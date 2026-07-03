Con enfrentamiento avanzó empalme del Gobierno Petro y el equipo de Abelardo de la Espriella, liderado por José Manuel Restrepo: “No se trataba de hacer un show mediático”

El video documenta la primera reunión de la Comisión de Empalme en Bogotá. El vicepresidente electo José Manuel Restrepo llega al encuentro - crédito @jrestrp/X

El vicepresidente electo José Manuel Restrepo confirmó en la mañana del 3 de julio de 2026 el inicio de la instalación oficial del empalme entre el gobierno del presidente Gustavo Petro y el del presidente electo Abelardo de la Espriella, y anticipó que el proceso tendrá actas públicas y registro de todas las reuniones.

“Garantizar además también que exista absoluta transparencia en este proceso. Eso significa, como lo dije antes, que todas las reuniones den lugar a actas públicas y que todas las reuniones sean debidamente grabadas y compartidas con los colombianos”, afirmó antes de ingresar a la primera sesión.

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Restrepo explicó que el primer encuentro se centrará en el diseño del trabajo entre equipos. “Hoy vamos a compartir con la Comisión de Empalme del gobierno saliente y vamos a discutir sobre las metodologías que habremos de seguir. De la misma manera, sobre los tiempos”, dijo.

Reunión de coordinación del empalme anticorrupción del Presidente Electo Abelardo De La Espriella con el director del empalme del Gobierno saliente, el ministro de Hacienda, Germán Ávila - crédito @jrestrp/X

El vicepresidente electo señaló que el empalme se organizará a partir de una instancia nacional que conecte a las dos administraciones. “También vamos a hablar sobre la instalación en el día de hoy de esta Mesa Nacional, que será el puente de contacto entre el gobierno saliente y el gobierno entrante”, indicó.

Sobre la cobertura pública de las reuniones, Restrepo puso condiciones para evitar que el empalme se convierta en un espacio de confrontación. “Esperamos que estas reuniones sean y se rijan por un criterio de seriedad. No queremos hacer de estas reuniones un show mediático. Es posible transmitirlas, pero siempre y cuando no se convierta en esto un show mediático, porque los colombianos requieren seriedad”.

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También afirmó que el proceso tendrá lineamientos acordados desde el inicio. “También definiremos las reglas de juego”, aseguró.

Restrepo fijó fecha para el siguiente hito del cronograma, cuando comenzarán las mesas por áreas de gobierno. “El próximo momento es el próximo martes 7 de julio, en donde cada uno de los 22 sectores arrancará sus mesas de trabajo conjunto entre el Gobierno Nacional saliente y el gobierno entrante”, precisó.

De acuerdo con el vicepresidente electo, el despliegue de personal incluirá voluntarios en todo el país y abarcará el conjunto de entidades estatales. “Nosotros dispondremos de cerca de 1.200 personas de 32 departamentos del país y con ello cubriremos el 100 % de las entidades del Estado con personas que voluntariamente están trabajando en este proceso de empalme”, afirmó.

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La escena corresponde a una sesión de las comisiones de empalme, donde se aborda el anuncio de siete advertencias y preocupaciones por parte del vicepresidente electo, José Manuel Restrepo. El evento documenta un primer choque entre las partes involucradas en el proceso de transición - crédito redes sociales/X

Primer enfrentamiento entre los equipos de emplame

El vicepresidente electo José Manuel Restrepo frenó en seco al ministro de Hacienda Germán Ávila durante el empalme de gobierno al reclamar que sus pedidos de información no buscaban réditos políticos y al recordar que estaban planteados “por los 50 millones de colombianos, que son los que eventualmente pueden tener dificultades con esos temas”.

El cruce quedó expuesto cuando Restrepo interrumpió al ministro con una frase directa: “Usted dijo que esto no se trataba de hacer un show mediático”.

Ávila, que coordina el empalme desde el Ejecutivo saliente, pidió cautela al equipo entrante y sostuvo que el proceso debía considerar a todos los ciudadanos. “Reiteramos el llamado al nuevo gobierno de nuestras preocupaciones, que igual son las preocupaciones de ustedes”, dijo.

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En ese mismo tramo, el ministro afirmó que el Gobierno cumplirá hasta el cambio de mando y buscó fijar un marco de responsabilidad compartida. “Nosotros vamos a cumplir de aquí al seis de agosto con todas nuestras responsabilidades, a garantizarles a ustedes que puedan iniciar una nueva etapa de gobierno”, señaló.

Delegados de los gobiernos de Gustavo Petro y Abelardo De la Espriella instalaron este jueves en la Casa de Nariño las primeras mesas del proceso de empalme - crédito Ministerio de Hacienda/X

Restrepo respondió con una aclaración sobre el alcance de sus solicitudes y su legitimidad dentro del empalme. “Las preocupaciones que yo he puesto de presente son en el marco de un proceso de empalme y es legítimo pedirlas”, indicó.

El vicepresidente electo insistió en que esos pedidos no estaban dirigidos a un sector político específico y que respondían a la gestión del Estado. “Esas solicitudes las hago yo, no por quienes votaron o no votaron por nosotros. Las hago por los cincuenta millones de colombianos”, sostuvo.

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Luego buscó separar el empalme de la disputa partidaria por el futuro gobierno. “Las discusiones políticas de lo que sea el gobierno siguiente, dejémoslos en las discusiones políticas y de pronto en el empalme del 2030 revisamos ese tema”, afirmó.

Próximos encuentros

El cronograma del proceso de empalme entre los equipos de Abelardo de la Espriella y Gustavo Petro establece las siguientes fechas clave: el 7 de julio se realizará la instalación de las comisiones sectoriales para revisar los ministerios; el 9 de julio vence el plazo para entregar y subir la información; del 10 al 21 de julio se analizará la información entregada por el gobierno de Petro; entre el 24 y el 27 de julio se resolverán dudas; y el 31 de julio se dará cierre al proceso de empalme.

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