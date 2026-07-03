Jerome Sanabria, la activista que hace parte del equipo de empalme de Abelardo de la Espriella: “Yo sé que voy a ser presidente”

La activista y creadora de contenido aclaró que buscará un puesto en el Gobierno de Abelardo de la Espriella solo cuando finalice sus estudios universitarios - crédito @soyjerome_/X

Jerome Sanabria, la activista digital, influencer y parte del equipo de empalme del presidente electo Abelardo de la Espriella, compartió en una charla que recorre su historia y visión sobre la juventud y el futuro del país el deseo que ella guarda a futuro: ser presidenta de Colombia.

“Yo sé que voy a ser presidente de Colombia. Hay que trabajar, pero en la política hay que hacer”, afirmó en uno de los fragmentos de su conversación con la periodista Paula García en el video pódcast En tenis.

En la entrevista que se realizó a finales de agosto de 2025, menos de un año antes de la jornada de comicios que dejó ganador a De la Espriella, Sanabria recordó sus inicios, al contar que creció en San Cristóbal Sur, Bogotá, en un entorno alejado de la política tradicional.

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“Políticos nada. Mi mamá es trabajadora social y mi papá es fotógrafo”, dijo la activista al precisaer que su acercamiento a la política nació en la adolescencia, motivada por la idea de defender la libertad y por una experiencia personal con el sistema pensional colombiano.

Cuando cursaba décimo grado, su padre cumplió 62 años y recibió una devolución de saldos pensionales, ya que no logró cumplir los requisitos para pensionarse.

“Con parte de esa devolución de saldos pensionales, que fueron 112 millones (de pesos colombianos), con parte de eso pagó el primer semestre de mi universidad. Es decir, yo cumplí el sueño de entrar a estudiar a la Universidad del Rosario, que es el gran sueño de mi vida que tenía desde que estaba como en sexto, y lo pude hacer gracias a esa devolución de saldos pensionales”, explicó la creadora de contenido, y que sigue con estudiando (doble titulación) las carreras de Historia y Jurisprudencia.

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La creadora de contenido no oculta en redes sociales su apoyo al gobierno del presidente electo Abelardo de la Espriella y su vicepresidente José Manuel Restrepo - crédito @soyjerome_/IG

Ese episodio despertó en Sanabria preguntas sobre el sistema que ella le contó a García: “¿Cómo así que a uno le devuelven una plata si no logra pensionarse? ¿Cómo así?” fueron los cuestionamientos que retumbaron en la mente de Sanabria y que provocaron su entrada a las redes sociales.

A partir de allí, dedicó su energía a investigar y divulgar el tema desde sus perfiles, convirtiéndose en una voz para los jóvenes interesados en las pensiones.

Trayectoria personal, familiar y educativa

Pese a no venir de un entorno político, Sanabria recibió influencia de su madre, dedicada a la formación de liderazgos sociales.

A los diez años, acompañaba a su madre a sus charlas y talleres, lo que le permitió conocer a personas vinculadas a la Universidad del Rosario y a figuras del ámbito social de Bogotá. “Ahí empezó” ese primer contacto con el activismo, según la misma influencer.

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El camino académico de Sanabria ha sido exigente, y este detalle ha sido uno de los que más ha resaltado en su corta carrera para salir a las críticas de algunos usuarios, que la han llegado a comparar con la polémica funcionaria del Gobierno de Gustavo Petro envuelta en el escándalo de la Fundación Universitaria San José y la presunta compra de expedición de títulos.

La entrevista se concedió a finales de agosto de 2025 - crédito captura de pantalla Canal REDMÁSTV / YouTube

“Es pesado y sobre todo porque son dos carreras en las que hay que leer mucho, tanto Derecho como Historia. Pero pues he intentado sopesar, digamos, para que no quede tan difícil con el trabajo, porque no solo hago dos carreras, sino que también trabajo, que es las cosas de pensiones y de activismo que hago, entonces es mucho”, relató la joven activista.

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La financiación de sus estudios ha sido un desafío. El primer semestre lo pagó con la devolución de saldos de su padre; el segundo y tercero, su madre usó todas sus cesantías y ahorros.

“Gastar los ahorros de toda tu vida en un año de estudio, pues es muy duro. Y ya mi mamá ha dicho: ‘Nena, para el cuarto semestre te tocó ICETEX’”, dijo la joven de ahora 20 años. Sin embargo, obtuvo una beca de una empresa, lo que le permitió continuar con su formación.

Activismo, amenazas y oportunidades para los jóvenes en Colombia

Sanabria se dio a conocer por su activismo en redes sociales, y en principio su audiencia era mayor de 35 años.

Con el tiempo, su mensaje comenzó a llegar a jóvenes, y en especial tras el lanzamiento de un documental sobre pensiones.

“Hace muy poquito que estábamos en el lanzamiento de un documental que hice sobre pensiones, llegaron jóvenes que yo nunca había visto. Y eso pues para mí es una alegría muy grande, porque así sea poquito, poquito, pues yo creo que está llegando el mensaje a mi generación”, contó Sanabria.

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Sanabria contó qué la hizo interesarse para comenzar a publicar contenido en sus redes sociales - crédito captura de pantalla Canal REDMÁSTV / YouTube

El activismo le ha traído retos, incluyendo amenazas que la llevaron a interponer una denuncia penal.

“Me estaban siguiendo. O sea, me escribieron, me dijeron: ‘La vimos tal día en tal lugar’. Y sí. Y me dijeron otro día: ‘La vimos tal día en tal otro lugar’. Y sí. Entonces, pues mis papás están colgados del techo, digamos”, relató la joven que, a pesar del temor inicial de su familia, hoy siente su apoyo y orgullo por el impacto de su trabajo.

Sobre las oportunidades para los jóvenes en Colombia, Sanabria es optimista.

“Colombia es un país que le da oportunidad a los jóvenes, sin duda alguna. Yo creo que hay muchas personas, desde el empresariado, desde los medios, incluso desde la política, que están haciendo cosas para mi generación y que están preocupándose en mi generación”, mencionó en la entrevista la activista. Sin embargo, lamenta la falta de interés de algunos jóvenes y la desinformación sobre becas y programas.

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Menos de dos meses después de conceder la entrevista, Jerome Sanabria, líder de No con mi Ahorro, dijo en un mensaje a través de su cuenta de X Gustavo Petro quiere expropiar los fondos de pensiones - crédito @SoyJerome_/X

El movimiento “Con mi ahorro no” y el documental sobre pensiones en América Latina

Jerome fundó el movimiento ‘Con mi ahorro no’ para alertar a su generación sobre el futuro de las pensiones.

El proyecto desembocó en la producción del documental Sin permiso para envejecer, financiado con una beca y aportes de seguidores.

El equipo viajó por Argentina, Venezuela, Perú y Colombia para documentar la situación de los ancianos tras reformas similares.

“Documentamos allí la historia de un señor, Jesús García, que duró 18 horas haciendo fila para reclamar su pensión de dos dólares y falleció haciendo la fila”, expuso Sanabria sobre el caso venezolano.

El documental expone las consecuencias de reformas pensionales en la región y busca generar conciencia en los jóvenes colombianos.

“A mi generación las reformas pensionales de América Latina, como la que se acababa de aprobar aquí en Colombia, nos dejan sin permiso para envejecer. Entonces explicamos por qué nos dejan sin permiso para envejecer y qué ha pasado, por ejemplo, en Argentina, que en 2008 hubo una reforma pensional muy similar a la que se acaba de aprobar aquí en Colombia, que tiene hoy a los ancianos en Argentina viviendo en la precariedad absoluta”, argumentó la activista sobre los motivos que la llevaron a emprender el proyecto.

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