Colombia

Pintaron mural “antifa” en Medellín con presencia de funcionarios de la Defensoría del Pueblo: ya lo cubrieron

La pintura del mensaje en la estructura vial fue borrada por las autoridades de la capital antioqueña. Sin embargo, se conoció la circulación de panfletos con la Carta de Argel, documento que amplía el concepto de derechos humanos hacia los derechos colectivos de los “pueblos oprimidos”

Guardar
Google icon

El concejal de Medellín Andrés ‘Gury’ Rodríguez denunció este 4 de julio de 2026 la aparición de un mural aparentemente atribuido al ELN y con mensajes en contra de la institucionalidad en la ciudad.

Según el cabildante antioqueño, que en sus redes sociales publicó videos de los sujetos que pintaron el mensaje, algunos funcionarios de la Defensoría del Pueblo, en especial un servidor identificado como Lucas Ochoa Trujillo, estuvo presente durante la pintada del mural.

“Hoy 4 de julio, el ELN pinta un muro en Medellín en contra de la institucionalidad. Lo triste es ver a la @DefensoriaCol al servicio de los vándalos. Pueden ver como un auxiliar administrativo de esa institución, el señor Lucas Ochoa Trujillo, supervisa la pintada del mural. Se borrará de inmediato”, afirmó Rodríguez en sus redes sociales.

PUBLICIDAD

Así cubrieron el mural con un mensaje escrito en letras mayúsculas "Defensiva Antifa" - crédito @FicoGutierrez/X
Así cubrieron el mural con un mensaje escrito en letras mayúsculas "Defensiva Antifa" - crédito @FicoGutierrez/X

Pero no solo fue el concejal Rodríguez. A través de otro video publicado en plataformas digitales, el líder y consejero de Juventud de Envigado, Thomás Piedrahita, expuso otros ángulos del mensaje, que decía: “Defensiva Antifa”, en letras mayúsculas.

El mural apareció en uno de los muros de un puente vehicular de la capital antioqueña y fue acompañado de panfletos que hacían referencia al aniversario número 50 de la Carta de Argel, documento que amplía el concepto de derechos humanos hacia los derechos colectivos de los “pueblos oprimidos”.

Sin embargo, dicho panfleto estaría firmado por el ELN y contenía mensajes como: “El fascismo avanza al igual que la lucha de los pueblos por su libertad y autonomía. Construimos ciudades en llamas de dignidad” y citaba el artículo 6 de la Carta de Argel: “Todo pueblo tiene el derecho de liberarse de toda dominación colonial o extranjera directa o indirecta y de todos los regímenes racistas”.

PUBLICIDAD

Esta carta que circuló mientras fue pintado el mural - crédito @AndresGuryRod/X
Esta carta que circuló mientras fue pintado el mural - crédito @AndresGuryRod/X

Por su partel, el concejal Rodríguez cuestionó la presencia de la Defensoría del Pueblo y criticó el acompañamiento institucional a la jornada de pintada. “Se desgastan toda una mañana pintando amenazas del ELN acompañados de la @DefensoriaCol. ¿Y para qué? para que les pintemos posteriormente sus pendejadas. Esta alcahuetería se acaba el 7 de agosto. Tienen un mes para entregarse”, añadió en su denuncia pública.

Ante la situación, el alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, ordenó cubrir el mural y expresó en sus redes sociales que “Medellín se respeta”.

Por su parte, el secretario de Seguridad, Manuel Villa Mejía, aseguró en el mismo sentir: “Medellín se respeta. Mientras unos pintan el espacio público sin permiso y con mensajes de apología criminal, nosotros actuamos de inmediato para recuperarlo. En Medellín cuidamos la Tacita de Plata y protegemos los espacios que son de todos. Aquí no hay lugar para quienes pretendan exaltar a los grupos criminales. Autoridad y orden”, publicó en su cuenta oficial de X.

Luego, agregó: “Ya fue retirado. Actuamos de manera inmediata. En Medellín no permitimos que el espacio público sea utilizado para exaltar grupos ilegales”.

Este fue el mensaje del secretario de Seguridad, Manuel Villa Mejía - crédito X
Este fue el mensaje del secretario de Seguridad, Manuel Villa Mejía - crédito X

Periodista Ana Cristina Restrepo le contestó al alcalde Fico Gutiérrez: “La memoria también”

Luego de que se borrara el mensaje subversivo en la estructura, la periodista Ana Cristina Restrepo le respondió al “Medellín se respeta” que escribió el alcalde Federico Gutiérrez un “la memoria también”.

Este comentario despertó una fuerte controversia. El reconocido abogado Daniel Sanín le escribió a la locutora de radio, que ha dejado en firme sus críticas a la elección de Abelardo de la Espriella: “¿Qué tiene que ver un grafiti que dice “Ofensiva Antifa” con la “Memoria”? ¿O también va a dar la explicación de que es una metáfora o que como es una opinión no se puede borrar?”.

La periodista Ana Cristina Restrepo afirmó que el movimiento "antifa" es "memoria" - crédito X
La periodista Ana Cristina Restrepo afirmó que el movimiento "antifa" es "memoria" - crédito X

Por su parte, Antifa, que viene del inglés antifascism, en los términos emitidos por la Casa Blanca de los Estados Unidos, es “una organización militarista y anarquista que aboga explícitamente por el derrocamiento del Gobierno de los Estados Unidos, las autoridades policiales y nuestro sistema jurídico. Recurre a medios ilegales para organizar y llevar a cabo una campaña de violencia y terrorismo a nivel nacional con el fin de alcanzar estos objetivos”.

Temas Relacionados

Colombia-Noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Karol G publicó una foto entre lágrimas, acompañada de un mensaje que dejó interrogantes: “Lloré lo que no está escrito”

La cantante colombiana generó preocupación e incertidumbre entre sus seguidores por sus más recientes interacciones en las redes sociales

Karol G publicó una foto entre lágrimas, acompañada de un mensaje que dejó interrogantes: “Lloré lo que no está escrito”

Juan Fernando Quintero, uno de los capitanes de la selección Colombia, y su historia de vida: “Plata y miedo nunca hemos tenido”

La Federación Colombiana de Fútbol recordó, en sus redes sociales, la historia del jugador que ha representado al país en tres copas del mundo

Juan Fernando Quintero, uno de los capitanes de la selección Colombia, y su historia de vida: “Plata y miedo nunca hemos tenido”

Gustavo Petro rechazó la apuesta por el fracking del ministro de Ambiente de Abelardo de la Espriella: “Siempre sale mal”

Fabio Arjona Hincapié, jefe entrante de cartera, aseguró que se puede recurrir a esa técnica de extracción sin que se generen daños medioambientales que no se puedan reparar

Gustavo Petro rechazó la apuesta por el fracking del ministro de Ambiente de Abelardo de la Espriella: “Siempre sale mal”

Juan Fernando Quintero podría igualar marca impuesta por dos leyendas de la selección Colombia en Mundiales

El volante tiene la posibilidad de meterse a un selecto grupo en caso de que cuente con minutos el próximo martes 7 de julio ante Suiza, en Vancouver

Juan Fernando Quintero podría igualar marca impuesta por dos leyendas de la selección Colombia en Mundiales

Aida Quilcué se opuso a propuesta de Abelardo de la Espriella de derribar el monumento a la resistencia en Cali: “Una memoria como esta”

Tras un acto público que llevó a cabo el 4 de julio de 2026, el excandidato presidencial Iván Cepeda, en compañía de la líder indígena, defendió lo que simboliza el monumento que, en cambio, fue calificado por el presidente electo como “una oda al terrorismo”

Aida Quilcué se opuso a propuesta de Abelardo de la Espriella de derribar el monumento a la resistencia en Cali: “Una memoria como esta”
MÁS NOTICIAS

PUBLICIDAD

VIOLENCIA

El ELN atacó con drones la estación de Policía de Tadó, Chocó: no hubo heridos ni fallecidos

El ELN atacó con drones la estación de Policía de Tadó, Chocó: no hubo heridos ni fallecidos

El ministro de Defensa, Pedro Sánchez, respondió a la cifra entregada por Medicina Legal sobre la muerte de 65 menores de edad en bombardeos

Gobierno Petro pidió apoyo a la ONU para frenar el uso ilícito de drones y redes sociales por parte de grupos terroristas

Clan del Golfo negó versión del Ejército sobre muerte de soldado en medio de combates en Dabeiba, Antioquia

A la cárcel ‘Trenzas’ y ‘Tom’: habrían participado en el atentado terrorista contra el Cantón Militar Pichincha en Cali

ENTRETENIMIENTO

Karol G publicó una foto entre lágrimas, acompañada de un mensaje que dejó interrogantes: “Lloré lo que no está escrito”

Karol G publicó una foto entre lágrimas, acompañada de un mensaje que dejó interrogantes: “Lloré lo que no está escrito”

Yuli Ruíz revivió su drama durante el terremoto de Armenia de 1999, luego de ver las imágenes en Venezuela: “La casa se derrumbó por completo”

Shakira celebró con un “trencito” la victoria de Colombia sobre Ghana en el Mundial 2026

La actriz Julieth Restrepo anunció que está embarazada y espera su segundo hijo junto a Sebastián Zuleta: “Muy felices”

Culotauro se va de Colombia y deja el pódcast ‘Por la ventana’ tras denunciar amenazas: “Me iré a buscar raspones en otras tierras”

Deportes

Juan Fernando Quintero, uno de los capitanes de la selección Colombia, y su historia de vida: “Plata y miedo nunca hemos tenido”

Juan Fernando Quintero, uno de los capitanes de la selección Colombia, y su historia de vida: “Plata y miedo nunca hemos tenido”

Juan Fernando Quintero podría igualar marca impuesta por dos leyendas de la selección Colombia en Mundiales

Productor musical reveló curioso detalle sobre cómo se dio la colaboración entre Ryan Castro, Luis Díaz y Juanfer Quintero para ‘El ritmo que nos une’

Ghana superó a Portugal en un aspecto durante el partido ante la selección Colombia en el Mundial 2026: tiene más volumen ofensivo

María Camila Osorio debutó con victoria en el dobles de Wimbledon: este será su próximo partido