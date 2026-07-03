Álvaro Uribe criticó decisión en la investigación en su contra por presunta participación en masacres en Antioquia: “La Fiscalía me anticipa la condena”

El expresidente de Colombia Álvaro Uribe, citado a indagatoria por masacres perpetradas por paramilitares - crédito Europa Press

El expresidente Álvaro Uribe Vélez aseguró que la Fiscalía General de la Nación ya le está “anticipando” una decisión adversa en el proceso que lo menciona por su presunta responsabilidad en las masacres de El Aro y La Granja, y en el crimen del defensor de derechos humanos Jesús María Valle.

En un mensaje difundido en sus redes sociales, afirmó: “Qué abuso de una fiscalía politiquera. La Fiscalía me anticipa la condena sin practicar las pruebas decretadas. Además la JEP está oyendo testigos del Aro”.

Uribe acompañó su publicación con la imagen de un apartado de un documento que, según su interpretación, sustentaría la determinación de avanzar en su contra sin esperar la totalidad de las pruebas ordenadas en una fase previa.

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En el fragmento se lee: “De acuerdo con los lineamientos de la Ley 600 de 2000, la Fiscalía General de la Nación cuenta con los fundamentos fácticos y jurídicos suficientes para ordenar la apertura de instrucción y la diligencia de indagatoria, sin ser indispensable el recaudo de la totalidad de las pruebas ordenadas en la etapa de investigación previa”.

El expresidente Álvaro Uribe Vélez aseguró que la Fiscalía General de la Nación ya le está “anticipando” una decisión adversa en el proceso que lo menciona por su presunta responsabilidad en las masacres de El Aro y La Granja, y en el crimen del defensor de derechos humanos Jesús María Valle - crédito @AlvaroUribeVel/X

El texto adjunto también cita el artículo 331 de esa norma y plantea el estándar para vincular al investigado: “Basta con que exista mérito para vincular al procesado, lo que se cumple cuando de la evidencia recaudada existe prueba que acredita la ocurrencia del hecho y se infiere razonablemente que el procesado puede ser su autor o partícipe”.

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El documento concluye que, para ese paso procesal, el ente acusador “cuenta con argumentos sustanciales y procesales suficientes para iniciar la investigación formal y vincular mediante diligencia de indagatoria al procesado” conforme a la Ley 600 de 2000.

Horas después, el exgobernador de Antioquiaescribió en su cuenta de X, que se está haciendo omisión a testimonios que lo exoneran de toda culpabilidad en estos hechos, al igual que a su hermano Santiago Uribe Vélez, que fue condenado a 28 años de prisión por crímenes vinculados al paramilitarismo en Antioquia, ratificando el fallo emitido en 2025 por el Tribunal Superior de Antioquia.

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El exgobernador de Antioquia escribió en su cuenta de X, que se está haciendo omisión a testimonios que lo exoneran de toda culpabilidad en estos hechos - crédito @AlvaroUribeVel/X

“Pruebas no practicadas Para avanzar contra mí no han escuchado a este señor que en Justicia y Paz dijo: ¿Quién ordenó la masacre de El Aro? Ramiro Vanoy, exjefe del Bloque Mineros que envió a los hombres a la zona, declaró bajo juramento que Álvaro Uribe y su hermano Santiago jamás fueron mencionados en las reuniones de planificación. La incursión fue un asunto exclusivo de las autodefensas".

Uribe estalló por condena de 28 años a su hermano Santiago

El hermano del expresidente Álvaro Uribe Vélez, Santiago Uribe, deberá cumplir una pena de 28 años y tres meses de prisión tras la decisión de la Corte Suprema de Justicia, que dejó en firme la condena por homicidio agravado y concierto para delinquir agravado.

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El alto tribunal desestimó el recurso de impugnación presentado por la defensa, cerrando así un proceso judicial que se extendió por más de veinte años y que impacta de lleno en la coyuntura política, a menos de tres semanas de la segunda vuelta presidencial.

La condena señala a Santiago Uribe como responsable de liderar el grupo paramilitar conocido como Los doce apóstoles, una estructura que operaba en el norte de Antioquia y que, según la sentencia, utilizó la finca familiar La Carolina como centro de operaciones para coordinar actividades de “limpieza social”. La Corte detalló que el ganadero antioqueño tuvo un “rol de mando” en esa organización, lo que fundamentó la ratificación de la condena.

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El expresidente de la República no ocultó su tristeza frente al duro revés jurídico al interior de su familia, pues su hermano fue encontrado culpable de los crímenes de homicidio agravado y concierto para delinquir agravado - crédito @AlvaroUribeVel/X

Álvaro Uribe, expresidente de Colombia, manifestó públicamente su inconformidad tras conocer el fallo definitivo: “Mi familia está muy abatida, yo creo con todo el respeto que es muy injusto”, expresó al referirse al caso. El exmandatario reiteró que, desde su perspectiva, la resolución judicial carece de fundamento justo, subrayando el impacto emocional para su entorno cercano.

La decisión del tribunal se produjo después de que el Tribunal Superior de Antioquia revocara la absolución previa que había dictado el juez Primero Penal del Circuito de Antioquia, Jaime Herrera Niño. La condena de segunda instancia ya había declarado culpable a Santiago Uribe, y ahora la Corte Suprema confirmó de manera irrevocable esa responsabilidad penal.

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En el caso, la corte mantuvo la atribución de responsabilidad a Santiago Uribe por el asesinato de Camilo Barrientos, un conductor de bus que fue asesinado en 1994, considerando que el entonces ganadero participó en la planeación y ejecución del crimen a través del grupo paramilitar.