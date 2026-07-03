Feid reaparece en redes y habría enviado indirecta tras confesión de Karol G: “A son de qué te fuiste”

La interpretación del cantante en TikTok fue vista por sus fans como una posible indirecta, justo después de que Karol G hablara de un exnovio en un concierto - crédito @ferxxo444/ TikTok

Después de varios días sin aparecer en redes sociales, Feid volvió a captar la atención de sus seguidores tras una serie de rumores derivados de una confesión pública hecha por Karol G durante un concierto de Rosalía.

El episodio, ocurrido el 30 de junio, generó numerosas reacciones tanto entre fanáticos como en medios digitales, pues la artista paisa participó en una dinámica habitual de los shows de la cantante española, donde las invitadas relatan una experiencia negativa vivida con una expareja.

En el escenario, Karol G relató una situación personal que, según los usuarios en redes, podría estar relacionada con su pasada relación con Feid. Sin mencionar nombres, la cantante confesó que uno de sus exnovios, quien al parecer no disfrutaba celebrar su cumpleaños con ella, la dejó esperando en la sala de abordaje antes de un vuelo, optando por no viajar para festejar juntos.

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Feid reaparece en redes tras la confesión de Karol G y desata especulaciones entre sus seguidores - crédito @feid @karolg/ Instagram

Muchos de los presentes y quienes siguieron la transmisión del show en línea asociaron ese relato al cantante, ya que las fechas mencionadas coincidirían con el momento en que la pareja habría terminado, específicamente en agosto, mes de cumpleaños de Feid.

El relato de Karol G no tardó en provocar especulaciones y comentarios sobre la supuesta referencia a Feid, especialmente porque el artista había reducido su actividad en redes sociales. Habitualmente activo en sus historias y publicaciones, Feid se mantuvo alejado durante los días posteriores a la confesión, lo que incrementó la curiosidad de sus seguidores y alimentó aún más las versiones sobre una posible conexión entre ambos hechos.

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La reaparición de Feid se dio a través de un video en TikTok, donde se mostró interpretando un fragmento de su más reciente canción. En la letra, el cantante colombiano entona frases como: “a son de qué te fuiste, cuál es la razón. Desapareciste. No quisiera verte con alguien más que no sea yo, que no sea yo”. El contenido del tema, así como su publicación en medio de la controversia, generó una ola de comentarios aludiendo a Karol G y preguntando por el trasfondo real de la canción.

Los versos de Feid en la canción 'Te entiendo' fueron relacionados con Karol G - crédito captura de pantalla Maisak / YouTube

En medio de las especulaciones, la interacción entre ambos artistas continúa siendo objeto de análisis en plataformas digitales, donde los seguidores buscan pistas sobre la situación actual de la pareja. Aunque ninguno de los dos ha confirmado públicamente los detalles de su ruptura ni ha respondido de manera directa a los rumores, la dinámica de indirectas y reacciones en redes mantiene la atención sobre sus vidas personales y alimenta el debate en la opinión pública.

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Redes sociales señalan a Feid como el exnovio que dejó plantada a Karol G antes de un viaje a Japón

En los últimos días, las redes sociales han dado lugar a una ola de especulaciones tras la confesión de Karol G durante el concierto de Rosalía en Los Ángeles, donde relató una experiencia personal que muchos vincularon con Feid.

La artista compartió ante el público que una de sus exparejas evitaba celebrar los cumpleaños a su lado y que, tras varios intentos fallidos, un viaje planeado juntos terminó por cancelarse en el último momento. La anécdota, que no incluía nombres, fue suficiente para que seguidores comenzaran a unir pistas y analizar detalles de la relación pasada entre ambos cantantes.

En agosto de 2025, Feid celebró su cumpleaños en Tokio junto a J Balvin y su equipo, pero Karol G no estuvo presente ni interactuó en redes, aumentando las sospechas de distanciamiento - crédito @feid / Instagram

El dato sobre el viaje frustrado a Japón encajó con la cronología de los últimos cumpleaños de Feid. De acuerdo con registros en redes sociales, el cantante celebró su cumpleaños en Tokio el 19 de agosto de 2025, acompañado de J Balvin y su equipo, pero sin la presencia de Karol G. Las imágenes y videos del festejo, en las que la artista no aparece ni dejó mensajes públicos de felicitación, alimentaron las sospechas sobre un posible distanciamiento que se habría gestado en esas fechas.

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La ausencia de interacciones en redes sociales entre ambos desde ese momento reforzó la teoría de una ruptura relacionada con este episodio.

La ausencia de imágenes de Karol G en Japón reforzó la versión de que el viaje no se concretó, avalando lo dicho en el show de Rosalía - crédito @acervokarolg/ X

Además, en entrevistas recientes, Karol G admitió que uno de los motivos de una ruptura fue descubrir una mentira sobre la ubicación de su entonces pareja, una declaración que los internautas también vincularon con el viaje de Feid a Japón. Aunque ninguna de las partes ha confirmado la identidad del exnovio aludido, las coincidencias han mantenido el tema entre las tendencias y avivaron el debate sobre la relación de ambos artistas.