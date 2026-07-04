Colombia

Jorge Cao desmintió su muerte ante rumores que circularon en redes sociales: “Más vivo que nunca”

Con un video, el actor de origen cubano radicado en Colombia se refirió al bulo que circuló en redes sociales durante la jornada

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El actor se tomó con cierto humor la información que circuló durante la jornada del viernes, pero hizo un llamado a los medios de comunicación a tener cuidado con este tipo de rumores sin verificar - crédito @cao.jorge/Instagram

El actor colombo-cubano Jorge Cao desmintió el viernes el 3 de julio el rumor sobre su muerte y aseguró en un video publicado en sus redes sociales que sigue con vida y en buen estado de salud.

La desinformación tomó fuerza cuando comenzó a circular en redes sociales una serie de piezas gráficas dando esta información —una de las de mayor difusión fue atribuida a Rtvc Noticias— que afirmaba que el actor había muerto a los 82 años. La imagen incluía una fotografía suya y un texto en el que se anunciaba su fallecimiento junto con una referencia a su vida y trayectoria artística.

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La viralización fue tan rápida que cientos de personas compartieron mensajes de despedida convencidas de que la información era cierta. Minutos después y al percatarse de lo sucedido, el propio intérprete decidió cortar la cadena de versiones falsas con una grabación en la que habló con una mezcla de humor e incomodidad.

“Queridos amigos, no sé ni qué decirles. Parece un chiste mayor, pero es feo y es desagradable. Soy Jorge Cao y estoy vivo, más vivo que nunca”, dijo el actor en el video.

Jorge Cao sorprendió con historia de experiencia paranormal que vivió - crédito @cao.jorge/IG
Jorge Cao aseguró que se encuentra bien de salud, desmintiendo la información sobre su fallecimiento - crédito @cao.jorge/IG

Cao también se refirió a la reacción que desató la falsa noticia entre su entorno cercano. “Muchas gracias por todas las frases de pésame y todo esto a mi familia y a todo el mundo. Se ha convertido en un chiste nacional”, afirmó.

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En el mismo mensaje, Cao planteó una crítica a la circulación de contenidos falsos en redes sociales y a la falta de cuidado al publicar titulares de alto impacto. Sin identificar de forma directa al responsable inicial del rumor, apuntó a una lectura apresurada y sin contexto de los mensajes que se difunden en internet.

“Parece que ya se nos olvida la sintaxis y cuando hay dos puntos, un punto y coma, se hacen pausas. Antes de dar un titular de esa envergadura hay que pensarlo dos veces. En fin... el mundo en que vivimos, el mundo de las redes”, señaló.

El actor aprovechó además la grabación para enviar un parte de tranquilidad a sus seguidores y anunciar que mantiene activos sus planes profesionales. “Yo sé que ustedes me aman, me quieren, y yo amo profundamente a todos mis seguidores y a todos mis amigos. Estoy bien, gracias a Dios, y preparando cosas magníficas para el teatro, para el cine y para la televisión”.

El intérprete cerró el video con otro mensaje en tono optimista: “Así que hay Jorge Cao para rato, con el favor de Dios”.

Cinco décadas dedicadas a la actuación

Jorge Cao llegó a Colombia en 1994, país en el que se radicó desde entonces - crédito captura de pantalla Caracol Televisión
Jorge Cao llegó a Colombia en 1994, país en el que se radicó desde entonces - crédito captura de pantalla Caracol Televisión

Jorge Cao nació en Caibarién, Cuba, el 2 de enero de 1944 y llegó a Colombia en 1994. Con más de cinco décadas de carrera, se consolidó como una de las figuras más reconocidas de la actuación en televisión, cine y teatro en el país.

Entre sus trabajos más recordados aparecen producciones como Pasión de gavilanes, La mujer del presidente, La venganza, El último matrimonio feliz, A corazón abierto, El laberinto, Secretos del paraíso, La ley del corazón 2 y Sinú, río de pasiones.

Uno de sus personajes más queridos por el público latinoamericano fue Don Martín Acevedo, el abuelo de las hermanas Elizondo en Pasión de Gavilanes. En declaraciones para Revista Vea posteriores al bulo de su fallecimiento, el actor recordó que es la segunda vez que se publica una noticia que lo da por muerto.

“Ocurrió algo similar cuando expliqué que no iría en la última temporada de Pasión de gavilanes y por alguna razón también me dieron por muerto”, contó. Adicionalmente, confirmó que entre sus futuros proyectos se incluye el rodaje de su tercera película del año en Barranquilla.

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