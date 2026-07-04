Colombia

Alerta en Bogotá por extorsión digital con videollamadas y amenazas para exigir dinero con imágenes manipuladas de contenido sexual

La Secretaría de Seguridad de la ciudad advirtió que el engaño se activa al atender contactos desconocidos, cuando aparecen escenas sexuales ajenas que son registradas y luego usadas para exigir pagos mediante intimidaciones y montajes

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La Secretaría de Seguridad de Bogotá alertó sobre una extorsión digital que comienza con videollamadas desde números desconocidos - crédito Secretaría de Seguridad de Bogotá
La Secretaría de Seguridad de Bogotá alertó sobre una extorsión digital que comienza con videollamadas desde números desconocidos - crédito Secretaría de Seguridad de Bogotá

La Secretaría de Seguridad de Bogotá alertó sobre una extorsión digital que comienza con videollamadas desde números desconocidos y puede terminar en amenazas para exigir dinero con imágenes manipuladas de contenido sexual.

Las autoridades pidieron denunciar estos casos a la Línea 165 del Gaula de la Policía Nacional y señalaron que quienes necesiten orientación para interponer la denuncia también pueden acudir a Aide, el servicio de apoyo de la Secretaría Distrital de Seguridad, en el teléfono (601) 377 95 95, opción 5, extensión 1137.

La modalidad, según la entidad distrital, opera a través de plataformas de mensajería instantánea. El engaño arranca cuando una persona responde una videollamada de un contacto que no conoce.

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Del otro lado no aparece un familiar ni un conocido. En la pantalla surgen imágenes de contenido sexual con las que los delincuentes buscan sorprender a la víctima mientras graban la comunicación y toman capturas de pantalla.

La extorsión en Bogotá usa imágenes manipuladas de contenido sexual para exigir dinero a las víctimas - crédito Secretaría de Seguridad de Bogotá
La extorsión en Bogotá usa imágenes manipuladas de contenido sexual para exigir dinero a las víctimas - crédito Secretaría de Seguridad de Bogotá

Con ese material, los responsables intentan hacer creer que la persona participó voluntariamente en la escena. Minutos después comienzan los mensajes desde distintos números telefónicos con exigencias de dinero para no divulgar las imágenes.

“Poco después empiezan las amenazas. Desde diferentes números telefónicos llegan mensajes en los que exigen dinero a cambio de no publicar el supuesto material”, dice el comunicado emitido por la Secretaría de Seguridad Distrital a través de su portal web.

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La presión escala con amenazas dirigidas al entorno personal de la víctima. En muchos casos, los delincuentes aseguran que enviarán el supuesto material a familiares, amigos o redes sociales.

Las intimidaciones también incluyen falsas acusaciones. De acuerdo con la información difundida por Bogotá, algunos extorsionistas amenazan con señalar a la víctima de haber cometido delitos sexuales para aumentar el miedo y forzar un pago.

Ese es el núcleo de la maniobra: una videollamada inesperada, la grabación del momento de sorpresa y el uso posterior de capturas o videos para extorsionar. Las autoridades advirtieron que el objetivo es obtener dinero mediante presión psicológica y manipulación de imágenes.

Los delincuentes operan por plataformas de mensajería instantánea y aprovechan la respuesta a una videollamada desconocida - crédito Secretaría de Seguridad de Bogotá
Los delincuentes operan por plataformas de mensajería instantánea y aprovechan la respuesta a una videollamada desconocida - crédito Secretaría de Seguridad de Bogotá

La primera medida es no contestar videollamadas provenientes de números desconocidos. Si la persona responde por error, lo aconsejable es finalizar la llamada de inmediato, bloquear el contacto y evitar cualquier interacción posterior.

La recomendación también incluye no responder a las amenazas y no enviar dinero bajo ninguna circunstancia. Las autoridades insistieron en que ceder a la exigencia económica no detiene el delito y sí alimenta la maniobra.

“Las autoridades recomiendan no contestar videollamadas provenientes de números desconocidos y, si esto ocurre, finalizar la llamada de inmediato. También es importante no responder a las amenazas, no enviar dinero bajo ninguna circunstancia y conservar los mensajes y números desde los cuales se realizan las intimidaciones”, se añade en el documento.

Otro paso clave es conservar los mensajes, los números telefónicos y cualquier registro de las intimidaciones. Ese material puede servir para identificar a los responsables y apoyar la investigación de la Policía Nacional.

Esta diligencia contra el secuestro afectó a 19 estructuras delincuenciales, incluidas disidencias y Clan del Golfo - crédito Colprensa
La Policía Nacional pidió denunciar la extorsión en la Línea 165 del Gaula y conservar mensajes, números y registros de las intimidaciones - crédito Colprensa

“Si recibe este tipo de llamadas o mensajes, denuncie el caso a la Línea 165 del Guala de la Policía Nacional. La información que se aporte puede ser clave para identificar a los responsables y evitar que más personas sean víctimas de esta modalidad de extorsión”, se añade en el documento.

La Secretaría explicó que los delincuentes buscan que la víctima actúe impulsada por el miedo. Por eso insistió en tres acciones concretas: estar tranquilo, colgar la videollamada y presentar la denuncia ante las autoridades competentes.

“Recuerde: los delincuentes buscan que la víctima actúe impulsada por el miedo. Mantener la calma, cortar la comunicación y denunciar son las mejores herramientas para impedir que el delito se consume”, concluye el comunicado.

La Policía Nacional tiene a disposición de la ciudadanía la Línea 165 para denunciar llamadas extorsivas

Los mensajes de voz de los policías revelan el pánico vivido durante los ataques simultáneos en el Cauca - crédito Colprensa
La Línea 165 del Gaula de la Policía Nacional permite denunciar llamadas extorsivas de inmediato en Colombia - crédito Colprensa

En Colombia, las víctimas de llamadas extorsivas pueden denunciar de inmediato a través de la Línea 165, del Gaula de la Policía Nacional: es gratuita, confidencial y funciona 24 horas al día, 7 días a la semana en todo el país.

Ante una llamada de este tipo, la recomendación es colgar y mantener la calma, sin entregar datos personales, financieros o familiares.

Si el extorsionista asegura que un familiar está en problemas, se sugiere verificar la información al intentar comunicarse directamente con esa persona o con sus allegados antes de tomar cualquier decisión.

Al marcar 165, el Gaula ofrece asesoría inmediata, activa protocolos de seguridad y recopila datos para iniciar la investigación. La denuncia también puede formalizarse de manera presencial en instalaciones del Gaula o a través de la página oficial de la Policía Nacional de Colombia.

Si no es posible comunicarse con esa línea, existen canales alternativos: la línea 122 y el número gratuito nacional 01 8000 9197 48 de la Fiscalía General de la Nación, disponibles las 24 horas para recibir denuncias formales.

Cuando la extorsión ocurre por redes sociales, mensajes de texto o correo electrónico, el caso puede reportarse en el CAI Virtual de la Policía.

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