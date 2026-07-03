Colombia

Néstor Lorenzo tendrá su once de gala para enfrentar a Ghana

El equipo irá seguramente con Camilo Vargas, Davinson Sánchez, Jhon Janer Lucumí, Daniel Muñoz y Jhon Mojica, con Jefferson Lerma y Gustavo Puerta en el medio, y el ataque con Luis Díaz, James y Jhon Córdoba

Guardar
Google icon

Este viernes tenemos el partido decisivo entre Colombia-Ghanal. ¿Quiénes jugarán? ¿Qué podemos decir de la selección de Ghana? Hablemos de este partido decisivo, en el que Colombia se juega el todo por el todo.

Este viernes tenemos el partido decisivo entre Colombia-Ghana, animado por las declaraciones del técnico de España, Luis de la Fuente, quien dio a la Tricolor como favorita en esta Copa Mundial. ¿Quiénes jugarán? ¿Qué podemos decir de la selección de Ghana? Hablemos de este partido decisivo, en el que Colombia se juega el todo por el todo.

Ya quedó en el pasado la fase de grupos, una gran fase de grupos en la que Colombia terminó con siete puntos tras ganarle a Uzbekistán, a la República Democrática del Congo y empatar en un gran partido con Portugal; no se ganó, pero sí se mostraron las credenciales que tiene la selección Colombia, la impronta que tiene Néstor Lorenzo con este seleccionado, que no se amilanó frente a los portugueses que, desde el principio, han sido candidatos para ser campeones del mundo.

PUBLICIDAD

Ahora, detengámonos en un punto muy importante.

Hemos hablado mucho de táctica, pero hay que destacar también la parte física de los jugadores, porque, hay que decirlo, hubo un gasto bastante importante de energía y una exigencia emocional en ese partido. Néstor Lorenzo y su cuerpo técnico han hecho hincapié en este par de situaciones. La primera es la parte física, se han hecho trabajos de prevención, de regeneración y, obviamente, de reacondicionamiento físico tras un encuentro de alta exigencia, en el que Colombia tuvo un gasto energético importante. Afortunadamente, el grupo de jugadores ha estado bien entrenado desde que comenzaron en Guarne hace aproximadamente 45 días; es decir, que se evolucionó en ese aspecto.

PUBLICIDAD

En cuanto a la parte mental, es intrínseco que la motivación está en un partido frente a Portugal por ser Portugal, pero frente a Ghana, que no tiene los pergaminos de Portugal, es jugarse el todo por el todo, no hay mañana. Si se hizo un gasto energético importante frente a Portugal, no puede ser menos frente a la selección de Ghana.

Además, hay un aspecto adicional, y es que está Carlos Queiroz y ustedes saben que Queiroz dirigió la selección Colombia con un no muy buen rendimiento y algunos jugadores quedaron con ese sinsabor de lo que pudo haber sido una gran Copa América en 2019, pero finalmente Carlos Queiroz, quien dirigía a la selección Colombia en ese momento, realmente no dio la medida para una base de jugadores importante que aún permanece. Colombia, el todo por el todo y seguimos analizando más puntos.

Cómo asume Colombia el favoritismo en el Mundial 2026

Luis de la Fuente, el seleccionador de España, afirmó que Colombia es favorita al título, luego de ver el partidazo frente a Portugal. Siempre que a Colombia lo han candidatizado, ha sufrido por eso. No le sienta bien a Colombia que la tiren como favorita, porque, o se cree el cuento, históricamente ha pasado, o se excede en confianza y termina perdiendo.

Sin embargo, esta es una selección madura, diferente, distinta; es una generación nueva, una generación que aprendió de la de los noventas, de la del principio del 2000 y de la segunda década, la del 2010 al 2019, la que tuvimos en los mundiales del 2014 y 2018.

Hay una base de jugadores de esa época, más madura, más consolidada, con más roce internacional, con más partidos con la selección Colombia en diferentes campeonatos, como la última Copa América, en la cual el equipo nacional fue el mejor, no fue campeón, pero fue el mejor, perdió el título frente a Argentina en el tiempo extra, después tuvo un bache futbolístico, pero se reencontró. ¿Por qué? Porque ya tiene madurez, carácter.

Esta es distinta, una selección Colombia a la que le acaban de colocar el título de favorita para ser campeona pero no le va a pesar. ¿Por qué? Porque entiende lo que tiene que asumir en el momento en que tiene un gran rendimiento, tras un buen performance frente a la selección de Portugal, que sí era candidata al título desde el comienzo. Es momento de demostrar si Luis de la Fuente tiene razón o no de colocarle ese peso a Colombia.

Pero ¿cómo lo asume el grupo de jugadores? Ya lo entendió el cuerpo técnico, Colombia está para este gran reto frente a Ghana, partidazo el que tendremos este viernes y que ustedes van a poder disfrutar. Posteriormente, tendremos el análisis de este partido. Colombia va por todo en los dieciseisavos de final.

Esta es la posible alineación de Colombia ante Ghana

Claro, la pregunta que salta a la vista es ¿quiénes van a jugar? Colombia repetiría el equipo de gala; es decir, el de Camilo Vargas en el arco, el de los cuatro de fondo, con Davinson Sánchez, Jhon Janer Lucumí y el regreso de Daniel Muñoz y Jhon Mojica; Jefferson Lerma, que se mantiene; Gustavo Puerta, que también estaría; con Jhon Arias como interior por izquierda o, si el partido lo permite, como mediocampista por derecha; James, el diez; Lucho Díaz por izquierda y en punta estaría Jhon Córdoba. Esta sería una de las novedades, con respecto al partido frente a Congo, porque jugó frente a la selección de Portugal

Jugaría, reitero, con la nómina de gala; además, por estrategia. Si fuera Jhon Córdoba el titular, ganaría en presencia física, en desmarques de ruptura, esos que siempre van hacia adelante buscando espacios, ganándolos, recibiendo en algunos momentos de pivot y en tener el balón e ir siempre al frente. Eso le gusta al profesor Néstor Lorenzo. Acuérdense de que en el partido frente a Portugal, a Rubén Díaz se le ganó uno de los balones de fuerza. Ustedes saben que es muy importante tener en cuenta esta clase de situaciones al momento de enfrentarse a un seleccionado como este.

Grosso modo, sería lo que haría Néstor Lorenzo con su grupo de jugadores, los once que hemos mencionado. Ahora, si llegara a jugar Luis Javier Suárez, pues ganaría en asociación, en movilidad, desmarques de apoyo, que es cuando se regresa y juega, y también un pivot. Dos opciones para los delanteros. Ustedes eligen. Yo me la juego por Jhon Córdoba.

Cómo juega la Selección de Ghana

¿Pero cómo juega la Selección de Ghana? Acá se las presento.

Normalmente, este es el equipo que utiliza la selección de Ghana, con Benjamín Asare, el portero, que no era titular. Luego aparece un 4-3-3, que varía dependiendo de los jugadores que tenga. Un jugador muy importante es este, Tomás Partey, ustedes lo conocen muy bien, del Atlético de Madrid y del Arsenal, un jugador con buena presencia física en la mitad de la cacha, que recupera balones y que pone a jugar a sus compañeros.

A veces queda solo, porque monta un 4-1-4-1, y a veces está acompañado por Yirenkyi y por Sivo, que podrían ser los que jugarían, este par de jugadores son clave, la razón es que ellos van siempre de forma muy agresiva, a quienes van a recibir en el inicio de juego de Colombia. Probablemente va a ser así. Este par de jugadores, el 3 y el 8, si son ellos los que van a jugar o si no, los que cumplan con esa función, seguramente irán directamente donde estén Gustavo Puerta y Jefferson Lerma para no dejarlos recibir, para que Colombia no pueda salir limpio y dificultar el progreso de la Tricolor.

Afortunadamente, Davinson Sánchez tiene buen juego. Balones largos, toque en corto. Lo mismo Jhon Janer Lucumí, quien además, siendo zurdo, puede hacer cambios de orientación o cambios de frente largos que pueden ayudar a la selección Colombia con quien se tire por el costado derecho, que probablemente sería Daniel Muñoz, y por el costado izquierdo, Lucho Díaz, el mismo John Arias, y si no, Johan Mujica. Esa es una de las virtudes que tiene.

Aquí está Antoine Semenyo, el del Manchester City, que ha tenido un gran rendimiento en la última temporada. En situaciones uno contra uno es muy habilidoso, muy fuerte, muy ágil, muy rápido, tiende a ganar en esa condición y siempre van a intentar dejarlo mano a mano. Afortunadamente Colombia tiene a Davinson Sánchez o a Jhon Janer Lucumí, que hicieron un trabajo muy bueno frente a Cristiano Ronaldo y no sería diferente frente a Semenyo.

Esta selección también es muy agresiva para recuperar el balón. Van, lo buscan, al frente, recuperan a ver si pueden tomar mal posicionada la defensa rival y también intentan tener la posesión del balón. Pero no es una posesión para hacer progresión, es una posesión para hacer lanzamientos en largo. Se posicionan en la mitad de la cancha este par de jugadores, Jonas Adjetey y Derrick Luckassen, e intentarán hacer con balones largos la forma de ataque, juego directo.

Es un poco raro, pero es verdad. Es posicionarse en campo rival, intentarán tocar en corto y, si no pueden, que es lo más probable, lanzamiento en largo. Le van a pelear la posesión de balón a Colombia. Afortunadamente Colombia goza de una mejor calidad técnica y ahí puede hacer la diferencia.

Total, veremos un gran partido y, si la selección se comporta como contra Portugal, enfrentando en esta oportunidad a Ghana el resultado es cuestión de tiempo.

Temas Relacionados

Selección ColombiaGhanaCopa del MundoMundial 2026

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

J Balvin protagonizará el desfile inaugural de Colombiamoda 2026: la pasarela combinará moda, música, y artesanía

El cantante paisa será una de las figuras centrales del ‘Opening Weekend’ de la más importante exhibición de moda en el país

J Balvin protagonizará el desfile inaugural de Colombiamoda 2026: la pasarela combinará moda, música, y artesanía

Cambiar la hora en Colombia para enfrentar el fenómeno del Niño: esta es la propuesta de la Sociedad Hidroituango para adelantar el reloj y evitar un apagón

La entidad solicitó que el espacio con generadores, transmisores, gremios, autoridades y reguladores arranque antes del 7 de agosto para acordar una hoja de ruta frente a El Niño

Cambiar la hora en Colombia para enfrentar el fenómeno del Niño: esta es la propuesta de la Sociedad Hidroituango para adelantar el reloj y evitar un apagón

Renunció asesora de la Aeronáutica Civil y en su carta denunció acoso laboral en la entidad: “Mi prioridad es mi salud mental”

La funcionaria de la Dirección General afirmó en una carta enviada a Luis Alfonso Martínez Chimenty que su retiro se hará efectivo el 3 de julio de 2026 tras señalar presiones internas y afectaciones psicológicas

Renunció asesora de la Aeronáutica Civil y en su carta denunció acoso laboral en la entidad: “Mi prioridad es mi salud mental”

Influenciadora colombiana denunció que alquilaron una cabaña con un grupo de personas en Coveñas y los robaron: así fue como los estafaron

La joven contó en redes que su familia llegó a una dirección que era un lote despojado, después de pagar por una vivienda que sí existía, pero estaba siendo usada por delincuentes

Influenciadora colombiana denunció que alquilaron una cabaña con un grupo de personas en Coveñas y los robaron: así fue como los estafaron

Capturan en Bogotá pareja que habría explotado sexualmente a su propia hija, a través de internet: pertenecían a una red ilegal en Australia

La menor quedó bajo atención de las autoridades competentes para el restablecimiento de sus derechos, mientras avanzan las actuaciones judiciales

Capturan en Bogotá pareja que habría explotado sexualmente a su propia hija, a través de internet: pertenecían a una red ilegal en Australia
MÁS NOTICIAS

PUBLICIDAD

VIOLENCIA

El ministro de Defensa, Pedro Sánchez, respondió a la cifra entregada por Medicina Legal sobre la muerte de 65 menores de edad en bombardeos

El ministro de Defensa, Pedro Sánchez, respondió a la cifra entregada por Medicina Legal sobre la muerte de 65 menores de edad en bombardeos

Gobierno Petro pidió apoyo a la ONU para frenar el uso ilícito de drones y redes sociales por parte de grupos terroristas

Clan del Golfo negó versión del Ejército sobre muerte de soldado en medio de combates en Dabeiba, Antioquia

A la cárcel ‘Trenzas’ y ‘Tom’: habrían participado en el atentado terrorista contra el Cantón Militar Pichincha en Cali

El futuro de las disidencias de ‘Iván Mordisco’ tras la caída de ‘Marlon’: entre disputas con otras estructuras y operativos oficiales

ENTRETENIMIENTO

J Balvin protagonizará el desfile inaugural de Colombiamoda 2026: la pasarela combinará moda, música, y artesanía

J Balvin protagonizará el desfile inaugural de Colombiamoda 2026: la pasarela combinará moda, música, y artesanía

Estos son los bolsos de lujo de Gera Ponce, esposa de ‘Lucho’ Díaz, que marcan tendencia en las tribunas del Mundial: valen una millonada

Así suena la esperada colaboración de Madonna y Feid: la reina del pop ya estrenó su álbum ‘Confessions II’

Yeison Jiménez: el ‘reality’ para conocer al reemplazo de ‘El Aventurero’ ya tiene fecha de estreno y así se ve

Shakira celebró con su equipo que ‘Dai Dai’ es número uno en el Top Global de Spotify: “Que alguien me pellizque”

Deportes

Colombia vs. Ghana EN VIVO: siga el minuto a minuto de este encuentro de los 16avos del mundial 2026

Colombia vs. Ghana EN VIVO: siga el minuto a minuto de este encuentro de los 16avos del mundial 2026

Así fue el impresionante banderazo de los hinchas de la selección Colombia en Kansas, previo al duelo ante Ghana por el Mundial 2026

Este es Fernando Ruiz, utilero de confianza del director técnico de Ghana, que enfrentará a Colombia en los dieciseisavos de final del Mundial 2026

Así ve la prensa internacional el partido entre Colombia y Ghana por el Mundial 2026: “Sigue brillando con luz propia”

Mundial 2026 | Youtubers argentinos detenidos antes del partido de Colombia y Portugal le enviaron advertencia a hinchas de la Tricolor: “Tienen de foco a los colombianos”