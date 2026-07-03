J Balvin protagonizará el desfile inaugural de Colombiamoda 2026: la pasarela combinará moda, música, y artesanía

La organización de Colombiamoda confirma que J Balvin encabezará un desfile en 2026 - crédito @jbalvin/IG

La música y la moda volverán a cruzar caminos en Medellín con J Balvin, que será uno de los grandes protagonistas de Colombiamoda 2026.

Fue la organización del evento la encargada de anunciar que el cantante paisa encabezará uno de los desfiles más esperados del Opening Weekend, la nueva apuesta con la que la feria extenderá su programación y buscará consolidarse como una plataforma que integra creatividad, cultura, entretenimiento y negocios.

La presencia del intérprete de Mi gente marcará uno de los momentos más llamativos de la edición número 37 de la feria, que este año ampliará su agenda del 25 al 31 de julio, incorporando por primera vez un fin de semana de apertura en el que confluirán la moda, la música, el arte y las expresiones culturales.

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El desfile, denominado Artisan Gang in The City, reunirá a J Balvin con una propuesta inspirada en la identidad colombiana y en la manera en que las tradiciones pueden dialogar con los códigos contemporáneos; una puesta en escena que busca llevar referentes culturales del país a una conversación de alcance internacional a través de una experiencia inmersiva donde la narrativa visual, la música y la artesanía serán protagonistas.

J Balvin llevará la identidad colombiana a la pasarela de Colombiamoda con “Artisan Gang in The City” - crédito cortesía Vélez

La participación del artista paisa representa uno de los anuncios más importantes de Colombiamoda para esta edición, pues su presencia responde a la estrategia de la organización por acercar la industria de la moda a otros sectores de la economía creativa, una tendencia que ha cobrado fuerza en las principales semanas de la moda del mundo.

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Con esta nueva etapa, el evento busca fortalecer su posicionamiento como un escenario donde convergen diseñadores, empresarios, artistas y creadores de contenido, ampliando el impacto de la moda más allá de las pasarelas tradicionales.

“Las grandes semanas de la moda del mundo han evolucionado hasta convertirse en plataformas culturales capaces de conectar industrias creativas, negocios y entretenimiento. Esa es la visión que estamos impulsando para Colombiamoda. Hoy la moda conversa con la música, el arte, la cultura y las nuevas expresiones de creatividad. ‘Artisan Gang in The City’ representa precisamente esa evolución y la capacidad que tiene el Sistema Moda latinoamericano para proyectar conversaciones relevantes a escala global”, afirmó Sebastián Díez, presidente ejecutivo de Inexmoda.

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El show de J Balvin llevará la identidad colombiana a la pasarela

La propuesta, que es realizada en una colaboración entre Vélez y J Balvin, toma como punto de partida el recorrido simbólico del arriero antioqueño desde las montañas hacia la ciudad, un concepto que busca mostrar cómo las tradiciones evolucionan sin perder su esencia.

Colombiamoda 2026 apuesta por una semana completa y pone a J Balvin en uno de sus momentos más esperados - crédito @jbalvin/IG

La colección estará compuesta por 28 salidas, organizadas en cinco actos narrativos, donde elementos como el cuero, los tejidos, los bordados y diferentes oficios artesanales servirán para reinterpretar símbolos profundamente ligados a la cultura colombiana.

Entre las referencias que aparecerán en la pasarela se encuentran el carriel, el punto de cruz, los tejidos tradicionales, el chal inspirado en el poncho, las botas ecuestres, el Sagrado Corazón, las orquídeas y la mula como símbolo de resiliencia, todos transformados bajo una estética contemporánea con proyección internacional.

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La escenografía también hará parte del relato, pues está inspirada en “El Arriero y el Camino” y convertirá la pasarela en una representación del territorio colombiano y de la transformación cultural que ha vivido Medellín, combinando performance, música y dirección artística.

La visión de J Balvin sobre el proyecto

El cantante antioqueño ha participado activamente en el desarrollo creativo de esta propuesta, aportando ideas desde la conceptualización hasta la construcción estética de la colección, según confirmó Colombiamoda.

La colección vinculada a J Balvin en Colombiamoda incluirá 28 salidas y cinco actos narrativos - crédito @jbalvin/IG

Para el artista, el proyecto representa una oportunidad para exaltar el origen colombiano desde una perspectiva moderna.

“Ir a nuestro pasado y viajar al futuro para encontrarnos en un presente seguro. Esta colección en especial tiene la esencia de dónde venimos y la visión de hacia dónde vamos como colombianos, como latinos. Somos Made in Colombia, Made in Medellín”, comentó J Balvin.

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La edición 2026 marcará un cambio importante para Colombiamoda, que dejará de concentrar sus actividades únicamente en los tradicionales días de feria para convertirse en una semana completa de programación.

Además de las ruedas de negocios y las pasarelas, el evento incluirá espacios dedicados al conocimiento, la cultura, el emprendimiento y el entretenimiento, siguiendo el modelo de capitales internacionales de la moda donde las experiencias culturales tienen un papel tan relevante como las colecciones.