Juanes, Maluma, Paola Jara y Jessi Uribe entre los mejores discos de la música latina en 2026 según Billboard: este es el listado completo de los colombianos

Colombia marca presencia en la lista de los 26 mejores álbumes latinos de Billboard 2026 - crédito visuales IA Infobae

La presencia de la música colombiana en la lista de los 26 mejores álbumes latinos de 2026, publicada por Billboard, confirma el liderazgo y la creatividad de los artistas nacionales en la escena internacional.

Este año, tanto figuras consolidadas como nuevas voces han logrado posicionar sus proyectos entre los más destacados, mostrando la diversidad y riqueza sonora de Colombia. A continuación, un repaso de los colombianos incluidos en el ranking, de acuerdo con su posición ascendente, cerrando con el artista nacional mejor ubicado.

Así se posicionan los colombianos en el listado de los mejores 26 discos latinos según Billboard

En el puesto 21 se encuentra Greeicy con su álbum Candela. Este cuarto trabajo de estudio de la cantante caleña es una invitación al baile y la celebración de la transformación personal.

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Candela fusiona ritmos tropicales, pop, vallenato, reggae, afrobeat, cumbia y bachata, y “explora tanto la profundidad emocional como la alegría de las raíces culturales”, detalla la revista. “Colaboraciones y una notable versatilidad interpretativa refuerzan el carácter innovador y cálido del disco, consolidando a Greeicy como una de las artistas más completas y carismáticas de la música latina contemporánea”, asegura la revista.

El cuarto álbum de estudio de la cantante caleña fusiona ritmos tropicales, pop, vallenato, reggae, afrobeat, cumbia y bachata, y resalta por su versatilidad y calidez interpretativa - crédito (Foto AP/Berenice Bautista)

En el puesto 19, Paola Jara y Jessi Uribe conquistan al público con Despecho a 2 Voces, su primer álbum colaborativo. El disco se compone de 11 canciones que abordan el amor, el desamor, la traición y la despedida, características esenciales del género popular colombiano. El sencillo Infidelidad destaca como un dueto cargado de emoción y fuerza interpretativa. Billboard resalta la autenticidad y profundidad de este trabajo, que ha conectado con una audiencia ávida de historias reales y melodías intensas, y que ratifica el auge del despecho en la escena musical internacional.

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Primer disco colaborativo de los artistas, con 11 canciones que abordan el amor y el desamor, y que consolidan la proyección internacional del género popular colombiano - crédito @paolajarapj / IG

Juanes figura en la posición 17 con su álbum JuanesTeban. El trabajo representa un ejercicio introspectivo y un regreso a las raíces que definieron su carrera. Mezcla su característico rock en español con toques de country, cumbia y folclor colombiano, y cuenta con colaboraciones de Rawayana, Vivir Quintana, Conociendo Rusia y Bomba Estéreo, describió Billboard.

Trabajo que mezcla rock en español con country, cumbia y folclor, y que incluye colaboraciones de Rawayana, Vivir Quintana, Conociendo Rusia y Bomba Estéreo en un regreso a sus raíces - crédito Universal Music

El disco explora temas como la memoria, la identidad y la nostalgia, logrando un equilibrio entre la renovación y la fidelidad a su esencia artística. La revista destaca la capacidad de Juanes para renovarse y conectar con diversas generaciones a través de su música.

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En el puesto 9, Maluma presenta Loco X Volver, un álbum que marca un punto de inflexión en su carrera. El artista paisa experimenta con salsa, vallenato, música popular y pop acústico. El tema homónimo, inspirado en el bambuco andino, rinde homenaje a la música tradicional colombiana.

El disco, que incluye colaboraciones con Beéle, Ryan Castro, Kany García, Yeison Jiménez y Grupo Frontera, ha recibido elogios por su sofisticación y apertura a nuevos géneros.

El séptimo disco del artista colombiano incluye 14 canciones y colaboraciones con figuras destacadas, explorando diferentes géneros y reafirmando su conexión con la cultura nacional - crédito Paola España Comunicaciones

El colombiano mejor posicionado en la lista es Fonseca, quien ocupa el puesto 5 con su álbum Antes Que El Tiempo Se Vaya. Este undécimo trabajo de su carrera es una declaración a favor de la madurez, la gratitud, la vida y el amor. Fonseca explora géneros tropicales y suma colaboraciones internacionales de alto calibre, como las de Rawayana, Rubén Blades y Juanes.

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El tema que da nombre al álbum se ha convertido en emblema de una producción que equilibra calidez, nostalgia y vitalidad. Billboard subraya la capacidad de Fonseca para evolucionar sin perder sus raíces, reafirmando su liderazgo en la música latina de calidad.

'Antes Que El Tiempo Se Vaya': Fonseca presentó un álbum con 12 canciones y múltiples invitados - crédito Paola España Comunicaciones

El ranking de Billboard no solo reconoce el talento colombiano, sino que refleja la diversidad de la música latina en 2026.

En los tres primeros lugares del listado se encuentran ¿Dónde Es El After? de Rawayana —un álbum que recorre reggae, música electrónica, funk y pop con colaboraciones como la de Manuel Turizo—, FREE SPIRITS de CA7RIEL y Paco Amoroso, que destaca por su frescura y experimentación, y Muda de Carín León, un trabajo que fusiona géneros como ska, soul, salsa, disco y carranga, y que cuenta con la participación de Juanes y Rawayana.

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