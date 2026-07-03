Miguel Uribe Londoño se despachó contra la Fiscalía por el preacuerdo con alias El Costeño, responsable del magnicidio de su hijo: “Es inaceptable”

Miguel Uribe Londoño expresó su indignación por la reducción de la condena de 60 a 26 años para 'El Costeño', al que señaló de organizar el crimen de su hijo - crédito @MiguelUribeL/X

El fallo de una jueza de Bogotá, que aprobó el preacuerdo entre la Fiscalía General de la Nación y dos de los principales responsables del asesinato del exsenador y precandidato presidencial Miguel Uribe Turbay, entre ellos Élder José Arteaga, alias El Costeño o El Chipi, ameritó una dura respuesta del excandidato presidencial Miguel Uribe Londoño, padre del asesinado exsenador, que no dudó en despacharse contra el órgano judicial.

Arteaga, tras su negociación con el ente investigador, cumplirá una sentencia de 26 años y 3 meses de prisión por su papel como coordinador y determinador del atentado, ocurrido el 7 de junio de 2025 durante un evento de campaña en el Parque El Golfito de Bogotá y que derivó en el deceso del joven político, que ocurrió dos meses y cuatro días después en la Fundación Santa Fe, aquel 11 de agosto del mismo año.

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Elder José Arteaga Hernández, alias El Costeño o Chipi, fue el encargado de definir los roles que cumplieron los otros implicados en el atentado contra Miguel Uribe - crédito Policía de Bogotá - Colprensa

Esta decisión fue recibida con indignación por parte de la familia de la víctima, que considera insuficiente la pena y cuestiona el actuar de las autoridades judiciales en un caso que continúa sacudiendo al país, pues las declaraciones del padre del congresista ultimado se sumaron a las del abogado de la familia, Víctor Mosquera, que se opuso a la determinación tomada por la jueza novena Penal del Circuito de la capital.

“Es inaceptable que una condena de 60 años por el magnicidio de mi hijo Miguel sea reducida por la Fiscalía y el juzgado a 26 años”, indicó el exaspirante a la presidencia, que se expresó en sus redes sociales. “La Fiscalía había hecho un gran trabajo en la investigación y así lo he reconocido, pero en este punto se equivocó. No debieron aceptar ese acuerdo porque no colaboró con la justicia”, reclamó el indignado padre.

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Miguel Uribe Londoño murió el 11 de agosto de 2025 a la edad de 39 años, tras el atentado sufrido el 7 de junio - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

Miguel Uribe Londoño pidió todo el peso de la ley para el organizador del crimen de su hijo

Y es que para Miguel Uribe Londoño es claro el papel que desempeñó Arteaga en el magnicidio de su hijo. “Fue quien organizó este crimen y reclutó al menor que ejecutó el asesinato”, añadió el padre del político, visiblemente afectado por la decisión judicial que se tomó en el caso de su hijo, que tenía el sueño de convertirse en el próximo mandatario de Colombia y por ello adelantaba su precandidatura.

El preacuerdo contempla también una condena de 21 años y 9 meses para William Fernando González Cruz, alias El Hermano, señalado como cómplice en la planeación y ejecución del homicidio. Según detalló la Fiscalía, los delitos imputados a ambos incluyen homicidio agravado, concierto para delinquir, porte ilegal de armas y utilización de menores para cometer delitos, pues el que disparó fue un joven de 15 años, que hoy cumple sanción.

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Las autoridades buscan establecer con precisión la cadena de mando y la posible vinculación de otros cabecillas de la Segunda Marquetalia - crédito Sergio Acero Yate/Reuters

El caso sigue causando debate, ya que el asesinato de Uribe Turbay fue catalogado como un crimen imprescriptible. Las investigaciones señalan que el atentado fue orquestado por miembros de la estructura criminal conocida como la Segunda Marquetalia, con la participación de varios actores armados; aunque el fiscal del caso argumentó que la información aportada permitió avanzar hacia los autores intelectuales.

“Tiene que ir a juicio y enfrentar la máxima pena que contempla la ley por el atroz crimen que ha sido declarado de lesa humanidad. Esta decisión no tiene en cuenta a las víctimas, que somos muchos colombianos afectados por la falsa paz total. No se ha impartido la justicia como debe ser. Los colombianos exigimos que se deje de premiar a los criminales”, declaró el progenitor del asesinado exsenador.

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A pesar de la condena contra alias El Costeño y su cómplice, la investigación no se ha cerrado, pues las autoridades buscan establecer con precisión la cadena de mando y la posible vinculación de otros cabecillas de la Segunda Marquetalia. Las pesquisas se centran en determinar quiénes ordenaron el ataque y si existieron otros móviles políticos detrás del magnicidio, que a más de un año sigue conmocionando el país.