Gustavo Petro pidió ayuda a Donald Trump para ser retirado de la Lista Clinton: “No sabía que mi familia y yo estábamos en la lista”

Gustavo Petro pidió ayuda a Donald Trump para ser retirado de la Lista Clinton - crédito Europa Press

El presidente de la República, Gustavo Petro, confirmó vía redes sociales que mantuvo una conversación telefónica con su homólogo estadounidense, Donald Trump, en la que hablaron sobre varios asuntos en materia internacional y de cooperación entre ambos países.

“Acabo de conversar telefónicamente con el presidente de los EEUU Donald Trump. Cómo en las tres veces anteriores fue una conversación amable. Le solicite su ayuda para impedir que el odio creado en una parte de la sociedad colombiana no lleve a la sangre y la violencia de quienes los instigan y financian (sic)”, escribió en su cuenta de X.

A la par, reveló que el republicano no tenía conocimiento de que él, su expareja Verónica Alcocer y su hijo Nicolás Petro fueron incluidos en la Lista Clinton por tener presuntos nexos con el narcotráfico, por lo que se comprometió a revisar la situación.

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El jefe de Estado también se comprometió a colaborar en el empalme con el presidente electo Abelardo de la Espriella - crédito @petrogustavo/X

“Me extrañó que el presidente Donald Trump no supiera que yo no apoyaba a Abelardo de la Espriella y me sorprendió que no supiera que yo y mi familia aún estábamos incluidos en la lista OFAC, me prometió actuar en el tema".

Presidencia confirmó y reveló detalles de la llamada entre Petro y Trump - crédito Presidencia

Tras el mensaje de Petro, Presidencia hizo público un comunicado en el que afirmó que “el mandatario de los colombianos le pidió cordialmente al presidente Trump que apoye su salida de la lista OFAC, ante lo cual el presidente de los Estados Unidos señaló que “hará lo mejor” para que ese propósito se materialice. Asimismo, se comprometió a dialogar con el gobierno entrante para que exista un entendimiento político en Colombia con la oposición”.

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