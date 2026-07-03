Carlos Queiroz habló sobre integrante de su cuerpo técnico en la selección Colombia fallecido durante la pandemia del covid: “Tengo la obligación de recordar”

Este fue el momento cuando el asistente de arqueros de Carlos Queiroz recordó las dificultades que vivió durante en aislamiento por el Covid-crédito Of Te Ball Irlanda/YouTube

El 3 de julio de 2026, Carlos Queiroz tendrá el reencuentro con la selección Colombia cuando el combinado de Ghana juegue ante la Tricolor por los dieciseisavos de final de la Copa del Mundo de Estados Unidos, México y Canadá.

Por esta razón, en medio de las consultas que le hizo la prensa colombiana al técnico estuvo relacionada con el tema de su paso por la Tricolor desde 2019 hasta finales del 2020.

En medio de sus respuestas, Queiroz recordó la muerte del exjugador y asistente de arqueros, el irlandés Des McAleenan. McAleenan se suicidó tras vivir una fuerte depresión que generó el aislamiento de la gente durante la pandemia del Covid-19.

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Carlos Queiroz recordó al asistente que tuvo en la Tricolor, y que falleció en la pandemia del COVID-19 en 2020-crédito Jay Biggerstaff/IMAGN IMAGES via Reuters

Durante el paso de Carlos Queiroz por la selección Colombia, el cuerpo técnico enfrentó momentos de gran dificultad, especialmente durante la pandemia de COVID-19. El propio Queiroz recordó que uno de sus asistentes, el entrenador de porteros Des McAleenan, que murió el 26 de febrero 2021 tras atravesar una depresión agravada, según su relato, por el aislamiento y la falta de apoyo durante la pandemia.

El 2 de julio de 2026, en la conferencia de prensa previa al juego ante Colombia, Queiroz respondió a la siguiente pregunta, haciendo memoria al exportero irlandés:

“Aprovecho para hablar del pasado y para recordar que tanto yo como el equipo técnico que trabajaba en Colombia intentamos hacer lo mejor en una situación muy difícil. Y también quiero recordar que, sirviendo a Colombia, nuestro entrenador de porteros falleció cumpliendo su labor, víctima de las secuelas del COVID, después de una gran depresión, tras permanecer 21 días solo en un cuarto en Bogotá, sin apoyo. Hoy tengo la obligación de recordar esto, para que mañana podamos celebrar la vida y para recordar a la Federación de Colombia que tiene la oportunidad, al final, de reparar lo que sucedió con él y su familia”, dijo.

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Con respecto a lo ocurrido, recordó que durante su trabajo con la Tricolor fue un periodo complejo de recordar para él debido a que llegó en los tiempos de la pandemia a trabajar con Colombia, tras la salida de José Néstor Pekerman:

“Eso [ríe], no lo sé. Eso sí, si lo sabes, lo tienes que decir. Yo no tengo esa visión. ¿Qué puedo decir del pasado? Disfruté mucho y me encantó. Ha sido un honor trabajar en Colombia. Como ustedes recuerdan, cuando empezamos a jugar la clasificación al Mundial, no estábamos listos para competir. Era el tiempo de COVID. Ha sido un periodo muy difícil para todos, muy extraño. Todos los días ocurrían cosas inusuales durante los entrenamientos y la preparación”, reflexionó.

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Queiroz explicó que fue un orgullo para él trabajar en Colombia-crédito Brian Snyder/REUTERS

Finalmente, Queiroz explicó que trabajar con la Tricolor fue importante para él en su carrera deportiva. aunque aseguró que su presente se enfoca en el juego del 3 de julio de 2026, en Kansas, y dónde buscará clasificar a la selección de Ghana

“Más allá de esto, ha sido un privilegio y un honor trabajar en Colombia. Ahora, en un partido como este, hay que celebrar la vida. Celebrar la vida, porque eso es lo más importante para nosotros. Estoy muy confiado, muy seguro de que mañana el equipo de Ghana va a hacer todo lo posible para aportar éxito y felicidad a los aficionados en Ghana. Eso es lo más importante.”

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Así fue la muerte del asistente de Carlos Queiroz: estas fueros sus últimas palabras

El asistente de arqueros habló sobre lo que significó su paso por nuestro país en la televisión irlandesa, pocos días antes de morir-crédito Diego Pineda/Colprensa

El 1 de marzo de 2021, en charla con el periodista Joe Molloy del medio OTB Host TV de Irlanda, Des McAleenan habló sobre lo que era vivir en nuestro país, y explicó que el trabajo que tenía al lado de Carlos Queiroz era soñado:

“Vivo en Colombia. Vivo en Bogotá. Y es... Todo es... Es un país muy montañoso y, eh, el clima allí es muy parecido al de Dublín. Es como un verano en Dublín. Nublado, y ellos creen que hace frío. Es algo fresco y llueve mucho porque está en la montaña. Todos piensan que es helado. Yo no. Llueve mucho, es montañoso, y, eh, hay dos grandes equipos ahí. Voy a los partidos cada semana, y trato de empaparme de la cultura, y, y viajo para ver partidos... A veces me pellizco y pienso, ‘Wow, ¿alguien ve esto? ¿Me pagan por esto?’ Porque aquí estoy robando dinero. Porque es un trabajo soñado. Me gustaría estar en campo todos los días. No es posible. Pero tener esto en mi currículum, nadie me lo puede quitar. Pero sí, ese debut fue especial porque, sabes, me habría gustado tener algún amigo o familiar en la grada, porque fue un gran momento para mí“, dijo sobre nuestro país.

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Sobre Carlos Queiroz, McAleenan explicó que es una persona trabajadora en su profesión, y un gran apasionado por lo que hace desde la dirección técnica:

“Sabes, siento un enorme respeto por el conocimiento, por la gente que lo tiene. Así que, sabes, soy un gran fan de Van Morrison y, puedes meter a Queiroz en la misma categoría. Es un tipo que nunca ha parado. Trabaja año tras año sin descanso. Necesita trabajar. No se retira para contar su dinero. Ama trabajar. Es sabio. Tiene gran pasión por el juego, gran conocimiento. Es un gran profesor... Me siento muy afortunado de haberlo conocido en esta etapa”, explicó.

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Además habló sobre lo que aprendió del fútbol sudamericano, explicando que la desigualdad que se vive en toda la región es un factor en común, y que el deporte es una práctica que ayuda a olvidar este tipo de problemas:

“En Latinoamérica, en Brasil, la mayoría de países de Sudamérica, es país de ricos y pobres, mucha gente vive al margen de la pobreza. No digo que no haya pobreza en Irlanda, pero tenemos una red de seguridad. Tenemos sistema social... Cuando te pasa algo en Latinoamérica, te quedas sin suerte. Hay 10 personas viviendo en departamentos pequeños, y cuando se ven privados, no viven de sueldo a sueldo, sino al día. Son buena gente, humilde. Son temerosos de Dios y profundamente católicos, ponen su fe en Jesús, y ¿qué pensarán ahora? Y, sabes, me preocupa. Me parte el corazón pensar en cuánto sufrirá mucha gente allá. Y, eh, como dijo Carlos Queiroz, tenemos que soñar, mantener la esperanza viva y tratar de buscar soluciones. Porque el fútbol, al final, fue, será y volverá a ser importante para la gente, para sus vidas. Así que debemos recordarlo", reflexionó.

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