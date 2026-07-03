Colombia

Calendario lunar 2026: cómo se verá la luna en julio desde Colombia

Desde llena y nueva, hasta cuarto menguante y creciente, qué fase de la luna prevalecerá los siguientes días

Guardar
Google icon
El calendario lunar de esta semana (Infobae)
El calendario lunar de esta semana (Infobae)

Cada noche la luna nos muestra la misma cara, sin embargo, desde la tierra no la vemos igual, ya que nos presenta una parte diferente que va cambiando semana a semana, las famosas fases de la luna regidas por el calendario lunar.

Desde tiempos inmemorables, las fases de la luna han sido utilizadas por la humanidad para definir fechas de todo tipo: desde religiosas y festivas, hasta de cultivo y pesca.

Con esto queda claro que para muchas personas la luna no es únicamente un astro opaco y sin luz propia que alumbra las noches reflejando los rayos del sol, sino que influye significativamente su vida.

PUBLICIDAD

Calendario lunar 2026

El calendario lunar para la semana, según la Administración Nacional de Aeronáutica y el Espacio (NASA, por sus siglas en inglés).

Para el martes 7 de julio, la luna alcanzará su fase de cuarto menguante, es decir, parece estar medio iluminada desde la perspectiva de la tierra, pero en realidad solo se está viendo la mitad de la mitad de la luna, un cuarto.

También conocido como último cuarto de luna, en esta fase el cuerpo celeste sale alrededor de la medianoche y se pone alrededor del mediodía.

Será hasta el próximo martes 14 de julio cuando el satélite natural que rodea la tierra llegue la luna nueva. Aquí, el astro estará exactamente entre la tierra y el sol, siendo iluminada únicamente su cara oculta.

PUBLICIDAD

Si de por sí durante esta fase la observación es más difícil, la luna nueva sale y se pone con el sol y sólo sale durante el día. Esta fase es un momento excelente para observar el cielo oscuro.

Al inicio de esta semana, la luna estará a 399275 kilómetros de la tierra, para el final de la semana la distancia cambiará a 372876 kilómetros, esto porque su órbita no es un círculo perfecto.

La luna muestra una parte distinta de su cara cada semana (Imagen Ilustrativa Infobae)
La luna muestra una parte distinta de su cara cada semana (Imagen Ilustrativa Infobae)

El origen de la luna

La luna es el objeto más grande y brillante de nuestro cielo nocturno. De acuerdo con la NASA, tiene un radio de poco más de mil 740 kilómetros, menos de un tercio del ancho de la Tierra.

Si la Tierra fuera del tamaño de una moneda de cinco centavos, explica la Nasa, la luna sería aproximadamente tan grande como un grano de café.

Su origen es de hace miles de millones de años, cuando un cuerpo del tamaño de marte colisionara con la tierra, según una de las teorías más aceptadas al respecto.

El nombre de este satélite natural de la tierra es simplemente "luna" porque la gente no sabía que existían otras. No fue hasta que Galileo Galilei descubrió cuatro lunas orbitando Júpiter en 1610.

La luna hace de la tierra un planeta más habitable al moderar la oscilación de nuestro planeta sobre su eje, lo que conduce a un clima relativamente estable.

También provoca mareas, creando un ritmo que ha guiado a los humanos durante miles de años.

Si la luna no existiera, la tierra sería un mundo muy diferente.

Temas Relacionados

Calendario lunar ColombiaFases de la luna en ColombiaCiclo lunar ColombiaFase de la luna hoy en ColombiaÚltimas actualizaciones

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Este es el precio del oro en Colombia este viernes 3 de julio

Los precios internacionales y el tipo de cambio del dólar son lo que determinan el valor de las piezas de los metales preciosos

Este es el precio del oro en Colombia este viernes 3 de julio

Santa Marta presentó la Fiesta del Mar 2026, siete días de cultura, música y tradición: Beéle, Gusi, Churo Díaz entre los artistas confirmados

Santa Marta conmemora 501 años de historia con la Fiesta del Mar 2026, una semana de celebraciones que fusiona conciertos, desfiles, actividades náuticas y gastronomía

Santa Marta presentó la Fiesta del Mar 2026, siete días de cultura, música y tradición: Beéle, Gusi, Churo Díaz entre los artistas confirmados

Influenciadora colombiana reveló su receta para preparar papas a la francesa “más saludables”: “Mejores que las de demasiados restaurantes”

María Elvira Ramírez compartió el paso a paso de su preparación favorita en air fryer y aseguró que, con pocos ingredientes la preparación queda bien hecha y sin grasa que pueda afectar la salud

Influenciadora colombiana reveló su receta para preparar papas a la francesa “más saludables”: “Mejores que las de demasiados restaurantes”

Paloma Valencia se burló de Daniel Mendoza por video en el que culpa a Cepeda por la derrota ante De la Espriella: “Da risa ver a ‘Matarife’ llorando”

Mendoza es el activista, periodista, escritor y abogado creador de la serie ‘Matarife’, en el que cuenta los hallazgos de investigaciones judiciales que lo llevaron a señalar al expresidente Álvaro Uribe Vélez, y por el que un fallo de la Corte Constitucional le pidió rectificarse al resolver que dicho proyecto difundió falsas afirmaciones en contra del exmandatario

Paloma Valencia se burló de Daniel Mendoza por video en el que culpa a Cepeda por la derrota ante De la Espriella: “Da risa ver a ‘Matarife’ llorando”

Yina Calderón habría revelado el género del bebé de Karina García: “Estoy que saco pruebas de embarazo”

La creadora de contenido sorprendió a sus seguidores al adelantar el sexo del hijo de García, generando reacciones divididas y un intercambio de mensajes entre ambas figuras en medio de rumores y expectativas

Yina Calderón habría revelado el género del bebé de Karina García: “Estoy que saco pruebas de embarazo”
MÁS NOTICIAS

PUBLICIDAD

VIOLENCIA

El ministro de Defensa, Pedro Sánchez, respondió a la cifra entregada por Medicina Legal sobre la muerte de 65 menores de edad en bombardeos

El ministro de Defensa, Pedro Sánchez, respondió a la cifra entregada por Medicina Legal sobre la muerte de 65 menores de edad en bombardeos

Gobierno Petro pidió apoyo a la ONU para frenar el uso ilícito de drones y redes sociales por parte de grupos terroristas

Clan del Golfo negó versión del Ejército sobre muerte de soldado en medio de combates en Dabeiba, Antioquia

A la cárcel ‘Trenzas’ y ‘Tom’: habrían participado en el atentado terrorista contra el Cantón Militar Pichincha en Cali

El futuro de las disidencias de ‘Iván Mordisco’ tras la caída de ‘Marlon’: entre disputas con otras estructuras y operativos oficiales

ENTRETENIMIENTO

Influenciadora colombiana reveló su receta para preparar papas a la francesa “más saludables”: “Mejores que las de demasiados restaurantes”

Influenciadora colombiana reveló su receta para preparar papas a la francesa “más saludables”: “Mejores que las de demasiados restaurantes”

Yina Calderón habría revelado el género del bebé de Karina García: “Estoy que saco pruebas de embarazo”

Tebi Bernal respondió revelaciones de Alexa Torrex, quien aseguró que se acostaron: “Estoy llevado del hijue...”

Juanes, Maluma, Paola Jara y Jessi Uribe entre los mejores discos de la música latina en 2026 según Billboard: este es el listado completo de los colombianos

Diana Ángel le respondió a Marbelle burla por su relación con Culotauro: “Dejó traumatizada a más de una”

Deportes

Colombia vs. Ghana EN VIVO Mundial 2026: siga el minuto a minuto del partido de la Tricolor por los 16avos de final

Colombia vs. Ghana EN VIVO Mundial 2026: siga el minuto a minuto del partido de la Tricolor por los 16avos de final

Néstor Lorenzo habló sobre el favoritismo de la selección Colombia en el Mundial 2026: “Prefiero no estar en ese sitio”

Carlos Queiroz habló sobre integrante de su cuerpo técnico en la selección Colombia fallecido durante la pandemia del covid: “Tengo la obligación de recordar”

Así fue el impresionante banderazo de los hinchas de la selección Colombia en Kansas, previo al duelo ante Ghana por el Mundial 2026

Este es Fernando Ruiz, utilero de confianza del director técnico de Ghana, que enfrentará a Colombia en los dieciseisavos de final del Mundial 2026