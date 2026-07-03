Colombia

Polémica por imágenes de Vanessa Cortés junto a Gustavo Petro en audiencia con el papa León XIV en el Vaticano: sería la misma mujer que estuvo con el presidente en Panamá

Vanessa Cortés fue vista junto a la delegación colombiana durante la audiencia en el Vaticano, una presencia sin explicación institucional que volvió a encender el debate sobre su cercanía con el mandatario

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Vanessa Cortés aparece en la visita de Gustavo Petro al Vaticano y reabre las preguntas sobre su papel en la comitiva - crédito Vatican Media/ Vatican News
Vanessa Cortés aparece en la visita de Gustavo Petro al Vaticano y reabre las preguntas sobre su papel en la comitiva - crédito Vatican Media/ Vatican News

La visita oficial del presidente Gustavo Petro al Vaticano, donde sostuvo una audiencia privada con el papa León XIV, dejó una imagen que rápidamente se convirtió en tema de debate político.

Más allá de los asuntos diplomáticos abordados durante el encuentro, la presencia de Vanessa Cortés Carmona en la comitiva presidencial despertó interrogantes sobre el papel que desempeñó durante la agenda oficial y volvió a poner sobre la mesa las investigaciones periodísticas sobre su patrimonio y su cercanía con el mandatario.

Las fotografías difundidas tras la reunión muestran a Petro acompañado de parte de su familia y algunos funcionarios del Gobierno, pero hay una imagen en la que también aparece Vanessa Cortés, ubicada entre integrantes de la delegación colombiana, hecho que fue confirmado posteriormente por distintos medios de comunicación.

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Vanessa es, identificada por cinco funcionarios con acceso directo al jefe de Estado, la presunta pareja sentimental de Gustavo Petro, según una investigación de La Silla Vacía. Recordada por ser la mujer que fue captada junto al presidente en Panamá en junio de 2024.

¿Qué hacía Vanessa Cortés en la comitiva de Gustavo Petro ante el papa León XIV? La visita al Vaticano dejó dudas - crédito @gustavopetrourrego/IG

Es por esto que la presencia de Cortés llamó la atención, ya que no ocupa un cargo público ni hace parte oficialmente del Gobierno nacional. Además, en la misma fotografía aparecen Andrea Petro Herrán, hija del presidente; el embajador de Colombia ante la Santa Sede, Iván Velásquez; el jefe de comunicaciones de la Presidencia, Andrés Camilo Hernández y otros miembros de la comitiva.

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La audiencia entre Petro y León XIV se desarrolló en el Palacio Apostólico del Vaticano, donde ambas partes dialogaron sobre la situación política y social de Colombia y América Latina, así como de temas relacionados con la paz, la reconciliación, el crimen organizado transnacional y los efectos del cambio climático.

Según informó oficialmente la Santa Sede, durante el encuentro también se destacó la cooperación histórica entre Colombia y el Vaticano en favor de la paz y la unidad nacional.

Hasta el momento de las publicaciones citadas, ni la Presidencia de la República ni la Embajada de Colombia ante la Santa Sede han explicado oficialmente por qué Vanessa Cortés integró la delegación que acompañó al presidente durante la audiencia con el papa León XIV.

Esa ausencia de una explicación institucional ha mantenido abiertas las preguntas sobre la naturaleza de su participación en la visita oficial y ha vuelto a situar en el centro del debate público la cercanía de Cortés con el mandatario.

Foto de Petro en el Vaticano con Vanessa Cortés reavivó preguntas - crédito Vatican Media/Vatican News
Foto de Petro en el Vaticano con Vanessa Cortés reavivó preguntas - crédito Vatican Media/Vatican News

Asimismo, crecen las dudas respecto a cuál es el papel de Verónica Alcocer, la primera dama de Colombia, y la razón por la que no habría participado del encuentro.

La mujer que apareció primero en Panamá junto a Petro y también estuvo en el Vaticano

El nombre de Vanessa Cortés comenzó a ocupar espacio en la opinión pública en junio de 2024, cuando el presidente Gustavo Petro fue grabado caminando de la mano con una mujer durante un viaje oficial a Panamá. En ese momento su identidad era desconocida, pero posteriormente distintos medios establecieron que se trataba de una empresaria manizaleña de 33 años.

De acuerdo con investigaciones periodísticas citadas en el material suministrado, varias fuentes cercanas a la Casa de Nariño señalaron que la relación entre Petro y Cortés habría comenzado durante la campaña presidencial de 2022, versión que hasta hoy no ha sido confirmada oficialmente.

Ahora, con la aparición de Cortés también en el Vaticano se alimentaron las preguntas sobre otros viajes internacionales y , según una investigación publicada por La Silla Vacía, la empresaria habría estado en destinos como Egipto y Emiratos Árabes Unidos en fechas que coincidieron con visitas oficiales realizadas por el jefe de Estado a esos países.

Tras la audiencia con el papa León XIV, Gustavo Petro recorrió algunos de los lugares más emblemáticos del Vaticano, entre ellos el Palacio Apostólico, los jardines y la Capilla Sixtina - crédito Juan Cano/Presidencia
Tras la audiencia con el papa León XIV, Gustavo Petro recorrió algunos de los lugares más emblemáticos del Vaticano, entre ellos el Palacio Apostólico, los jardines y la Capilla Sixtina - crédito Juan Cano/Presidencia

Además de la controversia por su presencia junto al presidente en distintos escenarios internacionales, Vanessa Cortés ha sido objeto de investigaciones periodísticas que analizan el crecimiento de su patrimonio desde el inicio del actual Gobierno.

Según el medio mencionado, antes de agosto de 2022 Cortés no registraba empresas ni propiedades a su nombre y un mes después de la posesión presidencial, constituyó la empresa Kayros Advice SAS, dedicada, entre otras actividades, a asesorías empresariales e inversiones. Posteriormente, la sociedad reportó un crecimiento en activos y patrimonio, además de la adquisición de un lote en La Calera.

La investigación también expone que la compañía habría incrementado sus activos en los años siguientes y analiza vínculos empresariales con personas relacionadas con el contador Alejandro Herazo, quien participó en la constitución de la empresa, así como coincidencias con empresarios y funcionarios cercanos al Gobierno.

El medio aclara que no encontró pruebas de financiación directa por parte del contratista Euclides Torres hacia Vanessa Cortés, aunque sostiene que identificó conexiones empresariales que consideró de interés público.

Investigación reveló la identidad de Vanessa Cortés, señalada por fuentes cercanas al Gobierno como presunta pareja del presidente Gustavo Petro - crédito @JCFloriant y @jhonjacome/X
Vanessa Cortés llegó al Vaticano con Gustavo Petro y delegación colombiana sin cargo oficial - crédito @JCFloriant y @jhonjacome/X

Frente a los cuestionamientos sobre el origen de su patrimonio, Vanessa Cortés aseguró a La Silla Vacía que el crecimiento económico responde a su actividad como empresaria y consultora, que los ingresos provienen de asesorías administrativas y financieras prestadas a empresas de distintos sectores económicos.

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