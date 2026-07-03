Diana Ángel le respondió a Marbelle burla por su relación con Culotauro: “Dejó traumatizada a más de una”

La actriz Diana Ángel defiende a Culotauro tras la burla de Marbelle - crédito Imagen Ilustrativa Infobae y @culotauro/IG

La controversia entre Marbelle y el comediante Camilo Díaz, conocido como Culotauro, sigue dejando reacciones en el mundo del entretenimiento.

Esta vez, quien decidió pronunciarse fue la actriz Diana Ángel, que salió en defensa de su expareja después de que la cantante utilizara su antigua relación sentimental para burlarse del humorista en medio de una discusión en redes sociales.

Aunque hasta ese momento había permanecido al margen del enfrentamiento, la exconcursante de La casa de los famosos Colombia respondió con mensaje en el que rechazó los ataques dirigidos contra Culotauro y dejó claro que no se arrepiente del vínculo que sostuvo con él.

PUBLICIDAD

“Culotauro nunca nadie debe ser agredido de esa forma. Rechazo absolutamente que hayas sido víctima de semejante expresión de intolerancia tan violenta. Y sí, gracias a la Señora del Collar de Perlas que nos dio un buen raiting. Nunca me arrepiento de nada y menos de haber pasado unos buenos días disfrutando de tus chistes, tu risa y tus besos... Un noviazgo que pasó a la historia y por lo visto dejó traumatizada a más de una... se te quiere mucho mi Cami. ❤️”, escribió Diana Ángel en uno de los comentarios de la más reciente publicación que hizo Díaz.

Así se sumó Diana Ángel al cruce entre Marbelle y Culotauro - crédito @dianangel01/IG

El mensaje no tardó en recibir respuesta por parte del comediante, que agradeció públicamente el respaldo de la actriz: “Te llevo conmigo, Soledad, tú sabes que la buena siempre”, le respondió Culotauro.

PUBLICIDAD

Lejos de dejar la conversación allí, Diana volvió a pronunciarse con una reflexión sobre el respeto y la importancia de respaldar a quienes rechazan los discursos de odio.

“Siempre... En estos tiempos siempre debemos estar del mismo lado los que creemos en la vida. Me alegra mucho saber que un comentario tan fuera de lugar, nos volviera a juntar en ‘la buena’ como dices Tú, amigo mío”, agregó la actriz.

¿Cómo comenzó la polémica?

El intercambio entre Diana Ángel y Culotauro se produjo después de una controversia que tuvo origen durante una función del espectáculo de comedia La Megacárcel, presentada en el Teatro Boom de Bogotá.

PUBLICIDAD

El cruce de mensajes entre Marbelle y Culotauro aviva la polémica tras el incidente en el teatro - crédito @marbelle @culotauro y @dianangel01/IG

En medio de la función, varios asistentes protagonizaron una pelea que quedó registrada en videos difundidos en redes sociales. Según las imágenes compartidas por el público, una discusión entre espectadores terminó en empujones, golpes e incluso lanzamiento de botellas, obligando a suspender temporalmente la presentación mientras el personal de logística controlaba la situación.

De acuerdo con versiones divulgadas por algunos asistentes, la confrontación habría tenido un trasfondo político, pues entre los involucrados habría simpatizantes del abogado Abelardo de la Espriella y personas identificadas con posturas cercanas al senador Iván Cepeda.

Cuál fue la burla de Marbelle

Tras viralizarse los videos de la pelea, Marbelle reaccionó desde su cuenta de X con un comentario dirigido al humorista, en el que cuestionó su trabajo como comediante y aprovechó para mencionar la relación sentimental que sostuvo con Diana Ángel, comentario que fue interpretado por muchos usuarios como una burla hacia ambos.

PUBLICIDAD

“¿Comediante? Noooo, lo que pasa es que solo verlo da risa y luego recuerdo que fue novio de Diana Ángel y me da más risa. Pero chistoso no es”, escribió la intérprete.

Marbelle arremetió en contra de Culotauro y Diana Ángel - crédito @marbelle30/X

Ante esto, el humorista no dejó pasar el mensaje y decidió responder con el estilo irónico que lo caracteriza: “Gracias por vernos Marbelle... Honrado de que viste el video de la pelea en el show seguro que en tus conciertos nadie tirará botellas; ah es que nadie va a tus conciertos.…prometo camellar pa’ ser más chistoso, ojalá ser la mitad de comediante de lo que eres tú, jefa, la buena... ‘Los chistes nos darán todo; todo menos miedo’”, publicó.

PUBLICIDAD

Como parte de su respuesta, también compartió una imagen editada del matrimonio de Marbelle con Royne Chávez, en la que reemplazó los rostros de algunos asistentes por los de figuras públicas como Álvaro Uribe Vélez, Andrés Pastrana, Vicky Dávila y Jeffrey Epstein, publicación que rápidamente generó cientos de reacciones y comentarios divididos entre los seguidores de ambos.