Néstor Lorenzo tendrá su once de gala para enfrentar a Ghana

Este viernes tenemos el partido decisivo entre Colombia-Ghanal. ¿Quiénes jugarán? ¿Qué podemos decir de la selección de Ghana? Hablemos de este partido decisivo, en el que Colombia se juega el todo por el todo.

Este viernes tenemos el partido decisivo entre Colombia-Ghana, animado por las declaraciones del técnico de España, Luis de la Fuente, quien dio a la Tricolor como favorita en esta Copa Mundial. ¿Quiénes jugarán? ¿Qué podemos decir de la selección de Ghana? Hablemos de este partido decisivo, en el que Colombia se juega el todo por el todo.

Ya quedó en el pasado la fase de grupos, una gran fase de grupos en la que Colombia terminó con siete puntos tras ganarle a Uzbekistán, a la República Democrática del Congo y empatar en un gran partido con Portugal; no se ganó, pero sí se mostraron las credenciales que tiene la selección Colombia, la impronta que tiene Néstor Lorenzo con este seleccionado, que no se amilanó frente a los portugueses que, desde el principio, han sido candidatos para ser campeones del mundo.

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Ahora, detengámonos en un punto muy importante.

Hemos hablado mucho de táctica, pero hay que destacar también la parte física de los jugadores, porque, hay que decirlo, hubo un gasto bastante importante de energía y una exigencia emocional en ese partido. Néstor Lorenzo y su cuerpo técnico han hecho hincapié en este par de situaciones. La primera es la parte física, se han hecho trabajos de prevención, de regeneración y, obviamente, de reacondicionamiento físico tras un encuentro de alta exigencia, en el que Colombia tuvo un gasto energético importante. Afortunadamente, el grupo de jugadores ha estado bien entrenado desde que comenzaron en Guarne hace aproximadamente 45 días; es decir, que se evolucionó en ese aspecto.

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En cuanto a la parte mental, es intrínseco que la motivación está en un partido frente a Portugal por ser Portugal, pero frente a Ghana, que no tiene los pergaminos de Portugal, es jugarse el todo por el todo, no hay mañana. Si se hizo un gasto energético importante frente a Portugal, no puede ser menos frente a la selección de Ghana.

Además, hay un aspecto adicional, y es que está Carlos Queiroz y ustedes saben que Queiroz dirigió la selección Colombia con un no muy buen rendimiento y algunos jugadores quedaron con ese sinsabor de lo que pudo haber sido una gran Copa América en 2019, pero finalmente Carlos Queiroz, quien dirigía a la selección Colombia en ese momento, realmente no dio la medida para una base de jugadores importante que aún permanece. Colombia, el todo por el todo y seguimos analizando más puntos.

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Cómo asume Colombia el favoritismo en el Mundial 2026

Luis de la Fuente, el seleccionador de España, afirmó que Colombia es favorita al título, luego de ver el partidazo frente a Portugal. Siempre que a Colombia lo han candidatizado, ha sufrido por eso. No le sienta bien a Colombia que la tiren como favorita, porque, o se cree el cuento, históricamente ha pasado, o se excede en confianza y termina perdiendo.

Sin embargo, esta es una selección madura, diferente, distinta; es una generación nueva, una generación que aprendió de la de los noventas, de la del principio del 2000 y de la segunda década, la del 2010 al 2019, la que tuvimos en los mundiales del 2014 y 2018.

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Hay una base de jugadores de esa época, más madura, más consolidada, con más roce internacional, con más partidos con la selección Colombia en diferentes campeonatos, como la última Copa América, en la cual el equipo nacional fue el mejor, no fue campeón, pero fue el mejor, perdió el título frente a Argentina en el tiempo extra, después tuvo un bache futbolístico, pero se reencontró. ¿Por qué? Porque ya tiene madurez, carácter.

Esta es distinta, una selección Colombia a la que le acaban de colocar el título de favorita para ser campeona pero no le va a pesar. ¿Por qué? Porque entiende lo que tiene que asumir en el momento en que tiene un gran rendimiento, tras un buen performance frente a la selección de Portugal, que sí era candidata al título desde el comienzo. Es momento de demostrar si Luis de la Fuente tiene razón o no de colocarle ese peso a Colombia.

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Pero ¿cómo lo asume el grupo de jugadores? Ya lo entendió el cuerpo técnico, Colombia está para este gran reto frente a Ghana, partidazo el que tendremos este viernes y que ustedes van a poder disfrutar. Posteriormente, tendremos el análisis de este partido. Colombia va por todo en los dieciseisavos de final.

Esta es la posible alineación de Colombia ante Ghana

Claro, la pregunta que salta a la vista es ¿quiénes van a jugar? Colombia repetiría el equipo de gala; es decir, el de Camilo Vargas en el arco, el de los cuatro de fondo, con Davinson Sánchez, Jhon Janer Lucumí y el regreso de Daniel Muñoz y Jhon Mojica; Jefferson Lerma, que se mantiene; Gustavo Puerta, que también estaría; con Jhon Arias como interior por izquierda o, si el partido lo permite, como mediocampista por derecha; James, el diez; Lucho Díaz por izquierda y en punta estaría Jhon Córdoba. Esta sería una de las novedades, con respecto al partido frente a Congo, porque jugó frente a la selección de Portugal

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Jugaría, reitero, con la nómina de gala; además, por estrategia. Si fuera Jhon Córdoba el titular, ganaría en presencia física, en desmarques de ruptura, esos que siempre van hacia adelante buscando espacios, ganándolos, recibiendo en algunos momentos de pivot y en tener el balón e ir siempre al frente. Eso le gusta al profesor Néstor Lorenzo. Acuérdense de que en el partido frente a Portugal, a Rubén Díaz se le ganó uno de los balones de fuerza. Ustedes saben que es muy importante tener en cuenta esta clase de situaciones al momento de enfrentarse a un seleccionado como este.

Grosso modo, sería lo que haría Néstor Lorenzo con su grupo de jugadores, los once que hemos mencionado. Ahora, si llegara a jugar Luis Javier Suárez, pues ganaría en asociación, en movilidad, desmarques de apoyo, que es cuando se regresa y juega, y también un pivot. Dos opciones para los delanteros. Ustedes eligen. Yo me la juego por Jhon Córdoba.

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Cómo juega la Selección de Ghana

¿Pero cómo juega la Selección de Ghana? Acá se las presento.

Normalmente, este es el equipo que utiliza la selección de Ghana, con Benjamín Asare, el portero, que no era titular. Luego aparece un 4-3-3, que varía dependiendo de los jugadores que tenga. Un jugador muy importante es este, Tomás Partey, ustedes lo conocen muy bien, del Atlético de Madrid y del Arsenal, un jugador con buena presencia física en la mitad de la cacha, que recupera balones y que pone a jugar a sus compañeros.

A veces queda solo, porque monta un 4-1-4-1, y a veces está acompañado por Yirenkyi y por Sivo, que podrían ser los que jugarían, este par de jugadores son clave, la razón es que ellos van siempre de forma muy agresiva, a quienes van a recibir en el inicio de juego de Colombia. Probablemente va a ser así. Este par de jugadores, el 3 y el 8, si son ellos los que van a jugar o si no, los que cumplan con esa función, seguramente irán directamente donde estén Gustavo Puerta y Jefferson Lerma para no dejarlos recibir, para que Colombia no pueda salir limpio y dificultar el progreso de la Tricolor.

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Afortunadamente, Davinson Sánchez tiene buen juego. Balones largos, toque en corto. Lo mismo Jhon Janer Lucumí, quien además, siendo zurdo, puede hacer cambios de orientación o cambios de frente largos que pueden ayudar a la selección Colombia con quien se tire por el costado derecho, que probablemente sería Daniel Muñoz, y por el costado izquierdo, Lucho Díaz, el mismo John Arias, y si no, Johan Mujica. Esa es una de las virtudes que tiene.

Aquí está Antoine Semenyo, el del Manchester City, que ha tenido un gran rendimiento en la última temporada. En situaciones uno contra uno es muy habilidoso, muy fuerte, muy ágil, muy rápido, tiende a ganar en esa condición y siempre van a intentar dejarlo mano a mano. Afortunadamente Colombia tiene a Davinson Sánchez o a Jhon Janer Lucumí, que hicieron un trabajo muy bueno frente a Cristiano Ronaldo y no sería diferente frente a Semenyo.

Esta selección también es muy agresiva para recuperar el balón. Van, lo buscan, al frente, recuperan a ver si pueden tomar mal posicionada la defensa rival y también intentan tener la posesión del balón. Pero no es una posesión para hacer progresión, es una posesión para hacer lanzamientos en largo. Se posicionan en la mitad de la cancha este par de jugadores, Jonas Adjetey y Derrick Luckassen, e intentarán hacer con balones largos la forma de ataque, juego directo.

Es un poco raro, pero es verdad. Es posicionarse en campo rival, intentarán tocar en corto y, si no pueden, que es lo más probable, lanzamiento en largo. Le van a pelear la posesión de balón a Colombia. Afortunadamente Colombia goza de una mejor calidad técnica y ahí puede hacer la diferencia.

Total, veremos un gran partido y, si la selección se comporta como contra Portugal, enfrentando en esta oportunidad a Ghana el resultado es cuestión de tiempo.