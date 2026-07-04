El servicio de TransMiCable en Ciudad Bolívar, sur de Bogotá, continúa suspendido por novedades técnicas tras más de 24 horas

TransMiCable conecta a Ciudad Bolívar con vistas panorámicas y barrios llenos de arte y cultura - crédito TransMilenio

Miles de usuarios de TransMiCable en el sur de Bogotá amanecieron sin servicio y, para la mañana de este sábado 4 de julio de 2026, la contingencia ya acumulaba cerca de 28 horas, luego de que una “novedad técnica” impidiera abrir la operación comercial en el horario habitual de 4:30 a. m., según informó La Rolita, la Operadora Distrital de Transporte.

En un comunicado explicó que la interrupción comenzó el viernes 3 de julio y que los equipos técnicos siguen en terreno: “Los equipos de Operación y Mantenimiento continúan trabajando de manera ininterrumpida, en coordinación con especialistas y aliados técnicos nacionales e internacionales, adelantando todas las labores necesarias para dar una pronta solución y reanudar la operación del sistema”.

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El gerente de Mantenimiento de la ODT, Alberth Barrera, detalló el apoyo técnico que recibió el sistema durante la contingencia: “Se ha contado con el acompañamiento de expertos del fabricante del sistema desde Austria, así como de los especialistas en temas de control y potencia, quienes trabajan de forma conjunta para lograr el restablecimiento del servicio”.

Miles de usuarios de TransMiCable en el sur de Bogotá amanecieron sin servicio y, para la mañana de este sábado 4 de julio de 2026, la contingencia ya acumulaba cerca de 28 horas - crédito @Rolitacable/X

Mientras se soluciona la falla, TransMilenio S.A. indicó que mantiene medidas para atender la demanda en la zona: “TRANSMILENIO S.A. mantiene el refuerzo del componente TransMiZonal para facilitar la movilidad de los usuarios del sector mientras se supera la situación”.

El día anterior, Karol Guerrero, jefe de Comunicaciones de La Rolita, le contó a Infobae Colombia que con el equipo encargado avanzaban las labores de reparación, pero no se dio una fecha estimada: “En este momento todo el equipo técnico y de mantenimiento se encuentra trabajando en el tema. En este momento no tenemos un diagnóstico puntual, pero pues trabajamos para poner en funcionamiento la operación del cable lo antes posible”.

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Movilidad en TransMiCable

TransMiCable se ha convertido en un eje de conectividad para más de 700.000 habitantes de la zona. El sistema es capaz de transportar hasta 3.600 pasajeros por hora y sentido, lo que ha reducido los tiempos de desplazamiento y mejorado la calidad de vida de los usuarios habituales.

El medio de transporte en cuestión tiene la capacidad de movilizar hasta 3.600 pasajeros por hora y por sentido, lo cual representa una mejora significativa en los desplazamientos de la zona - crédito TransMilenio

Durante la suspensión, las autoridades mantienen vigilancia sobre la operación y refuerzan la asistencia en los puntos críticos, con el propósito de restablecer el servicio en cuanto finalicen las labores técnicas. Los residentes, mientras tanto, adaptan sus rutinas y recurren a otras opciones de transporte para cumplir con sus obligaciones diarias.

El servicio de TransMiCable habitualmente ofrece un horario amplio: de lunes a sábado, inicia a las 4:30 a. m. y concluye a las 10:00 p. m.; los domingos y días festivos, la operación comienza a las 5:30 a. m. y finaliza a las 9:00 p. m. Esta cobertura horaria permite que la mayoría de los usuarios acceda a actividades laborales, educativas y personales sin mayores restricciones.

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Transmilenio adjudica concesión de flota eléctrica para la Fase VI “La Nueva Era”

Transmilenio S.A. adjudicó la concesión para incorporar 269 buses totalmente eléctricos (157 articulados y 112 biarticulados) con su infraestructura de recarga, dando inicio a la Fase VI del componente troncal del SITP de Bogotá. La empresa E-BRT Móvil Provisión S.A.S., conformada por Buses S.A.S. y Transdev Colombia Holding S.A.S., se encargará de suministrar los vehículos, diseñar e instalar los sistemas de recarga y desarrollar un sistema de generación fotovoltaico en el Patio-Portal El Vínculo (Soacha) y el Patio Calle Sexta (Bogotá).

El proyecto incrementará la flota troncal de 2.203 a 2.472 vehículos, lo que representa un aumento del 12% en capacidad, con 50.300 plazas adicionales. Se prevé una reducción de 16 horas anuales por pasajero en tiempo de viaje y un incremento de la participación femenina en operación y mantenimiento del 10,1% al 16,2%.

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Transmilenio S.A. adjudicó la concesión para incorporar 269 buses totalmente eléctricos (157 articulados y 112 biarticulados) con su infraestructura de recarga, dando inicio a la Fase VI del componente troncal del SITP de Bogotá - crédito Luisa Gonzalez/Reuters

La nueva flota evitará la emisión de más de 353.760 toneladas de CO₂ en 15 años y contará con costos de propiedad y operación inferiores a los de la tecnología a gas. La integración regional se reforzará en las troncales Avenida 68, Ciudad de Cali y la extensión NQS–Soacha.

El proyecto cuenta con respaldo financiero mediante un convenio de cofinanciación entre el Gobierno Nacional, el Distrito Capital y Transmilenio S.A., por $1,5 billones, con el 62,4% de aporte nacional y el 37,6% distrital. Es la primera vez que el Estado nacional financia una flota eléctrica para un sistema masivo en Colombia, tras la declaración de importancia estratégica establecida por el Conpes 4168 de 2025.

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El proceso de licitación contó con la participación de tres proponentes, lo que garantizó competencia y transparencia, y estuvo respaldado por bancos nacionales, reflejando la confianza del sector financiero en la compañia y en la administración distrital.

El Patio-Portal El Vínculo, en Soacha, será la base operativa de la nueva flota eléctrica, apoyando la ampliación de la troncal NQS. La implementación de la Fase VI se enmarca en el aniversario de los 25 años de TransMilenio, fortaleciendo su liderazgo en electromovilidad y su intención de compartir estos avances con otros sistemas de transporte del país.