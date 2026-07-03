Ghana quiere romper un “maleficio” ante la Selección Colombia: así le fue con sudamericanos en la Copa del Mundo

Ghana tendrá un duro reto ante la Selección Colombia en el Mundial 2026, pero no solo por el nivel de la Tricolor, sino por el historial contra sudamericanos - crédito Jay Biggerstaff/IMAGN IMAGES vía Reuters

La Selección de Ghana aspira a lograr la hazaña de Marruecos, su colega africano, en la Copa Mundial de la FIFA 2026: eliminar a un equipo que parecía superior y avanzar a octavos de final, pues los Leones del Atlas lo lograron frente a nada menos que Países Bajos en penales.

Los africanos no solo se enfrentarán a Colombia, sino a su mala racha ante equipos de Sudamérica.

Por lo pronto, el técnico Carlos Queiroz no cree en el buen momento de la Tricolor en la fase de grupos y apelará a sus mejores elementos en la nómina para hacerle daño a los colombianos, además de fortalecer su defensa para mantener el cero en su portería.

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Historial de Ghana contra los sudamericanos

Los africanos quieren hacer historia en el Mundial como pasó en la edición de Sudáfrica 2010, cuando alcanzaron por primera vez los cuartos de final, su mejor presentación por ahora, y la despedida del certamen, casualmente, fue contra una escuadra sudamericana.

Ghana jugó tres partidos ante conjuntos de la Conmebol en las Copas del Mundo, con un balance de dos derrotas y un empate en tres ediciones, con apenas un gol a favor y seis en contra, además de que dos de esos encuentros fueron en una ronda de eliminación directa.

Ronaldo anotando uno de los goles de Brasil ante Ghana en octavos del Mundial de Alemania 2006 - crédito FIFA

La primera vez de los Black Stars fue contra Brasil en los octavos de Alemania 2006 y fueron goleados con marcador de 3-0, con anotaciones de Adriano, Ze Roberto y Ronaldo, este último se convirtió en el máximo goleador.

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Uruguay es el rival al que Ghana ha enfrentado en más ocasiones, con un total de dos presentaciones: el empate 1-1 en cuartos de Sudáfrica 2010, que se fue a penales y los charrúas ganaron 4-2, y 12 años más tarde, en Qatar 2022, con triunfo de la Celeste por 2-0 en fase de grupos.

La Selección de Ghana en el momento que perdió los penales contra Uruguay en Sudáfrica 2010 - crédito FRANCK FIFE/AFP

Otro dato a tener en cuenta es que los ghaneses se enfrentaron a otras dos selecciones americanas: a Estados Unidos tres veces (dos victorias y una derrota) y el reciente juego frente a Panamá en el Mundial 2026, que terminó con triunfo por la mínima diferencia en la primera fecha.

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“La presión es parte de nuestras vidas”

Carlos Queiroz atendió a los medios en rueda de prensa y habló sobre cómo será el duelo entre Ghana y Colombia: “Son equipos con diferentes estilos, dos equipos con ganas de dar espectáculo, seguro darán lo mejor por sus países. Esperemos gran inspiración y lo mejor de ambos equipos en la cancha. Con todo el respeto por Colombia, esperamos darle a nuestro público una alegría más”.

El seleccionador de Ghana, Carlos Queiroz, también dirigió a su rival Colombia entre 2019 y 2020 - crédito Jay Biggerstaff/IMAGN IMAGES vía Reuters

El portugués afirmó que sus dirigidos deben apelar a lo mejor de su juego y no caer en la trampa del rival: “Tenemos que usar nuestro estilo y fuerza positiva contra los problemas de equipo. No hay equipo perfecto. Colombia o Ghana no lo son. Es un partido sin margen de error, no hay mañana, tenemos que hacerlo todo correcto en 90 minutos y eso es lo que pasará, no hay que crear mucha fantasía y no especular alrededor del partido. Es todo para el ganador, nada para el perdedor".

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“Hay un cambio de actitud durante el partido. La presión en estos partidos no es un problema, sino un privilegio. La presión es parte de nuestras vidas y haremos lo que está en nuestra alma para que los Black Stars brillen y tengan el resultado que queremos”, finalizó.