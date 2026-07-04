Colombia

Temor en Soledad, Atlántico, por panfletos amenazantes: autoridades despliegan seguridad y piden mantener abierto el comercio

La aparición de mensajes intimidatorios generó preocupación entre propietarios de negocios y trabajadores, quienes recibieron advertencias sobre posibles represalias si suspendían sus actividades habituales en el municipio

Guardar
Google icon

La aparición de mensajes intimidatorios elevó el temor entre comerciantes y ciudadanos, mientras las autoridades desplegaron patrullajes y llamaron a la calma para evitar el cierre de negocios - crédito @soledadalcaldia/ Instagram

La circulación de panfletos amenazantes en Soledad, Atlántico, provocó un ambiente de tensión en el municipio y en el sur de Barranquilla, donde comerciantes y ciudadanos reportaron presiones para suspender actividades ante el riesgo de represalias.

Las autoridades respondieron con el despliegue de operativos de la Policía Nacional, el Ejército y el Gaula, en un esfuerzo por garantizar la seguridad y evitar el cierre masivo de establecimientos.

Los mensajes intimidatorios, que circularon tanto en redes sociales como en formatos impresos, mencionan barrios como La Paz y Los Olivos. Comerciantes de estas zonas describieron un clima de incertidumbre y temor, aunque evitaron pronunciamientos públicos por miedo a represalias. Las advertencias instan a cerrar negocios y amenazan con consecuencias violentas a quienes no acaten la orden.

PUBLICIDAD

Autoridades refuerzan la seguridad en Soledad ante circulación de panfletos amenazantes - crédito @soledadalcaldia / X
Autoridades refuerzan la seguridad en Soledad ante circulación de panfletos amenazantes - crédito @soledadalcaldia / X

El comandante de la Policía Metropolitana de Barranquilla, general Miguel Andrés Camelo Sánchez, confirmó que la institución no ha logrado identificar a los autores de los panfletos ni a los promotores de la convocatoria a un paro comercial. No se ha establecido una conexión formal con gremios empresariales, aunque algunos propietarios han denunciado llamadas y presiones directas para sumarse a la suspensión de actividades.

La Alcaldía de Soledad instó públicamente a los comerciantes a no ceder ante la intimidación y mantener abiertas sus puertas. El secretario de Gobierno municipal, Carlos Valencia, declaró que la administración mantiene comunicación permanente con la fuerza pública y exige el acompañamiento continuo de la Policía y el Ejército para proteger a comerciantes y ciudadanos.

PUBLICIDAD

Valencia también subrayó que el comercio debe continuar operando hoy, mañana y todos los días bajo la protección de las autoridades y dentro del marco del Estado de Derecho.

Panfletos con amenazas en Soledad y Barranquilla generan preocupación y obligan a comerciantes a evaluar la continuidad de sus actividades - crédito redes sociales / X
Panfletos con amenazas en Soledad y Barranquilla generan preocupación y obligan a comerciantes a evaluar la continuidad de sus actividades - crédito redes sociales / X

“Ante la circulación de panfletos intimidatorios, la Alcaldía de Soledad informa que la Policía Nacional continúa adelantando las investigaciones correspondientes para establecer la veracidad y procedencia de estos mensajes”, escribió la Alcaldía de Soledad.

Las fuerzas de seguridad intensificaron su presencia en sectores considerados estratégicos, en particular en áreas de alta actividad comercial. La estrategia denominada Caravanas por la Vida incluye recorridos, controles y vigilancia reforzada, así como campañas de prevención y canales de denuncia anónima para los afectados.

Los mensajes intimidatorios mencionan barrios como La Paz y Los Olivos, donde el temor mantiene en alerta a comerciantes y residentes - crédito redes sociales / X
Los mensajes intimidatorios mencionan barrios como La Paz y Los Olivos, donde el temor mantiene en alerta a comerciantes y residentes - crédito redes sociales / X

La Policía Nacional mantiene activa una investigación para determinar la autenticidad y procedencia de los panfletos. Las autoridades han advertido sobre la posibilidad de que los mensajes provengan de estructuras criminales con operaciones en la región, como Los Costeños, Los Pepes y la disidencia conocida como La Nueva Generación. Estas organizaciones han sido señaladas por comerciantes y representantes de gremios como responsables de extorsiones y otras acciones intimidatorias en Barranquilla y Soledad.

En paralelo, la Cámara de Comercio de Barranquilla y asociaciones de comerciantes manifestaron su preocupación por el impacto de las extorsiones, que han llevado a algunos propietarios a cerrar sus locales temporalmente. El vicepresidente de Undeco, Orlando Jiménez, advirtió que el miedo a represalias está afectando la actividad económica en tiendas y pequeños negocios.

El contexto de inseguridad se agudizó tras un aumento de episodios violentos en el área metropolitana. Junio cerró con 113 homicidios en Barranquilla y municipios cercanos, mientras Soledad se mantiene como uno de los puntos de mayor preocupación por la disputa entre grupos criminales. El personero de Barranquilla, Miguel Ángel Alzate, también advirtió que cabecillas de estas bandas continúan operando desde centros penitenciarios, lo que complica la respuesta institucional.

Policía, Ejército y Gaula intensifican la vigilancia en sectores estratégicos, mientras la administración municipal exhorta a la población a no ceder ante la intimidación - crédito @luchovoltios/ X

“En articulación con la Policía Nacional, el Ejército Nacional y el GAULA, se mantienen activos los dispositivos y operativos diferenciales para fortalecer la seguridad”, recordaron las autoriades.

Las autoridades reiteraron el llamado para que comerciantes y ciudadanos denuncien cualquier hecho sospechoso y eviten difundir mensajes cuya autenticidad no haya sido verificada, con el fin de impedir la amplificación del temor y la desinformación. El objetivo principal sigue siendo salvaguardar la seguridad y la continuidad de la actividad comercial bajo el marco legal y la protección del Estado.

Temas Relacionados

panfletos amenazantes AtlánticoSoledad Atlánticoextorsiones en Barranquillainseguridad SoledadColombia-Noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Tour de Francia 2026 EN VIVO hoy: minuto a minuto de la etapa 1 con Egan Bernal, Tadej Pogačar y Jonas Vingegaard

Barcelona abrirá la competencia con una contrarreloj por equipos de 19,6 kilómetros, que entregó la primera camiseta amarilla, con cinco colombianos en acción además del “Condor de Zipaquirá”: Einer Rubio, Sergio Higuita, Harold Tejada y Fernando Gaviria

Tour de Francia 2026 EN VIVO hoy: minuto a minuto de la etapa 1 con Egan Bernal, Tadej Pogačar y Jonas Vingegaard

Cinco extranjeros fueron inadmitidos en Antioquia por explotación sexual y minería ilegal

El saldo eleva a 95 los casos de rechazo de ingreso por turismo sexual en lo que va del año en el departamento y a más de 130 en todo el país

Cinco extranjeros fueron inadmitidos en Antioquia por explotación sexual y minería ilegal

Alerta en Bogotá por extorsión digital con videollamadas y amenazas para exigir dinero con imágenes manipuladas de contenido sexual

La Secretaría de Seguridad de la ciudad advirtió que el engaño se activa al atender contactos desconocidos, cuando aparecen escenas sexuales ajenas que son registradas y luego usadas para exigir pagos mediante intimidaciones y montajes

Alerta en Bogotá por extorsión digital con videollamadas y amenazas para exigir dinero con imágenes manipuladas de contenido sexual

Dorado Mañana resultados de hoy sábado 4 de julio: ganadores del último sorteo

Como todos los días Infobae Colombia te comparte los resultados del sorteo de este sábado de una de las loterías más populares del país

Dorado Mañana resultados de hoy sábado 4 de julio: ganadores del último sorteo

Abelardo de la Espriella anunció acuerdo con Guyana para mejorar la seguridad regional, cooperación energética y desarrollo del sector del gas

El programa del ganador de las elecciones presidenciales incluye construir relaciones internacionales para que Colombia recupere su liderazgo regional

Abelardo de la Espriella anunció acuerdo con Guyana para mejorar la seguridad regional, cooperación energética y desarrollo del sector del gas
MÁS NOTICIAS

PUBLICIDAD

VIOLENCIA

El ministro de Defensa, Pedro Sánchez, respondió a la cifra entregada por Medicina Legal sobre la muerte de 65 menores de edad en bombardeos

El ministro de Defensa, Pedro Sánchez, respondió a la cifra entregada por Medicina Legal sobre la muerte de 65 menores de edad en bombardeos

Gobierno Petro pidió apoyo a la ONU para frenar el uso ilícito de drones y redes sociales por parte de grupos terroristas

Clan del Golfo negó versión del Ejército sobre muerte de soldado en medio de combates en Dabeiba, Antioquia

A la cárcel ‘Trenzas’ y ‘Tom’: habrían participado en el atentado terrorista contra el Cantón Militar Pichincha en Cali

El futuro de las disidencias de ‘Iván Mordisco’ tras la caída de ‘Marlon’: entre disputas con otras estructuras y operativos oficiales

ENTRETENIMIENTO

Jessi Uribe confesó cuál fue el concierto en el que sintió que “robó” al público y dijo de quién fue la culpa

Jessi Uribe confesó cuál fue el concierto en el que sintió que “robó” al público y dijo de quién fue la culpa

Culotauro admitió que la pelea en su show fue un montaje y explicó por qué la planeó: también volvió a lanzar pullas contra Marbelle

Donaciones bloqueadas en la frontera: Andrea Valdiri denunció complicaciones para llevar ayudas a los afectados por el doble terremoto en Venezuela

Cómo realizar una buena pasta a la vodka con ingredientes fáciles y en casa, según el hijo de Cristina Hurtado

Jorge Cao desmintió su muerte ante rumores que circularon en redes sociales: “Más vivo que nunca”

Deportes

Tour de Francia 2026 EN VIVO hoy: minuto a minuto de la etapa 1 con Egan Bernal, Tadej Pogačar y Jonas Vingegaard

Tour de Francia 2026 EN VIVO hoy: minuto a minuto de la etapa 1 con Egan Bernal, Tadej Pogačar y Jonas Vingegaard

James Rodríguez confesó tener problemas de salud en pleno Mundial 2026 que también afectaron al plantel colombiano: “Está duro”

Falcao García dedicó unas palabras de aliento a Luis Díaz por su mala racha goleadora en el Mundial 2026: “La oportunidad va a llegar”

Así fue el emotivo encuentro entre Néstor Lorenzo y José Pékerman tras la clasificación de Colombia a octavos de final en el Mundial 2026

Carlos Queiroz, técnico de Ghana y exseleccionador de Colombia, elogió a la Tricolor tras la eliminación de su equipo del Mundial: “El mejor jugador ha sido el número 12”