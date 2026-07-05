Luis Carlos Reyes reveló datos que muestran qué tanto creció la deuda de Colombia en los gobiernos de Petro, Duque y Santos

La deuda de Colombia se incrementó exponencialmente en 2020, durante la pandemia por covid-19 - crédito Luisa González/Reuters y Colprensa

El exdirector de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (Dian) y exministro de Comercio, Industria y Turismo Luis Carlos Reyes presentó cifras para explicar si el gobierno del presidente Gustavo Petro endeudó a Colombia como ninguna otra administración.

El exfuncionario presentó las cifras de la deuda del Gobierno Nacional Central como porcentaje del Producto Interno Bruto (PIB) y en pesos reales de 2024, y comparó los datos de los tres últimos gobiernos: el de Juan Manuel Santos (segundo mandato), el de Iván Duque Márquez, y el de Gustavo Petro.

El exdirector de la Dian Luis Carlos Reyes presentó datos de la deuda del Gobierno Nacional Central de tres gobiernos - crédito @luiscrh/X

Las gráficas que compartió muestran un aumento progresivo de la deuda en las tres administraciones. En términos de PIB, así fue creciendo la deuda:

En el Gobierno Santos (2014-2017), la deuda aumentó en 10 puntos porcentuales, ubicándose en 2017 en un 44,7%.

En el Gobierno Duque (2018-2021), aumentó en 11,3 puntos porcentuales, ubicándose en 2021 en un 60,7%.

En el Gobierno Petro (2022-2026), se incrementó en 1,3 puntos porcentuales, ubicándose en 2026 en 60,6%.

Según las estadísticas, la deuda tuvo un alza importante desde 2020 (del 62,1%), que fue cuando tanto Colombia como el resto de países del mundo afrontaron la pandemia por covid-19, que supuso un reto económico para los gobiernos. Desde entonces, la deuda no ha tenido una reducción que alcance el estado en el que se encontraba en 2014, año en el que inició el segundo mandato de Juan Manuel Santos.

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La deuda bruta del Gobierno Nacional Central creció 1,3 puntos porcentuales en el Gobierno Petro - crédito @luiscrh/X

Ahora bien, según otra gráfica que expuso Luis Carlos Reyes, que traduce el incremento de la deuda a billones de pesos constantes de 2024, esta aumentó en $178 billones, aproximadamente, en la administración Santos. Luego, en el Gobierno Duque, creció en $317 billones, y en el Gobierno Petro, que está próximo a concluir, tuvo un alza de $63 billones.

Los datos que compartió el exministro Luis Carlos Reyes hacen parte de las estadísticas del Departamento Administrativo Nacional de Estadística (Dane) y del Ministerio de Hacienda.

La deuda bruta del Gobierno Nacional Central creció $63 billones en el Gobierno Petro - crédito @luiscrh/X

Deuda externa de Colombia cayó al 25%

En mayo de 2026, el director de Crédito Público del Ministerio de Hacienda, Javier Cuéllar, informó que la deuda externa de Colombia cayó al 25%. El jefe de Estado Gustavo Petro celebró la noticia y aseguró que el país incrementó su fortaleza para asumir cualquier crisis económica que se presente en el planeta.

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“Hemos reducido la deuda externa del 42% al 25% de la economía. Ahora somos menos vulnerables que nunca ante las crisis económicas del mundo”, indicó el presidente en su cuenta de X.

Gobierno Petro aseguró que Colombia redujo USD 10.000 millones de deuda externa - crédito @petrogustavo/X

Sin embargo, las advertencias sobre la gestión fiscal del Gobierno Petro se mantienen. El exconcejal de Cali Juan Martín Bravo compartió en sus redes sociales una gráfica realizada con datos del Ministerio de Hacienda y Crédito Público que muestran un incremento de la deuda durante la administración de Gustavo Petro y otras anteriores.

Para mayo de 2026, la deuda interna se ubicó en $881,3 billones (75,4%), mientras que la externa quedó en $288,2 billones (24,6%). En ese sentido, la deuda total se ubicó en $1.169,4 billones.

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Según el excabildante, la deuda externa se redujo en los términos que anunció el director de Crédito Público del Ministerio de Hacienda gracias a que se incrementó la deuda interna. La gráfica muestra que entre 2024 y 2026 tuvo un alza importante.

El exconcejal Juan Martín Bravo aseguró que Gustavo Petro quebró a Colombia - crédito @juanmartinbc/X

“Petro quebró a Colombia. Los burros de la izquierda celebran que Petro bajó la deuda externa, pero lo que no cuentan es que lo hizo aumentando la deuda interna. Además, pasaron de financiarse a tasas cercanas al 6% con el FMI al 14% en el mercado interno. Más de 400 billones de pesos Petro endeudó a Colombia para la campaña de Cepeda”, indicó el exconcejal Juan Martín Bravo.

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