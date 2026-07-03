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Juliana escogió a su jugador colombiano favorito y tomó partido entre Messi y Cristiano Ronaldo

La cantante participó de una dinámica de preguntas y respuestas con Laura Tobón que resultó reveladora sobre sus gustos en el plantel de la Tricolor

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La cantante tomó partido incluso en el debate de quién es mejor entre Lionel Messi y Cristiano Ronaldo - crédito @latobonshow/Instagram

El viernes 3 de julio se dará por concluida la ronda de dieciseisavos de final, cuando Colombia enfrente a Ghana por un lugar en la siguiente fase del Mundial de Estados Unidos, México y Canadá. El partido, que se disputará a partir de las 8:30 p. m. (hora colombiana) en Kansas City, tiene en vilo a todo el país frente a la posibilidad de medirse ante Suiza, que superó por 2-0 a Argelia el pasado jueves 2 de julio.

Como parte de la previa, la cantante Juliana Velásquez participó en una dinámica de preguntas rápidas que protagonizó junto a la presentadora Laura Tobón y que fue publicada en la cuenta de Instagram de su formato digital de entrevistas, La Tobón Show.

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La entrevista se registró con motivo del lanzamiento del remix Así de Rico (Va uno a ver y ve Remizzz), tema que Velásquez grabó junto a Juan Duque y Emyl Rusev y que salió el pasado 11 de junio de 2026 bajo el sello MUN Records.

Ante la pregunta de por qué lanzar una canción para el Mundial, la artista fue directa: “La música está hecha para eso, igual que el deporte, para unir a la gente y para que a todos se nos olvide un poquito lo que nos está pasando en la vida y podamos ser uno solo”, afirmó en el programa de Tobón.

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Juliana reconoció que su jugador favorito de la Selección Colombia es Richard Ríos - crédito Travis Register/Imagn Images
Juliana reconoció que su jugador favorito de la Selección Colombia es Richard Ríos - crédito Travis Register/Imagn Images

Juliana reveló inicialmente que su colaboración musical soñada sería con Rosalía y Juanes, dos referentes del pop hispanohablante, tras lo cual siguieron las preguntas ligadas con el fútbol. Cuando Tobón le preguntó por su futbolista colombiano preferido, Juliana deslizó una sonrisa y apuntó el nombre de Richard Ríos, jugador del Benfica y uno de los habituales en el proceso de Néstor Lorenzo.

Velásquez también se pronunció sobre el eterno debate Cristiano Ronaldo vs. Lionel Messi sin dudar: “Messi, toda la vida. Lo siento, Cristiano, pero Messi es el más”. Y al ser consultada sobre si preferiría actuar en la ceremonia inaugural o en el espectáculo de medio tiempo de un Mundial —tal y como planea hacer Shakira en esta edición—, la cantante dejó clara su ambición: “Yo quisiera hacer inauguración”.

Juliana afirmó que le gustaría ser invitada a cantar en la inauguración de un Mundial, igual que Shakira - crédito Kai Pfaffenbach/REUTERS
Juliana afirmó que le gustaría ser invitada a cantar en la inauguración de un Mundial, igual que Shakira - crédito Kai Pfaffenbach/REUTERS

En cuanto a las tres cosas más ricas de Colombia, según Juliana, se decantó por el pandebono, el arroz con coco y “las colombianas”, respuesta que arrancó risas entre ambas mujeres. Sobre su camiseta de la Selección, optó por la azul —la segunda equipación— sobre la tradicional amarilla.

Richard Ríos ya tiene ‘playlist’ en Spotify

Spotify aprovechó el fenómeno viral de Richard Ríos para crear una 'playlist' con canciones inspiradas - crédito captura de pantalla Spotify
Spotify aprovechó el fenómeno viral de Richard Ríos para crear una 'playlist' con canciones inspiradas - crédito captura de pantalla Spotify

Desde que el volante se consolidó a las órdenes de Lorenzo durante la Copa América 2024, Ríos se robó todas las miradas de las redes sociales, ganándose un seguimiento significativo entre el público femenino hasta el punto que sus jugadas se viralizaron en TikTok.

Tomando en cuenta lo anterior, Spotify lanzó una lista de reproducción temática que tomó como punto de referencia “algunas de las canciones que se convirtieron en la banda sonora del fenómeno alrededor de Richard”, según dieron a conocer, haciendo referencia a las más utilizadas para musicalizar las jugadas de Ríos.

Entre ellas se incluyen Quiero un malo de DJ Jac, que ya supera los 12 millones de reproducciones, Papasito de Karol G, con más de 170 millones de reproducciones, Chulo pt. 2 de Bad Gyal, y Vem Quebrando Remix, que a la fecha acumula más de 129 millones de escuchas en la plataforma.

De hecho, la plataforma de streaming sumó la versión remix de Así De Rico que juntó a Juliana, Juan Duque y Emil Rusev a la selección de 30 temas, misma que a la fecha ya suma más de 3 millones de reproducciones en la aplicación.

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