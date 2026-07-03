Colombia

Sujeto maltrató hasta la muerte a zarigüeya y la dejó en una bolsa plástica con sus crías en Girardot, Cundinamarca

La denuncia fue publicada en redes sociales de la Fundación Girardot Animalista. Al parecer, el agresor ya fue identificado

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Las autoridades municipales y ambientales de Girardot, Cundinamarca, investigan una denuncia viral que publicaron en las cuentas de la Fundación Girardot Animalista.

Según voceros de la organización, un hombre habría agredido y causado la muerte a una zarigüeya dentro de un conjunto residencial y luego introdujo su cuerpo junto al de sus crías vivas en una bolsa plástica.

El animal fue hallado sin vida, mientras que sus crías aún presentaban signos vitales al momento del rescate, según el clip que fue publicado en las redes sociales.

El activista afirmó que espera que la Ley Ángel condene al denunciado - crédito girardotanimalistafundacion/Instagram

En el video, registrado por una testigo de los hechos, la ciudadana narró entre lágrimas:

“Esta zarigüeya acaba de ser asesinada aquí en mi conjunto, Alicante. Miren. Y los bebés todavía están vivos, están respirando. La persona que presuntamente la violentó, la tiró entre esta bolsa, le pidió a alguien que la sacara, sin importarle si los bebés estaban vivos, y la tiró entre esta bolsa amarrada. No es justo que esto siga pasando, no es justo”, dijo.

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En otro video, que también fue publicado en la cuenta de la organización animalista, el activista Andrés Preciado, vocero de la entidad comentó:

“Estas cosas en Colombia no pueden seguir pasando. Ya es momento que aquí en Colombia el maltrato hacia las zarigüeyas pare. Solicitamos a la Alcaldía de Girardot y a su alcalde Salomón Said que hagan atención urgente a este caso. El infeliz que hizo esto ya está identificado (...)

La CAR y la SDA liberan 19 zarigüeyas en La Vega para restaurar ecosistemas y combatir el tráfico ilegal de fauna - crédito @Ambientebogota / X
Ejemplar de zarigüeya, una especie de marsupial abundante en Colombia - crédito @Ambientebogota / X

Por su parte, las crías fueron entregadas al cuerpo de bomberos y posteriormente llevadas a la Corporación Autónoma Regional (CAR) para recibir atención especializada.

Preciado agregó un llamado a que se brinde seguimiento al caso, además de exigir que se aplique la rigurosidad de la ley, que sanciona el maltrato contra la fauna silvestre en Colombia.

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“Cabe recordar en estos casos que maltratar o matar una zarigüeya aquí en Colombia es delito. Las zarigüeyas son fauna silvestre. Además, esparcen semillas, limpian el ambiente cuando un animal muere y son controladoras de plagas. O sea que vienen siendo más importantes que usted y yo, y más que todo que estos infelices que las maltratan”, dijo.

Pidió “atención urgente a este caso y que se le aplique la Ley Ángel a este infeliz maltratador de estas zarigüeyas. Y por favor, las entidades correspondientes, en unión con la Alcaldía de Girardot, ayuden a estos bebés que todavía están vivos”, dijo.

Las autoridades iniciaron la investigación correspondiente para dar con el responsable. Según datos de la Corporación Autónoma Regional de las Cuencas de los Ríos Negro y Nare, durante el primer semestre de 2025 se reportaron 635 zarigüeyas afectadas, la mayoría por acciones humanas, lo que evidencia la persistencia de la problemática en la región.

El activista publicó unas historias en su cuenta de Instagram en las que condenó los hechos - crédito andrespreciadop/Instagram
El activista publicó unas historias en su cuenta de Instagram en las que condenó los hechos - crédito andrespreciadop/Instagram

Según la Ley 2455 de 2025, también conocida como Ley Ángel, quien maltrate a un animal hasta la muerte recibirá una pena privativa de la libertad y multas que dependen de la gravedad del delito.

“El que, maltrate a un animal doméstico, amansado, silvestre vertebrado o exótico vertebrado causándole la muerte, incurrirá en pena de prisión de treinta y dos (32) a cincuenta y seis (56) meses, inhabilidad especial de dos (2) a cinco (5) años para el ejercicio de profesión, oficio o comercio que tenga relación con los animales, prohibición de adquisición, tenencia, cuidado y refugio de animales y multa de treinta (30) a sesenta (60) salarios mínimos mensuales legales vigentes”, se lee en el artículo 5 de la ley.

Estas penas se pueden incrementar por los agravantes de sevicia, o “cuando una o varias de las conductas mencionadas se perpetren en vía o sitio público, cuando se valgan de inimputables o de menores de edad o en presencia de aquellos, o cuando se cometan actos sexuales con los animales”.

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