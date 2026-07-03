Colombia

Este es el pueblo de Cundinamarca que le apuesta al misterio con un festival Ovni este sábado 4 de julio

El municipio realizará una nueva edición del Festival OVNI “Entre Sabores y Misterio”, una jornada que reunirá conferencias, concursos, gastronomía temática y actividades familiares

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El municipio de Tenjo realizará el Festival OVNI “Entre Sabores y Misterio” el 4 de julio de 2026 - crédito @alcaldiatenjo/IG
El municipio de Tenjo realizará el Festival OVNI “Entre Sabores y Misterio” el 4 de julio de 2026 - crédito @alcaldiatenjo/IG

Los relatos sobre objetos voladores no identificados, la riqueza ancestral y la gastronomía local volverán a encontrarse en un mismo escenario.

El municipio de Tenjo, Cundinamarca, anunció la realización de una nueva edición del Festival OVNI “Entre Sabores y Misterio”, una propuesta que reunirá a investigadores, astrónomos, emprendedores, chefs y visitantes alrededor de una programación inspirada en uno de los temas que más curiosidad despierta entre los colombianos.

El evento se llevará a cabo el sábado 4 de julio de 2026, a partir de las 12:30 del mediodía, y busca consolidar a este municipio de la Sabana de Bogotá como uno de los principales destinos para quienes desean vivir experiencias diferentes, combinando turismo, cultura, entretenimiento y divulgación científica.

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A pocos kilómetros de Bogotá, Tenjo se ha convertido en un lugar frecuentado por viajeros que buscan recorridos de un día entre paisajes naturales, patrimonio histórico y las numerosas historias relacionadas con supuestos avistamientos de fenómenos no identificados que, durante décadas, han alimentado la fama del municipio.

Tenjo ya tiene fecha para su Festival OVNI y promete una mezcla muy terrenal de ciencia, cocina y misterio - crédito @alcaldiatenjo/IG

La iniciativa es organizada por la Alcaldía de Tenjo y el Instituto Municipal de Cultura y Turismo, entidades que diseñaron una agenda pensada para públicos de todas las edades, con actividades académicas, experiencias gastronómicas, muestras artesanales y espacios recreativos.

De acuerdo con la información compartida a través de sus redes sociales y canales de difusión, la jornada comenzará con la apertura oficial de la feria gastronómica y artesanal, donde los asistentes podrán conocer productos elaborados por emprendedores locales, además de degustar diferentes propuestas culinarias.

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Desde la primera hora de la tarde también estarán habilitadas las actividades recreativas para niños y familias, mientras que el espectáculo artístico “Opening X-Files” será el encargado de abrir oficialmente la temática extraterrestre que caracterizará el encuentro.

Posteriormente, las autoridades municipales realizarán un acto protocolario que servirá como bienvenida para dar paso a una programación académica que tienen organizada las entidades.

El Festival OVNI de Tenjo calentará fogones con un concurso de platos alienígenas y disfraces para grandes y chicos - crédito @imct.tenjo/IG
El Festival OVNI de Tenjo calentará fogones con un concurso de platos alienígenas y disfraces para grandes y chicos - crédito @imct.tenjo/IG

Uno de los principales atractivos del festival será precisamente la combinación entre conocimiento científico y manifestaciones culturales, una apuesta con la que el municipio pretende ofrecer una experiencia distinta a los visitantes.

La alcaldía de Tengo indicó que la primera conferencia estará a cargo del chef Harold Mesa, el cual hablará sobre creatividad gastronómica. Más adelante, el reconocido astrónomo Germán Puerta ofrecerá una charla sobre astronomía, seguida por la intervención de Jair Benavides, enfocada en la astrología y la influencia de los astros en diferentes culturas.

Sin embargo, uno de los momentos más esperados llegará durante la tarde con el tradicional Concurso Gastronómico, en el que restaurantes y emprendedores competirán con preparaciones inspiradas en el universo extraterrestre.

Los participantes presentarán creaciones originales que buscarán quedarse con reconocimientos en categorías como Mejor Plato Alien, Mejor Bebida Alien y Mejor Postre Alien, una actividad que se ha convertido en uno de los principales atractivos para quienes visitan el festival.

La cita incluirá competencias de comida inspirada en el universo extraterrestre, premios a bebidas y postres temáticos, además de pasarelas de atuendos infantiles y de adultos durante la jornada - crédito @imct.tenjo/IG
La cita incluirá competencias de comida inspirada en el universo extraterrestre, premios a bebidas y postres temáticos, además de pasarelas de atuendos infantiles y de adultos durante la jornada - crédito @imct.tenjo/IG

La programación continuará con el concurso de disfraces infantiles y, posteriormente, el investigador Alejandro Montoya ofrecerá una conferencia dedicada al fenómeno OVNI, el misterio y su impacto dentro de la cultura popular.

Al caer la noche llegará otro de los eventos más esperados: el concurso de disfraces de alienígenas para adultos, seguido por la ceremonia de premiación de todas las competencias desarrolladas durante la jornada.

Finalmente, la celebración concluirá con un espectáculo de DJ en vivo y el cierre oficial del Festival OVNI Tenjo 2026.

La realización del festival no es casual. Desde hace años, Tenjo ha construido una identidad turística alrededor de los relatos sobre fenómenos anómalos que distintos habitantes y visitantes aseguran haber observado en sus montañas.

Uno de los lugares más representativos es la Peña de Juaica, considerada un sitio sagrado por los antiguos muiscas y escenario de numerosas historias relacionadas con supuestos avistamientos de objetos voladores no identificados.

El Museo de Ovnilogía en Tenjo explora fenómenos anómalos y su conexión con la cultura ancestral colombiana - crédito Museo de Ovnilogía
La historia que volvió a Tenjo tierra de ovnis - crédito Museo de Ovnilogía

Precisamente esa mezcla entre tradición indígena, patrimonio natural y relatos contemporáneos dio origen al Museo de Ovnilogía y Cultura Ancestral, uno de los espacios turísticos más llamativos del municipio.

En este lugar, los visitantes pueden recorrer exposiciones dedicadas tanto a la cosmovisión de los pueblos originarios como a las historias que, durante décadas, han alimentado la fama de Tenjo como uno de los principales puntos de interés para aficionados a la ufología en Colombia.

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