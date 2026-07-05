Gustavo Petro celebró la reducción de la jornada laboral y el Centro Democrático le respondió: “Deje de hacer propaganda con logros ajenos”

El presidente colombiano también destacó el aumento del recargo salarial del 80 al 90% para los domingos y festivos en el país - crédito Colprensa/Presidencia

El presidente de Colombia, Gustavo Petro, a través de su cuenta oficial en X, le dio la bienvenida a la reducción de la jornada laboral y al aumento del recargo salarial del 80 al 90% para los domingos y festivos en el país.

“Bienvenidos y bienvenidas a la reducción de la jornada laboral a 42 horas y al incremento del recargo salarial del 80 al 90% por trabajo en domingo o festivos (sic)”, indicó Petro.

El mandatario compartió un video del ministro de Trabajo, Antonio Sanguino, y afirmó que la reforma laboral sigue en el país. Además, incluyó una frase de Aristóteles.

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Gustavo Petro le dio la bienvenida a la reducción de la jornada laboral y al aumento del recargo salarial del 80 al 90% para los domingos y festivos en Colombia - crédito @petrogustavo/X

“La reforma laboral sigue avanzando. ”La política tiene como objetivo la vida buena". Aristóteles (sic)“, indicó el mandatario colombiano.

Por este motivo, el partido Centro Democrático le solicitó al jefe de Estado “no hacer propaganda con logros ajenos”.

“Presidente Petro, deje de hacer propaganda con logros ajenos. La reducción gradual de la jornada laboral fue una iniciativa promovida por el expresidente Álvaro Uribe”, aseveró.