Colombia

Mejor amiga de Natalia Villalba reveló la última conversación con la modelo asesinada y dejada dentro de una maleta en un apartamento del norte de Bogotá

La allegada afirmó que la víctima, de 36 años, nunca le había hablado del ciudadano británico, señalado de cometer el feminicidio

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La familia de la joven pide justicia en este caso que aún continúa en investigación - crédito Imagen Ilustrativa Infobae
La familia de la mujer pide justicia en este caso que aún continúa en investigación - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

El hallazgo del cuerpo de Natalia Villalba, el 22 de junio de 2026, dentro de una maleta gris en un apartamento de Chapinero, en Bogotá, abrió una investigación por presunto feminicidio contra el ciudadano británico Matthew Foster, mientras nuevos testimonios reconstruyen las horas previas a la muerte de la mujer de 36 años y el último contacto que tuvo con su entorno cercano.

Las primeras versiones de las autoridades indican que Villalba recibió cerca de 15 visitas en los días previos a su muerte. Su mejor amiga sostuvo que esos encuentros correspondían a familiares o personas allegadas. Según las labores forenses de Medicina Legal, la víctima sufrió un golpe contundente en la cabeza.

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Identificada como Cristina relató en el pódcast Conducta Delictiva que la última vez que vio con vida a Villalba fue el jueves 18 de junio de 2026. Al día siguiente, dijo, perdió toda comunicación con ella.

La última conversación ocurrió antes de que el celular dejara de responder

El caso fue reportado hacia el mediodía del lunes 22 de junio de 2026 en el norte de la capital del país, en la localidad de Chapinero - crédito @ColombiaOscura/X
El caso fue reportado hacia el mediodía del lunes 22 de junio de 2026 en el norte de la capital del país, en la localidad de Chapinero - crédito @ColombiaOscura/X

De acuerdo con ese testimonio, en la última semana antes de su muerte, Villalba había viajado a Cúcuta para adelantar trámites relacionados con las votaciones y compartir con su familia. Después de regresar, planeaba permanecer en Bogotá y luego volver a su ciudad para la segunda vuelta presidencial del 21 de junio de 2026.

Cristina contó en el mismo diálogo que, durante esos días, su amiga estaba enferma y algo desconectada de sus compromisos por el malestar físico. En los últimos chats hablaron de asuntos de trabajo y, pese a ese cuadro, la notó contenta.

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En esos mensajes, Villalba le dijo que “estaba enferma por una virosis” y que tenía malestar estomacal y dolor de cuerpo. Cristina le respondió: “Nena, llama a la farmacia para que te lleguen los medicamentos allí y no tengas que levantarte, y pide algo de comida también”.

La víctima le contestó que haría eso y luego la llamó para decirle que había tomado unas pastillas y que “se sentía mejor”. Esa fue, según su amiga, una de las últimas señales de normalidad antes de que se cortara el contacto.

“Si seguía igual de maluca al día siguiente, era mejor que fuera al médico; pero ese viernes 19 de junio ella ya no contestó. Los mensajes no le entraban y su celular estaba apagado”, recordó Cristina en la conversación con Conducta Delictiva.

La amiga ubicó los dispositivos en el apartamento donde se hospedaba desde el 3 de junio

El caso se reportó en Bogotá pasado el mediodía del lunes 22 de junio de 2026 - créditos Google Maps | archivo Colprensa / Mariano Vimos
La allegada afirmó que la víctima, de 36 años, nunca le había hablado del ciudadano británico, señalado de cometer el feminicidio - créditos Google Maps | archivo Colprensa / Mariano Vimos

Ante la falta de respuesta, Cristina creyó en un primer momento que Villalba había viajado a Cúcuta y que devolvería la llamada cuando recuperara señal. El domingo 21 de junio de 2026 supuso que estaría descansando o acompañada por su familia.

“El domingo supuse que se iba a levantar un poco tarde y que estaría con su familia. El lunes le escribí y nada; entonces, me preocupé más”, afirmó. Cuando revisó la ubicación, encontró que los dispositivos personales de Villalba seguían en el apartamento tipo Airbnb donde se alojaba desde el 3 de junio de 2026.

Ese dato reforzó la preocupación de su entorno y se convirtió en una de las piezas que hoy ayudan a ordenar la secuencia previa al hallazgo del cadáver en el inmueble ubicado en el norte de Bogotá.

La Fiscalía imputará a Matthew Foster por feminicidio agravado en el caso de Natalia Villalba - crédito Migración Colombia/Colprensa
La Fiscalía imputó a Matthew Foster por feminicidio agravado en el caso de Natalia Villalba - crédito Migración Colombia/Colprensa

Sobre la presencia del británico identificado como Matthew Foster en la habitación en la que se encontraba Villalba, Cristina aseguró que la visita la tomó por sorpresa. Según su versión, la víctima nunca le había hablado de él ni lo había visto antes en fotografías.

El hombre, oriundo de Londres, en Reino Unido, habría ingresado al edificio el 17 de junio de 2026. Cámaras de seguridad lo captaron bajando una bolsa y unas sábanas hacia la zona de lavandería del lugar.

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