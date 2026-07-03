Colombia

Petro revivió las teorías de fraude en la segunda vuelta presidencial: “Estoy terminando un informe que será entregado a la justicia”

El presidente de la República añadió que los colombianos tienen derecho a conocer la verdad de las elecciones del 21 de junio de 2026

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Un hombre con gafas y camisa blanca sonríe a la cámara mientras sostiene una boleta electoral blanca con múltiples fotografías de candidatos
Petro revivió las teorías de fraude en la segunda vuelta presidencial - crédito EFE

El presidente de la República, Gustavo Petro, volvió a instalar la denuncia de fraude electoral sobre la segunda vuelta presidencial y aseguró que prepara un documento para los tribunales.

Según expuso en su cuenta de X, está “terminando un informe que será entregado a la justicia” sobre presuntas irregularidades en las votaciones, en especial en el exterior, y vinculó esos hechos con una operación para afectar al progresismo y frenar sus reformas.

En esa misma acusación introdujo un dato preciso sobre el alcance de las acciones que dice haber detectado: sostuvo que pedirá a abogados que lo acompañen en la presentación de demandas penales en los países donde, en su versión, se desarrolló la maniobra.

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El presidente de la República añadió que los colombianos tienen derecho a conocer la verdad de las elecciones del 21 de junio de 2026 - crédito @petrogustavo/X
El presidente de la República añadió que los colombianos tienen derecho a conocer la verdad de las elecciones del 21 de junio de 2026 - crédito @petrogustavo/X

Petro ubicó el núcleo de su denuncia en el sistema de control de los votos y en la imposibilidad de verificar el resultado final. Conforme a su planteamiento, el fraude “no era detectable por las comisiones escrutadoras” si no se hacía un cotejo entre los votos consignados en los formularios, los votos de las mesas y la coincidencia de esos registros con los electores válidos.

El mandatario añadió que el país “tiene derecho a conocer la verdad de las elecciones que acaban de pasar” y combinó esa advertencia con un mensaje político: prometió no actuar como “generador de violencia”, pero rechazó aceptar en silencio lo que considera una alteración del proceso electoral.

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Petro puso el foco en el exterior y acusó al CNE de impedir el escrutinio

El jefe de Estado sostuvo que hubo trabas por parte del CNE en materia de escrutinio - crédito @petrogustavo/X
El jefe de Estado sostuvo que hubo trabas por parte del CNE en materia de escrutinio - crédito @petrogustavo/X

La parte más concreta de la denuncia estuvo dirigida a las votaciones fuera de Colombia. Petro afirmó que “no hubo escrutinio en las elecciones en el exterior” y que el Consejo Nacional Electoral (CNE) proclamó presidente “sin dejar hacer los escrutinios en el exterior”.

En ese tramo, el jefe de Estado atribuyó la falta de control a la composición de las mesas. Sostuvo que los jurados “no eran residentes en los países donde se hicieron las elecciones” y que “fueron llevados desde Colombia”, una práctica que, según dijo, “está prohibida y anula el resultado de la mesa”.

En su extenso mensaje aseguró que en esos comicios hubo votantes que sufragaron “siete veces durante los siete días de elecciones en el exterior”. A partir de esa afirmación, concluyó que el organismo electoral evitó la revisión de los votos porque el escrutinio habría expuesto esas inconsistencias.

Petro denunció padrones inflados y formularios E14 que, según dijo, podían alterarse

Gustavo Petro describió un mecanismo basado en el uso de identidades de ciudadanos que “nunca apoyan”. Según explicó, sus nombres y cédulas habrían sido utilizados en mesas con jurados homogéneos, tanto en el exterior como en territorios de “alta influencia de la ultraderecha”, lo que habría derivado en censos electorales por encima de la población o en lugares “prácticamente sin menores de edad”.

La otra pieza de su denuncia fue el manejo de los formularios E14. El gobernante aseguró que “todos los seguros” para impedir modificaciones sobre esos documentos públicos o transmitidos por los jurados “se quitaron” y añadió que “todos los formularios E14 eran modificables hasta el momento en que el CNE proclamó presidente”.

En su análisis, Petro afirmó, además, que se “usó muy bien el mundial de fútbol para encubrir una operación de fraude que ya está comprobada”. No aportó en el texto detalles adicionales sobre el modo en que ese evento habría sido utilizado, pero sí lo incorporó como parte de una operación mayor para ocultar la manipulación electoral.

El informe que promete a la Justicia incluye fondos extranjeros, narcotráfico y dinero público

El presidente Petro sostuvo que el informe que prepara no se limitará a las irregularidades de la votación. Dijo que también contendrá información “sobre los fondos usados para desprestigiar personas y movimientos del progresismo con dineros extranjeros y del narcotráfico”.

En esa misma línea, agregó que se habrían usado “fondos públicos de entidades nacionales” e incluso recursos de partidos políticos. Esa es la base sobre la que anunció la presentación de denuncias penales en distintas jurisdicciones.

El gobernante de los colombianos explicó que es necesario que haya transparencia en el empalme con Abelardo de la Espriella - crédito @petrogustavo/X
El gobernante de los colombianos explicó que es necesario que haya transparencia en el empalme con Abelardo de la Espriella - crédito @petrogustavo/X

En sus afirmaciones vinculó esa supuesta operación con una frase atribuida al narcotraficante Juan Orlando Hernández sobre cómo “derrumbaron el progresismo colombiano”. A la vez, marcó un límite político y de orden público al decir que no dejará que se cumpla la “profesía de se derramará mucha sangre”.

El mandatario colombiano enlazó sus acusaciones con la coyuntura política de su administración. Señaló que la “consigna central” del Gobierno en su “último mes” es que la sociedad colombiana se aliste “de manera organizada y pacífica a defender las reformas sociales”.

En ese sentido, anunció que “todas las sesiones de empalme serán transmitidas” para que la sociedad vea “la realidad” y, según dijo, no continúe engañada. La decisión aparece presentada como una respuesta política a la disputa por la legitimidad del cierre de su mandato y del proceso de transición.

Petro también rechazó la idea de un “reajuste fiscal” y sostuvo que esa discusión es “innecesaria” si se reducen las tasas de interés que fija el Banco de la República y si “los más ricos de los ricos” pagan más impuestos. Según afirmó, esa propuesta de ajuste “es la excusa” para acabar con las reformas sociales.

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