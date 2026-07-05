Pintaron mural “antifa” en Medellín con presencia de funcionarios de la Defensoría del Pueblo: ya lo cubrieron

El concejal de Medellín Andrés ‘Gury’ Rodríguez denunció este 4 de julio de 2026 la aparición de un mural aparentemente atribuido al ELN y con mensajes en contra de la institucionalidad en la ciudad.

Según el cabildante antioqueño, que en sus redes sociales publicó videos de los sujetos que pintaron el mensaje, algunos funcionarios de la Defensoría del Pueblo, en especial un servidor identificado como Lucas Ochoa Trujillo, estuvo presente durante la pintada del mural.

“Hoy 4 de julio, el ELN pinta un muro en Medellín en contra de la institucionalidad. Lo triste es ver a la @DefensoriaCol al servicio de los vándalos. Pueden ver como un auxiliar administrativo de esa institución, el señor Lucas Ochoa Trujillo, supervisa la pintada del mural. Se borrará de inmediato”, afirmó Rodríguez en sus redes sociales.

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Así cubrieron el mural con un mensaje escrito en letras mayúsculas "Defensiva Antifa" - crédito @FicoGutierrez/X

Pero no solo fue el concejal Rodríguez. A través de otro video publicado en plataformas digitales, el líder y consejero de Juventud de Envigado, Thomás Piedrahita, expuso otros ángulos del mensaje, que decía: “Defensiva Antifa”, en letras mayúsculas.

El mural apareció en uno de los muros de un puente vehicular de la capital antioqueña y fue acompañado de panfletos que hacían referencia al aniversario número 50 de la Carta de Argel, documento que amplía el concepto de derechos humanos hacia los derechos colectivos de los “pueblos oprimidos”.

Sin embargo, dicho panfleto estaría firmado por el ELN y contenía mensajes como: “El fascismo avanza al igual que la lucha de los pueblos por su libertad y autonomía. Construimos ciudades en llamas de dignidad” y citaba el artículo 6 de la Carta de Argel: “Todo pueblo tiene el derecho de liberarse de toda dominación colonial o extranjera directa o indirecta y de todos los regímenes racistas”.

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Esta carta que circuló mientras fue pintado el mural - crédito @AndresGuryRod/X

Por su partel, el concejal Rodríguez cuestionó la presencia de la Defensoría del Pueblo y criticó el acompañamiento institucional a la jornada de pintada. “Se desgastan toda una mañana pintando amenazas del ELN acompañados de la @DefensoriaCol. ¿Y para qué? para que les pintemos posteriormente sus pendejadas. Esta alcahuetería se acaba el 7 de agosto. Tienen un mes para entregarse”, añadió en su denuncia pública.

Ante la situación, el alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, ordenó cubrir el mural y expresó en sus redes sociales que “Medellín se respeta”.

Por su parte, el secretario de Seguridad, Manuel Villa Mejía, aseguró en el mismo sentir: “Medellín se respeta. Mientras unos pintan el espacio público sin permiso y con mensajes de apología criminal, nosotros actuamos de inmediato para recuperarlo. En Medellín cuidamos la Tacita de Plata y protegemos los espacios que son de todos. Aquí no hay lugar para quienes pretendan exaltar a los grupos criminales. Autoridad y orden”, publicó en su cuenta oficial de X.

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Luego, agregó: “Ya fue retirado. Actuamos de manera inmediata. En Medellín no permitimos que el espacio público sea utilizado para exaltar grupos ilegales”.

Este fue el mensaje del secretario de Seguridad, Manuel Villa Mejía - crédito X

Periodista Ana Cristina Restrepo le contestó al alcalde Fico Gutiérrez: “La memoria también”

Luego de que se borrara el mensaje subversivo en la estructura, la periodista Ana Cristina Restrepo le respondió al “Medellín se respeta” que escribió el alcalde Federico Gutiérrez un “la memoria también”.

Este comentario despertó una fuerte controversia. El reconocido abogado Daniel Sanín le escribió a la locutora de radio, que ha dejado en firme sus críticas a la elección de Abelardo de la Espriella: “¿Qué tiene que ver un grafiti que dice “Ofensiva Antifa” con la “Memoria”? ¿O también va a dar la explicación de que es una metáfora o que como es una opinión no se puede borrar?”.

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La periodista Ana Cristina Restrepo afirmó que el movimiento "antifa" es "memoria" - crédito X

Por su parte, Antifa, que viene del inglés antifascism, en los términos emitidos por la Casa Blanca de los Estados Unidos, es “una organización militarista y anarquista que aboga explícitamente por el derrocamiento del Gobierno de los Estados Unidos, las autoridades policiales y nuestro sistema jurídico. Recurre a medios ilegales para organizar y llevar a cabo una campaña de violencia y terrorismo a nivel nacional con el fin de alcanzar estos objetivos”.