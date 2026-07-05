Andrés Felipe Rodríguez respondió ante la apertura de investigación de la Procuraduría en su contra: “Los concejales podemos decir lo que queramos”

El concejal de Medellín, Andrés "Gury" Rodríguez, no se retractó de su petición a Abelardo de la Espriella de bombardear los territorios en donde ganó Iván Cepeda, en las elecciones presidenciales - crédito @andresguryrodriguez/Instagram

El concejal de Medellín Andrés Felipe Rodríguez, conocido como Gury, defendió sus declaraciones sobre bombardear comunidades donde ganó Iván Cepeda, luego de que la Procuraduría abriera una investigación por un pronunciamiento hecho en una sesión del Concejo en la capital antioqueña tras la elección de Abelardo de la Espriella como presidente de Colombia para el periodo 2026-2030.

Los señalamientos del funcionario quedaron bajo escrutinio disciplinario por esta propuesta que aludió a ataques contra territorios en los que se habría impuesto el denominado “voto fusil”, como lo afirmaron distintos sectores al referirse a ese fenómeno electoral.

Sobre esa base, el concejal Rodríguez vinculó su intervención a zonas donde, según dijo, se impuso Cepeda. Además, no se retractó de sus declaraciones y acusó a la Procuraduría de actuar para complacer a los sectores políticos de izquierda.

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El concejal insistió en su postura y afirmó que los miembros de la corporación pueden decir lo que quieran. “Hoy la Procuraduría opera para darle gusto a la izquierda sobre qué se puede decir y qué no, en medio de los discursos del cabildo de Medellín o cualquier espacio democrático”, afirmó el concejal en declaraciones para El Tiempo.

“Los concejales podemos decir lo que queramos y creo que pedirle al nuevo presidente que nos devuelva la seguridad y que acabe con los delincuentes lo puede hacer cualquier ciudadano”, añadió.

El concejal de Medellín aseguró que en las zonas donde Iván Cepeda alcanzó más del 80% de los votos hay "bandidos" - crédito @ISAZULETA/X

La investigación de la Procuraduría contra Andrés Felipe Rodríguez busca establecer si sus declaraciones sobre “ataques” y “bombardeos” contra zonas donde, según dijo, se concentró la votación por Iván Cepeda, vulneraron deberes propios de un servidor público.

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Esas palabras provocaron rechazo político y social entre sectores políticos, organizaciones de derechos humanos y ciudadanos, que las consideraron un discurso de estigmatización e incitación a la violencia.

La Procuraduría Regional de Instrucción de Antioquia quedó a cargo del caso. Esa dependencia deberá establecer si las manifestaciones del concejal ocurrieron en ejercicio de sus funciones y si su contenido podría configurar una falta disciplinaria.

El ente de control precisó que la actuación se limita exclusivamente a los hechos ocurridos en la sesión plenaria del 23 de junio de 2026. Además, añadió que otras situaciones mencionadas en las quejas ciudadanas se tramitarán en actuaciones separadas.

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Cabe señalar que la apertura del expediente no equivale, por ahora, a una sanción contra Rodríguez. En esta etapa, la Procuraduría recopilará pruebas para definir si existe mérito para avanzar hacia una eventual formulación de cargos.

El Pacto Histórico rechazó los comentarios de “Gury” Rodríguez

La representante a la Cámara y senadora electa Jennifer Pedraza condenó las afirmaciones del concejal de Medellín Andrés “Gury” Rodríguez y sostuvo que no es aceptable sugerir ataques contra la población de determinados territorios a partir de cómo votaron.

La congresista electa consideró que las palabras del concejal constituyen una incitación a la violencia y exponen a personas que no comparten la línea del gobierno entrante de Abelardo de la Espriella.

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La senadora electa Jennifer Pedraza aseguró que Andrés "Gury" Rodríguez tiene que ser sancionado por sugerir que se debe bombardear ciertas zonas del país - crédito @JenniferPedraz/X

En un mensaje publicado en X, la legisladora escribió: “¡Esto es INAUDITO! ¿Un concejal pidiéndole al nuevo presidente @ABDELAESPRIELLA que bombardee poblaciones por la forma en que votaron? Es absurdo continuar con un discurso tan violento con quienes difieren en la postura del gobierno electo. La promesa era dejar las amenazas de la campaña el 21 de junio, ¿o no?”, expresó.

La dirigente fue más allá y pidió que las autoridades actúen, señalando que las declaraciones de Rodríguez, que describió como amenazas, deben ser investigadas y derivar en una sanción. También afirmó: “Este tipo que sale con un bate posando de machito tiene que ser sancionado, no puede seguir amenazando a diestra y siniestra”.

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Por su parte, el director nacional del Pacto Histórico, Gabriel Becerra, considera que esas expresiones no serían un hecho aislado. A su juicio, harían parte de una estrategia de la “extrema derecha” impulsada durante la campaña por distintos sectores políticos para presentar como enemigos o delincuentes a quienes sostienen una postura distinta.

Becerra resumió su advertencia en estos términos: “Ese lenguaje alimenta la polarización, legitima la violencia política y pone en riesgo a quienes ejercen y ejercemos la participación en democracia. En un país que sufrió el exterminio de mi partido, la Unión Patriótica, no podemos normalizar llamados a la violencia ni discursos que reviven las mismas lógicas de persecución política. La democracia se defiende con argumentos, no con amenazas”.

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El director nacional del Pacto Histórico aseguró que el concejal de Medellín estigmatizó a millones de ciudadanos por haber votado por Iván Cepeda en las elecciones presidenciales - crédito @BecerraGabo/X