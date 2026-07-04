Temor en Soledad, Atlántico, por panfletos amenazantes: autoridades despliegan seguridad y piden mantener abierto el comercio

La aparición de mensajes intimidatorios elevó el temor entre comerciantes y ciudadanos, mientras las autoridades desplegaron patrullajes y llamaron a la calma para evitar el cierre de negocios - crédito @soledadalcaldia/ Instagram

La circulación de panfletos amenazantes en Soledad, Atlántico, provocó un ambiente de tensión en el municipio y en el sur de Barranquilla, donde comerciantes y ciudadanos reportaron presiones para suspender actividades ante el riesgo de represalias.

Las autoridades respondieron con el despliegue de operativos de la Policía Nacional, el Ejército y el Gaula, en un esfuerzo por garantizar la seguridad y evitar el cierre masivo de establecimientos.

Los mensajes intimidatorios, que circularon tanto en redes sociales como en formatos impresos, mencionan barrios como La Paz y Los Olivos. Comerciantes de estas zonas describieron un clima de incertidumbre y temor, aunque evitaron pronunciamientos públicos por miedo a represalias. Las advertencias instan a cerrar negocios y amenazan con consecuencias violentas a quienes no acaten la orden.

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Autoridades refuerzan la seguridad en Soledad ante circulación de panfletos amenazantes - crédito @soledadalcaldia / X

El comandante de la Policía Metropolitana de Barranquilla, general Miguel Andrés Camelo Sánchez, confirmó que la institución no ha logrado identificar a los autores de los panfletos ni a los promotores de la convocatoria a un paro comercial. No se ha establecido una conexión formal con gremios empresariales, aunque algunos propietarios han denunciado llamadas y presiones directas para sumarse a la suspensión de actividades.

La Alcaldía de Soledad instó públicamente a los comerciantes a no ceder ante la intimidación y mantener abiertas sus puertas. El secretario de Gobierno municipal, Carlos Valencia, declaró que la administración mantiene comunicación permanente con la fuerza pública y exige el acompañamiento continuo de la Policía y el Ejército para proteger a comerciantes y ciudadanos.

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Valencia también subrayó que el comercio debe continuar operando hoy, mañana y todos los días bajo la protección de las autoridades y dentro del marco del Estado de Derecho.

Panfletos con amenazas en Soledad y Barranquilla generan preocupación y obligan a comerciantes a evaluar la continuidad de sus actividades - crédito redes sociales / X

“Ante la circulación de panfletos intimidatorios, la Alcaldía de Soledad informa que la Policía Nacional continúa adelantando las investigaciones correspondientes para establecer la veracidad y procedencia de estos mensajes”, escribió la Alcaldía de Soledad.

Las fuerzas de seguridad intensificaron su presencia en sectores considerados estratégicos, en particular en áreas de alta actividad comercial. La estrategia denominada Caravanas por la Vida incluye recorridos, controles y vigilancia reforzada, así como campañas de prevención y canales de denuncia anónima para los afectados.

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Los mensajes intimidatorios mencionan barrios como La Paz y Los Olivos, donde el temor mantiene en alerta a comerciantes y residentes - crédito redes sociales / X

La Policía Nacional mantiene activa una investigación para determinar la autenticidad y procedencia de los panfletos. Las autoridades han advertido sobre la posibilidad de que los mensajes provengan de estructuras criminales con operaciones en la región, como Los Costeños, Los Pepes y la disidencia conocida como La Nueva Generación. Estas organizaciones han sido señaladas por comerciantes y representantes de gremios como responsables de extorsiones y otras acciones intimidatorias en Barranquilla y Soledad.

En paralelo, la Cámara de Comercio de Barranquilla y asociaciones de comerciantes manifestaron su preocupación por el impacto de las extorsiones, que han llevado a algunos propietarios a cerrar sus locales temporalmente. El vicepresidente de Undeco, Orlando Jiménez, advirtió que el miedo a represalias está afectando la actividad económica en tiendas y pequeños negocios.

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El contexto de inseguridad se agudizó tras un aumento de episodios violentos en el área metropolitana. Junio cerró con 113 homicidios en Barranquilla y municipios cercanos, mientras Soledad se mantiene como uno de los puntos de mayor preocupación por la disputa entre grupos criminales. El personero de Barranquilla, Miguel Ángel Alzate, también advirtió que cabecillas de estas bandas continúan operando desde centros penitenciarios, lo que complica la respuesta institucional.

Policía, Ejército y Gaula intensifican la vigilancia en sectores estratégicos, mientras la administración municipal exhorta a la población a no ceder ante la intimidación - crédito @luchovoltios/ X

“En articulación con la Policía Nacional, el Ejército Nacional y el GAULA, se mantienen activos los dispositivos y operativos diferenciales para fortalecer la seguridad”, recordaron las autoriades.

Las autoridades reiteraron el llamado para que comerciantes y ciudadanos denuncien cualquier hecho sospechoso y eviten difundir mensajes cuya autenticidad no haya sido verificada, con el fin de impedir la amplificación del temor y la desinformación. El objetivo principal sigue siendo salvaguardar la seguridad y la continuidad de la actividad comercial bajo el marco legal y la protección del Estado.

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