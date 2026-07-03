Colombia

Alcaldías y gobernaciones habilitan becas internacionales para servidores públicos: estos son los requisitos para aplicar

Los cupos virtuales están destinados a formación en pregrado, maestría y doctorado, con enfoque en datos, inteligencia artificial y ciberseguridad

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(Imagen Ilustrativa Infobae)
En varias ciudades se impulsan becas virtuales para modernizar el sector público - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

La transformación digital del Estado no depende solo de comprar software, abrir trámites en línea o modernizar plataformas. También exige servidores públicos capaces de entender datos, usar inteligencia artificial, proteger información sensible y rediseñar procesos que todavía dependen del papel, la fila y la respuesta tardía.

Por esta razón, varias alcaldías, gobernaciones y entes territoriales, en alianza con Educa Edtech Group, abrieron una convocatoria para entregar 100 becas internacionales en modalidad virtual. Los cupos permitirán estudiar programas de pregrado, maestría y doctorado, con énfasis en áreas clave para la modernización del sector público.

La iniciativa cuenta con la participación de las alcaldías de Bogotá, Soacha, Bucaramanga y Pitalito, en Huila, así como con el respaldo de la Gobernación del Atlántico, lo que demuestra que la convocatoria tendrá alcance nacional, por lo que servidores públicos de otras regiones también podrán postularse.

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Un estudiante usa una laptop que muestra el logo de "AI" y "Digital Education Council", mientras otro estudiante toma notas en una biblioteca.
El programa se cursa en línea con universidades de México e Italia e incluye áreas como analítica, innovación, inteligencia artificial y liderazgo - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

El programa llega en un momento clave para el país, teniendo en cuenta que Colombia tiene más de 1,4 millones de servidores públicos, pero solo cerca del 31% (tres de cada diez) cuenta con estudios de especialización, maestría o doctorado.

Esa brecha puede afectar la capacidad del Estado para responder a los ciudadanos en una época que es cada vez más digital, además de las empresas que exigen trámites más rápidos y administraciones que necesitan tomar decisiones con evidencia fácil de verificar, compartir y almacenar.

Ante este panorama, la oferta académica contempla programas relacionados con inteligencia artificial, analítica de datos, ciberseguridad, transformación digital, administración pública, innovación, liderazgo y gestión organizacional.

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“Cuando un funcionario público se capacita mejor, el beneficio no se queda solamente en su hoja de vida. También se refleja en trámites más ágiles, mejores decisiones y servicios más útiles para la ciudadanía”, explicó Tatiana Fuentes, gerente de Educa Edtech Group y líder de la operación de asignación de becas.

La modalidad virtual de las becas permitirá que funcionarios de municipios intermedios, capitales regionales y zonas apartadas accedan a programas internacionales sin salir de sus territorios, algo clave para entidades con equipos pequeños o con limitaciones de desplazamiento, teniendo en cuenta que es indispensable que todos los trabajadores a nivel nacional se capaciten.

Mujer con auriculares sentada frente a laptop tomando un curso virtual en una habitación con plantas.
Los trámites de registro estarán disponibles hasta el 26 de julio - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

Cómo inscribirse

Los estudios se desarrollarán con la Universidad Da Vinci, de México, y la Università Telematica eCampus, de Italia. La primera cuenta con programas en línea con Reconocimiento de Validez Oficial de Estudios de la Secretaría de Educación Pública mexicana, verificable en Sirvoes. La segunda hace parte de las universidades telemáticas reconocidas por el Ministerio de Universidad e Investigación de Italia, por lo que sus programas son considerados eficientes para contribuir al fortalecimiento de las habilidades de los servidores públicos.

Los interesados podrán aplicar hasta el 26 de julio de 2026 y seguir estos pasos para poder avanzar en el proceso:

  • Ingresar a la página web www.alcaldiascol.com
  • Una vez en la interfaz deberán seleccionar el programa de su interés.
  • Luego la plataforma les pedirá registrar sus datos, diligenciar el formulario y completar la información solicitada.
  • La respuesta inicial se entregará en menos de 24 horas y los resultados se comunicarán dentro de las 72 horas siguientes a cada registro.
(Imagen Ilustrativa Infobae)
La iniciativa busca fortalecer capacidades para decisiones basadas en evidencia y atención a ciudadanos con demandas digitales crecientes - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

Los requisitos exigidos para los interesados dependerán del nivel académico

  • Para pregrado se exigirá diploma de bachiller.
  • Para maestría el título profesional.
  • Para doctorado el grado de magíster.
  • Además, los aspirantes deberán presentar documento de identidad, hoja de vida actualizada y certificados académicos.
  • Finalmente, deben contar con disponibilidad para una entrevista corta.

Como los títulos serán expedidos por instituciones extranjeras, los aspirantes tendrán que revisar el proceso de convalidación ante el Ministerio de Educación Nacional si buscan que el título tenga efectos académicos o laborales en Colombia, especialmente para ascensos, concursos o acreditación de requisitos en el sector público.

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