Tebi Bernal respondió revelaciones de Alexa Torrex, quien aseguró que se acostaron: “Estoy llevado del hijue...”

La controversia entre Alexa Torrex y Tebi Bernal resurgió en redes tras nuevas declaraciones de la cantante sobre su relación con el modelo en La casa de los famosos Colombia 2026 - crédito @tebibernal7 / TikTok

Durante los primeros días de junio, la controversia en torno a Alexa Torrex y Tebi Bernal volvió a tomar fuerza en el ambiente digital colombiano, después de que la cantante y creadora de contenido hiciera públicas nuevas declaraciones sobre su relación con el modelo, ambos exintegrantes del programa La casa de los famosos Colombia 2026.

El testimonio de Torrex provocó una oleada de reacciones y especulaciones entre seguidores y usuarios de redes sociales. El eje del conflicto quedó expuesto cuando la artista afirmó de manera directa que mantuvo una relación íntima con uno de sus excompañeros una vez finalizado el reality, declaración que los fanáticos asociaron de inmediato con Bernal.

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Alexa Torrex le confirmó a Yina Calderón que tras finalizar el 'reality' mantuvo una relación íntima con Tebi Bernal - crédito captura de pantalla Yina Calderón / YouTube

La polémica cobró fuerza tras la entrevista que Alexa Torrex concedió a la empresaria Yina Calderón. En ese espacio, Torrex confirmó que sostuvo una relación sentimental y física con un excompañero del reality, y subrayó: “Sí, tuve relaciones sexuales con mi excompañero de reality, una vez se terminó el programa. Que no lo niegue”. Si bien la cantante evitó mencionar nombres, la audiencia dedujo que se refería a Tebi Bernal, ya que ambos protagonizaron uno de los vínculos más comentados del programa, y desde su salida del reality dejaron de mantener contacto público.

Poco después de conocerse estas declaraciones, Tebi Bernal utilizó sus redes sociales para enviar mensajes indirectos. Inicialmente, publicó un video en TikTok usando un audio viral que decía: “qué enemiga voy a ser yo tuya. Fastidiosa”, frase interpretada por los usuarios como una posible respuesta a los comentarios de Torrex.

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Alexa Torrex revela detalles de su ruptura con Tebi Bernal: así respondió el modelo en redes sociales - crédito cortesía Canal RCN

Más tarde, el modelo compartió una historia en la que escribió: “Ahora no hay fomo”, acompañada de un audio en el que decía: “Me gustaría ponerte atención, pero en este momento estoy pagando las consecuencias de sus actos... Estoy llevado del hijueputa ”. Estas publicaciones fueron interpretadas por la audiencia como una reacción a la controversia generada por las recientes revelaciones de la cantante.

La relación entre Alexa Torrex y Tebi Bernal se convirtió en uno de los romances más seguidos de La casa de los famosos Colombia 2026. Durante el desarrollo del reality, ambos pusieron fin a sus respectivas relaciones sentimentales previas, lo que intensificó el interés del público y la controversia en redes. Al término del programa, Torrex expresó públicamente su deseo de distanciarse de Bernal y manifestó sentirse decepcionada por la manera en que concluyó su vínculo. En sus palabras, la artista apuntó que llegó a pensar que Bernal retomaría su relación con Alejandra Salguero, otra de las figuras mencionadas en la temporada.

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Fragmentos de la entrevista revelan que, tras pasar una noche juntos, Tebi Bernal optó por cortar comunicación con Alexa Torrex, episodio que la artista calificó como decisivo para cerrar su vínculo - crédito Canal RCN

El revuelo aumentó cuando Yina Calderón adelantó fragmentos de la entrevista con Torrex, en los que la cantante profundizó en detalles íntimos sobre su vínculo con Bernal tras la salida del reality. Torrex relató que, tras esa noche juntos, el modelo optó por dejar de hablarle, situación que fue calificada por algunos seguidores como un caso de “ghosting”. La artista aseguró que este episodio marcó el final definitivo de su relación y que, desde entonces, ha enfocado su atención en recuperar su estabilidad emocional y en su carrera profesional.

En paralelo, los seguidores de ambos protagonistas han seguido de cerca cada publicación e interacción en redes, en busca de señales sobre la situación actual entre Torrex y Bernal. La ausencia de comunicación y la falta de comentarios mutuos alimentaron la percepción de un distanciamiento irreversible. El tema generó opiniones divididas entre los fanáticos: algunos apoyaron la decisión de Torrex de hablar abiertamente sobre su experiencia, mientras que otros la criticaron por exponer cuestiones privadas.

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Actualmente, Alexa Torrex ha manifestado que atraviesa un proceso de sanación tras esta decepción sentimental y que su prioridad es su desarrollo profesional y artístico. La cantante ha reiterado que por el momento no piensa en iniciar una nueva relación sentimental, mientras continúa compartiendo contenido y música con sus seguidores.

Alexa Torrex afirma estar enfocada en su recuperación personal y profesional tras la ruptura, mientras mantiene su actividad en redes sociales y en la música - crédito cortesía Canal RCN

La conversación sobre la relación entre Tebi Bernal y Alexa Torrex se mantiene activa en redes sociales, con cientos de comentarios. “El momento más humilde de tebi fue Alexa”, “y fueron. 4 veces😂“, ”Tebi cada vez que Alexa hace un live", “Si nosotros estamos aburridos imagínate Tebi”, (Sic), dicen algunas de las reacciones en redes sociales.

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