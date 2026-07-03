Colombia

El equipo de Abelardo de la Espriella cuestionó los contratos de última hora en el empalme con el Gobierno de Gustavo Petro: “Comprometen al Estado de por vida”

La revisión de documentación y el análisis de las condiciones institucionales por parte de los coordinadores de la transición adquieren un papel clave para el recambio presidencial

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Delegados de los gobiernos de Gustavo Petro y Abelardo De la Espriella instalaron este jueves en la Casa de Nariño las primeras mesas del proceso de empalme - crédito Ministerio de Hacienda/X
El diálogo entre el equipo saliente y el electo continuará con un nuevo encuentro tras la primera cita de este jueves, en medio de reglas iniciales acordadas - crédito Ministerio de Hacienda/X

El proceso de empalme en Colombia entre el Gobierno saliente de Gustavo Petro y el entrante de Abelardo de la Espriella ya comenzó, con Germán Ávila por la administración actual y José Manuel Restrepo por el equipo electo al frente de la coordinación. La segunda reunión oficial quedó citada para este viernes 3 de julio a las 10.00 a. m. en el Palacio.

A 66 días del cambio de gobierno, el relevo avanzó este jueves 2 de junio con una primera reunión entre Ávila y Restrepo y continuará este viernes con un segundo encuentro, en el marco de reglas iniciales para el diálogo entre ambos equipos.

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Las partes acordaron que todas las reuniones serán públicas, salvo cuando exista información secreta que afecte la seguridad nacional.

El gobierno saliente encargó a Ávila la coordinación de la transición. Del lado entrante, De la Espriella puso a Restrepo al frente del programa Arca de Noé, con el que más de 1.300 expertos trabajan en 22 mesas técnicas para revisar la situación de cada ministerio y contrastar la información entregada por la administración saliente.

El presidente electo también anunció un empalme territorial con gobernadores y alcaldes para conocer el estado de los proyectos financiados con recursos nacionales. La revisión busca preparar la ejecución de su administración desde el 7 de agosto.

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Germán Ávila y José Manuel Restrepo encabezan la primera reunión del proceso de empalme entre los gobiernos saliente y entrante, con el inicio de las mesas técnicas en la Casa de Nariño - crédito @Marovaar/X
Los delegados definieron que los encuentros se harán de cara al país y solo se reservarán cuando se trate de información clasificada, dentro de las reglas iniciales del diálogo entre las dos administraciones - crédito @Marovaar/X

Restrepo también confirmó los nombres del equipo principal del empalme por parte del gobierno entrante. Además de él, estarán Carlos Alonso Lucio, Elsa Noguera, Jerome Sanabria, Jaime Beltrán, María Isabel Ocampo y Carolina Restrepo.

Las condiciones de transparencia del empalme

Desde Roma, Italia, Petro se refirió al inicio de la transición con la administración de su sucesor.

El mandatario saliente respaldó ese criterio y propuso un mecanismo para dejar constancia del proceso. “Soy partidario de que todas las sesiones de empalme se transmitan por televisión”, dijo Petro en su cuenta oficial de X.

Restrepo presentó ese marco como parte de una interlocución institucional con el Ejecutivo saliente. “Siguiendo los lineamientos, he sostenido una conversación institucional, respetuosa e igualmente enfática con lo que hemos convenido en nuestra comisión de empalme anticorrupción”, declaró Restrepo.

Según el periódico, Restrepo sostuvo que el proceso debe servir para verificar la situación real de la administración que asumirá el nuevo gobierno.

Las advertencias del gobierno entrante sobre contratos y nombramientos

El equipo de De la Espriella planteó el empalme como una revisión de oportunidades y riesgos de la administración que recibirá. Restrepo cuestionó que continúen las contrataciones y los nombramientos cuando, según dijo, al mandato actual le queda solo un mes, en diálogo con el medio Red+Noticias.

El equipo de Abelardo de la Espriella puso a José Manuel Restrepo a coordinar el plan para revisar ministerios y contrastar datos entregados por la administración saliente, con el objetivo de alistar la gestión desde el 7 de agosto - Sergio Reyes/AP
El equipo de Abelardo de la Espriella puso a José Manuel Restrepo a coordinar el plan para revisar ministerios y contrastar datos entregados por la administración saliente, con el objetivo de alistar la gestión desde el 7 de agosto - Sergio Reyes/AP

"Yo entiendo perfectamente que ustedes gobiernen hasta el último día. Lo que no entiendo es que ustedes comprometan al Estado de por vida. ¿Y eso qué significa? Significa que las decisiones de contratos billonarios, por ejemplo, en Mindefensa y otros, decisiones en materia de nómina, de última hora, de contrataciones masivas, lo que generan es una carga fiscal“, explicó Restrepo.

“Esa, entre otras, además, una demostración de ineficiencia de gerencia pública. Y aquí no podría haber algo de esa naturaleza, porque eso no es un buen mensaje ni es una buena actitud desde el punto de vista de los recursos públicos en beneficio de todos los colombianos. Y todos esos hechos los alertaremos a la opinión pública y los informaremos tanto a la Contraloría como a la Procuraduría”, continuó explicando el vicepresidente.

“Y si encontramos alguna razón suficiente, también será informado y solicitada la revisión por parte de la Fiscalía General de la Nación. Incluso hemos pedido a la Procuraduría y a la Contraloría que se hagan parte en, en, en función de las actividades que ellos deben realizar y teniendo en consideración sus funciones en este proceso de empalme”, finalizó Restrepo en su entrevista otorgada a Red+Noticias.

El Presupuesto 2027 entrará al Congreso entre el 20 y el 29 de julio, pero el equipo de Abelardo De La Espriella deberá defenderlo desde el 7 de agosto - crédito Catalina Olaya/Colprensa
La oposición puso en duda que esos recursos no reembolsables puedan tramitarse antes de la posesión del 7 de agosto y exigió soportes, mientras crecen los cuestionamientos sobre el origen, la legalidad y las condiciones de la operación - crédito Catalina Olaya/Colprensa

También mencionó cambios en la estructura de entidades y en sus plantas, además de la necesidad de resguardar la documentación oficial. “Cambios estructurales en entidades y en plantas, en cambios de última hora. He pedido que se preserve una información institucional física y digital. Y hemos pedido que esa información sea pública a través del Departamento Nacional de Planeación”, agregó al periódico.

Con esas advertencias, el equipo entrante planteó que la transición no se limite a un trámite formal. La revisión busca establecer qué recibe la nueva administración y qué riesgos identifica antes de asumir el poder.

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