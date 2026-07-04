Colombia

Entidades estatales conmemoran los 35 años de la Constitución de 1991 y llaman a fortalecer la democracia

El aniversario de la Carta Magna reunió a instituciones públicas que resaltaron el valor de la diversidad, el respeto y la participación ciudadana como ejes para afrontar los desafíos actuales de Colombia

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Colombia conmemora los 35 años de su Constitución, instituciones llaman a fortalecer la democracia - crédito VisualesIA Infobae
Colombia conmemora los 35 años de su Constitución, instituciones llaman a fortalecer la democracia - crédito VisualesIA Infobae

Los principales organismos estatales de Colombia realizaron actos conmemorativos el 4 de julio para resaltar los 35 años de la Constitución Política de 1991 y reiteraron la importancia de fortalecer la confianza en las instituciones y el respeto a la diversidad como base de la democracia.

Las ceremonias y comunicados oficiales destacaron el papel histórico de la Carta Magna en la ampliación de derechos, la consolidación del Estado Social de Derecho y la protección de las garantías fundamentales.

La Defensoría del Pueblo, encabezada por Iris Marín, subrayó que la Constitución de 1991 representa un acuerdo democrático que ha permitido ampliar derechos, reconocer la diversidad y ofrecer herramientas para transformar los conflictos y las desigualdades históricas del país.

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Marín afirmó que el texto constitucional se mantiene como un “marco común que protege a todas las personas sin distinción y orienta la actuación de las autoridades públicas”. En su mensaje, la funcionaria convocó a los colombianos a cuidar el pacto constitucional y a rechazar toda forma de violencia y estigmatización: “La diferencia debe ser vista como riqueza, no como un riesgo”.

La defensora del Pueblo Iris Marín, identificó amenazas inminentes para civiles en zonas de conflicto entre grupos armados - crédito Colprensa
La Defensoría del Pueblo resalta el papel histórico de la Constitución como base para ampliar derechos y transformar las desigualdades en el país - crédito Colprensa

“La Constitución ha sido la base para fortalecer la democracia, proteger la dignidad humana, garantizar las libertades, reconocer a los pueblos étnicos, avanzar en la igualdad de las mujeres y también de las personas con orientaciones sexuales e identidades de género diversas, proteger a las niñas, a los niños, a los adolescentes, ampliar la participación ciudadana y abrir paso a la protección de la naturaleza y de los territorios”, dijo Marín.

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Por su parte, la Procuraduría General de la Nación, bajo la conducción de Gregorio Eljach Pacheco, emitió un mensaje en el que exaltó la relevancia de la Carta Política. Según el comunicado oficial, la Constitución “consagra los derechos, garantiza la democracia, promueve la participación y fortalece el Estado Social de Derecho”.

Eljach Pacheco enfatizó que, durante estos 35 años, la norma suprema ha sido pilar para el pluralismo, la igualdad, la justicia social, la paz, la separación de poderes, la diversidad étnica y cultural, el ordenamiento territorial y la protección del medioambiente.

- crédito @PGN_COL/X
Gregorio Eljach Pacheco, procurador general, destaca los avances en derechos, pluralismo y justicia social durante los 35 años de vigencia de la Constitución de 1991 - crédito @PGN_COL/X

La Corte Constitucional organizó el evento “Un pacto vivo que nos une” en Bogotá, un espacio de diálogo que reunió a juristas, magistrados, académicos e investigadores nacionales e internacionales para debatir los desafíos actuales del constitucionalismo y el fortalecimiento democrático.

La promulgación de la Constitución de 1991 fue el resultado de un proceso de apertura democrática iniciado en la década de 1980. El gobierno de Belisario Betancur (1982-1986) impulsó negociaciones con diversos grupos armados, reconociendo la necesidad de reformas políticas y sociales para enfrentar las causas del conflicto interno.

Este proceso culminó con la elección, el 9 de diciembre de 1990, de los 70 constituyentes encargados de redactar la nueva carta política, considerada un hito por su enfoque en los derechos fundamentales y el reconocimiento de la diversidad.

- crédito Imagen Ilustrativa Infobae
La redacción de la Constitución de 1991 concluyó el 9 de diciembre de 1990, tras un proceso de apertura democrática impulsado por el gobierno de Belisario Betancur - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

Las entidades estatales recordaron que el texto constitucional ha sido objeto de más de 35 reformas en estas tres décadas. A pesar de los cambios, la base conceptual de la Constitución sigue orientando la vida institucional y social del país. El ministro de Hacienda, Miguel Gómez Martínez, refirió en una revisión reciente que la estabilidad normativa ha sido un desafío, pero la Constitución de 1991 continúa siendo un referente para la defensa de los derechos y la democracia.

El aniversario de la Constitución de 1991 sirvió para que las entidades estatales reiteraran su llamado a la ciudadanía para fortalecer los consensos, rechazar la violencia y defender la convivencia democrática.

La Defensoría del Pueblo exige intervención urgente debido a la grave crisis humanitaria en el Guaviare - crédito Colprensa
La Defensoría del Pueblo resalta el papel histórico de la Constitución como base para ampliar derechos y transformar las desigualdades en el país - crédito Colprensa

“La Constitución debe sentirse en la vida cotidiana de las personas, en el acceso a la salud, la educación, la justicia, en la protección de líderes y lideresas sociales, en las garantías para la protesta social y para la libertad de prensa, en la defensa de la naturaleza, en las posibilidades de vivir sin miedo y con dignidad”, concluyó la Defensoría del Pueblo.

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