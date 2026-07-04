Colombia

Un perro rescatado murió baleado en Manizales y su dueño resultó herido: el hombre es investigado

Oro, un perro adoptado tras ser rehabilitado, perdió la vida y su propietario fue lesionado en un caso que movilizó a la Policía y reabrió el debate sobre el maltrato animal

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Un perro rescatado muere baleado en Manizales y su dueño resulta herido - crédito @CiudadManizales / Instagram
Un perro rescatado muere baleado en Manizales y su dueño resulta herido - crédito @CiudadManizales / Instagram

Un perro rescatado murió baleado y su dueño resultó herido en una pierna tras un altercado en la zona rural de Manizales, un hecho que reabre el debate sobre la violencia contra los animales y la tenencia responsable en Colombia.

La confrontación, ocurrida el pasado lunes en la antigua vía hacia Chinchiná, involucró a un oficial retirado del Ejército y a una familia que había adoptado al animal de nombre Oro, rehabilitado por la Unidad de Protección Animal (UPA) de la Alcaldía de Manizales.

El canino falleció tras recibir varios disparos. El presunto autor del ataque, un hombre de 55 años identificado como un supuesto oficial retirado del Ejército, alegó que actuó en defensa propia porque el animal se le lanzó para atacarlo y habría intentado morderlo. El hombre portaba un revólver calibre 38, arma para la que tenía permiso.

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Oro, perro rescatado, perdió la vida tras recibir varios disparos; el presunto autor alegó defensa propia y portaba un revólver autorizado - crédito Imagen ilustrativa Infobae IA
Oro, perro rescatado, perdió la vida tras recibir varios disparos; el presunto autor alegó defensa propia y portaba un revólver autorizado - crédito Imagen ilustrativa Infobae IA

La versión recogida por fuentes oficiales indica que, tras la muerte de Oro, el dueño del perro, un hombre de 28 años, reaccionó ante la situación y tomó un machete para enfrentar al agresor. En ese momento, el atacante disparó de nuevo, hiriendo al joven en una pierna. La comunidad de la vereda Alto del Naranjo alertó a la Policía, que llegó al sitio y capturó al presunto responsable.

“Como consecuencia del hecho, un hombre de 28 años resultó herido en el pie derecho y Oreo, el perro adoptado en la UPA, murió tras recibir un disparo. El lesionado fue trasladado de inmediato a un centro asistencial para recibir atención médica”, detalló la Alcaldía de Manizales.

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Posteriormente, el presunto agresor se comunicó con las autoridades manifestando su intención de entregarse. En el procedimiento hizo entrega de un revólver calibre .38, arma que, según las investigaciones, habría sido utilizada durante los hechos, detallaron las autoriades.

El presunto responsable se entregó a las autoridades y puso a disposición el arma utilizada, un revólver calibre .38 - crédito Alcaldía de Manizales
El presunto responsable se entregó a las autoridades y puso a disposición el arma utilizada, un revólver calibre .38 - crédito Alcaldía de Manizales

La Secretaría de Medio Ambiente de Manizales informó que, una vez conocido el caso, activó de inmediato la ruta de atención por presunto maltrato animal en coordinación con la Policía y la Fiscalía. Se anunció la realización de una necropsia al perro para apoyar la investigación y determinar si corresponde aplicar la Ley Ángel (Ley 2455 de 2025), normativa que endureció las sanciones contra el maltrato animal en el país.

El agresor, señalado de disparar contra el perro y herir al joven, fue dejado en libertad mientras avanzan las investigaciones para establecer si actuó en legítima defensa o si deberá responder penalmente. La Fiscalía Especializada en Delitos contra los Animales lidera un proceso para determinar si el caso encuadra en el delito de lesiones personales y si es aplicable la reciente legislación que prohíbe a condenados por maltrato volver a tener animales durante un periodo determinado.

La Secretaría de Medio Ambiente activó la ruta de atención por maltrato animal y se anunció una necropsia para apoyar la investigación - crédito Visuales IA Infobae
La Secretaría de Medio Ambiente activó la ruta de atención por maltrato animal y se anunció una necropsia para apoyar la investigación - crédito Visuales IA Infobae

“Además del proceso por lesiones personales, las autoridades verificarán su posible responsabilidad frente a una presunta conducta de maltrato animal”, detalló la Alcaldía de Manizales.

La UPA lamentó la muerte de Oro y subrayó que había sido rescatado y rehabilitado como parte de los programas de protección animal que impulsa la administración local. La Alcaldía insistió en que la violencia no puede ser una respuesta ante situaciones de conflicto con animales de compañía y llamó a la ciudadanía a extremar precauciones para evitar riesgos.

En Colombia, la Ley Ángel ha fortalecido la respuesta institucional frente al maltrato animal, obligando a las autoridades a investigar estos hechos y permitiendo sanciones más severas. Este caso ha generado una amplia reacción social y numerosas manifestaciones de rechazo en redes sociales, que exigen justicia y acciones preventivas para evitar hechos similares en el futuro.

Casos que más llamaron la atención durante el año, en diferentes zonas del país - crédito Montaje Jesús Áviles
La Ley Ángel refuerza la investigación y sanción del maltrato animal en Colombia, en medio de reacciones y exigencias de justicia en redes sociales - crédito Montaje Jesús Áviles

Las autoridades locales y la comunidad de Manizales se mantienen a la espera de los resultados de la investigación, mientras la Alcaldía reiteró la importancia de promover la convivencia pacífica y la protección de los animales en los entornos rurales y urbanos.

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