dinámica. La CRC incorpora estas acciones en su agenda para 2025-2026, con el propósito de “diagnosticar el problema, proponer y evaluar alternativas regulatorias y no regulatorias que refuercen la trazabilidad y control de las comunicaciones”, sin obstaculizar la innovación ni el acceso legítimo a los servicios.

PUBLICIDAD