Cayó cerca a Medellín el costarricense alias Kokin: era requerido con circular roja de Interpol por narcotráfico y más de 20 homicidios

El evento tuvo lugar en Sabaneta, Antioquia, y está relacionado con la captura de un presunto miembro de la banda criminal 'Los Saggy', solicitado mediante notificación roja de Interpol - crédito Policía Nacional/Dijín

La detención de Óscar David Román Ovares, conocido como alias Kokin, representa un avance decisivo en la lucha contra el crimen organizado transnacional. Este ciudadano costarricense fue capturado en Sabaneta, Antioquia, tras una operación conjunta entre las autoridades de Colombia y Costa Rica, coordinada por la Dirección de Investigación Criminal e Interpol de la Policía Nacional.

Alias Kokin figura como uno de los principales integrantes de la banda criminal Los Saggy, señalada por las investigaciones como responsable de delitos de alto impacto. La estructura criminal que integra está vinculada al tráfico internacional de sustancias ilícitas, lavado de activos y la legitimación de recursos a través de la compra de comercios y vehículos de lujo.

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Las agencias de inteligencia atribuyen a Román Ovares la autoría intelectual y material de al menos 22 homicidios en Costa Rica, lo que motivó la notificación roja de Interpol para su captura internacional. El operativo que permitió su localización y retención se basó en el cruce de información entre la OCN Interpol Bogotá, la dirección de tránsito y transporte de la Policía Nacional y la OCN Interpol Costa Rica.

La captura de Román Ovares responde a una estrategia internacional de persecución penal contra estructuras criminales que operan en varios países. La operación evidencia la capacidad de las autoridades para actuar coordinadamente y combatir el narcotráfico y los homicidios atribuidos a bandas como Los Saggy - crédito Policía Nacional/Dijín

La coordinación entre países fue clave para el éxito del operativo. El uso de bases de datos internacionales, junto a acciones de verificación y vigilancia en terreno, permitió ubicar a “Kokin” en Colombia. Además, la colaboración de fuentes humanas y especializadas resultó fundamental para obtener datos precisos sobre su paradero.

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Actualmente, el detenido se encuentra a disposición de la Dirección de Asuntos Internacionales de la Fiscalía General de la Nación. Desde allí se gestionará el proceso de extradición a Costa Rica, donde deberá responder ante la justicia por los delitos que se le imputan.

Cayó alias Gato Negro

La detención de Galo Javier Suárez Román, conocido como alias Gato Negro, en Barranquilla puso fin a una extensa fuga que mantenía en alerta a las autoridades de Ecuador y la región. Considerado el segundo al mando de la organización criminal Los Tiguerones, su captura fue posible gracias a la colaboración estrecha entre agentes de Ecuador, Colombia y Estados Unidos.

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Capturan en Barranquilla a alias Gato Negro, uno de los más buscados de Ecuador - crédito mininterior de Ecuardor, John Reimberg

La operación requirió la intervención coordinada de la Policía Nacional ecuatoriana, el Centro Nacional de Inteligencia, la Agencia de Alguaciles Federales de Estados Unidos y la Policía Nacional de Colombia. El ministro de Defensa de Ecuador, John Reimberg, detalló que el éxito del procedimiento se debió a la articulación constante entre instituciones de los tres países.

“Gato Negro” tenía vigente una notificación roja de Interpol tras ser condenado por un asesinato en 2017. Dos años después, protagonizó una fuga de la Penitenciaría del Litoral, lo que lo mantuvo prófugo durante varios años y elevó su perfil internacional como objetivo prioritario de búsqueda.

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Según fuentes oficiales, la solicitud internacional de captura y el intercambio de inteligencia permitieron ubicarlo en Colombia. El detenido será extraditado a Ecuador, donde deberá cumplir la condena pendiente y enfrentar investigaciones adicionales por presunta planificación y financiamiento de un atentado terrorista.

El ministro de Defensa de Ecuador, John Reimberg, confirmó que la operación fue resultado de un trabajo coordinado entre instituciones de los tres países - crédito @JohnReimberg/X

La figura de Suárez Román es considerada central dentro de “Los Tiguerones”, una estructura señalada por su participación en homicidios y extorsiones. Estas acciones han profundizado la crisis de seguridad en Ecuador, lo que convierte su captura en un hecho de relevancia regional. Para las autoridades ecuatorianas, mantenerlo en libertad representaba una amenaza directa a la seguridad nacional, dada la red de conexiones criminales que operan en varios países.

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La extradición de Suárez Román permitirá a Ecuador avanzar en la persecución penal contra estructuras responsables de delitos que afectan la estabilidad del país. El operativo también demuestra la eficacia de los mecanismos de alerta y cooperación internacional en la lucha contra el crimen transnacional.