Colombia

Fabio Arjona, nuevo ministro de Ambiente, explicó cómo será la política ambiental del Gobierno entrante y le dio el aval al fracking: “No será en todos los sitios”

El recién nombrado titular de la cartera destacó que el modelo de extracción no afectará resguardos, parques naturales y zonas protegidas del país

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Fabio Arjona será el ministro de Ambiente de Abelardo de la Espriella. Fue vicepresidente de Desarrollo de Recursos y Sostenibilidad de Conservation International y viceministro de Política y Regulación del Ministerio del Medio Ambiente - crédito Charlie Cordero/REUTERS y Prensa Abelardo de la Espriella
Fabio Arjona será el ministro de Ambiente de Abelardo de la Espriella. Fue vicepresidente de Desarrollo de Recursos y Sostenibilidad de Conservation International y viceministro de Política y Regulación del Ministerio del Medio Ambiente - crédito Charlie Cordero/REUTERS y Prensa Abelardo de la Espriella

La política ambiental del Gobierno de Abelardo de la Espriella se apoyará en tres ejes —agua, biodiversidad y comunidades—. En ese contexto, el recién designado ministro de Ambiente, Fabio Arjona Hincapié, defendió que el fracking, solo podría darse con controles estrictos y en áreas limitadas del país.

El nuevo gobierno plantea una política ambiental basada en agua, biodiversidad y comunidades, y sostiene que la fracturación hidráulica corresponde al sector de hidrocarburos, mientras el sector ambiental deberá exigir los estándares más altos y limitar cualquier desarrollo a zonas específicas. Esa fue la definición que expuso Arjona en su primera entrevista como ministro nombrado.

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El biólogo marino resumió la línea general de la próxima administración con una fórmula breve: “La propuesta de política ambiental es el ABC: agua, biodiversidad, comunidades”. También fijó el tono de su gestión al afirmar: “Colombia no necesita más discursos ambientales, necesita resultados”, dijo en entrevista con El Tiempo.

Arjona enmarcó esa visión en una idea de equilibrio entre crecimiento y protección de la naturaleza. “Tampoco se trata de elegir entre ambiente o desarrollo: es saber hacer las dos cosas al tiempo”, señaló.

Agua y control territorial como base de la estrategia ambiental

Páramo de Sumapaz - foto publicada por @AsotoAdriana/X
La protección de zonas con fuentes hídricas y donde se origina el recurso es vital para el Ministerio de Ambiente - foto publicada por @AsotoAdriana/X

Al desarrollar el componente de agua, Arjona vinculó la política ambiental con la presencia estatal en el territorio. “No hay seguridad sin control del territorio, y no hay control del territorio sin la presencia ambiental del Estado”.

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A su juicio, la pérdida de control agrava los daños sobre ecosistemas y fuentes hídricas. “El desgobierno y la falta de control del territorio son uno de los principales problemas que afectan nuestra biodiversidad y conservación”, afirmó.

Entre las prioridades del eje hídrico mencionó seguridad para las ciudades, páramos, ríos limpios y océanos protegidos. “Ya alcanzamos la meta 30x30 en océanos, pero necesitamos reforzar el financiamiento de los planes de manejo”, indicó.

El ministro designado trazó una línea roja para los proyectos productivos y de infraestructura. “Ningún proyecto podrá comprometer el agua de la que dependen las ciudades. Cualquier tema de infraestructura no puede hacerlo”.

En esa agenda incluyó la revisión de los Planes de Ordenación y Manejo de Cuencas Hidrográficas (Pomca), el fortalecimiento de los consejos de agua y la ofensiva contra la minería ilegal. Arjona sumó además la restauración de arrecifes y manglares, el impulso al proyecto del millón de corales y la ampliación de las zonas exclusivas de pesca artesanal como parte de la economía azul.

La postura del ministro sobre el ‘fracking’ y los controles ambientales

El fracking responsable es la apuesta del Gobierno De la Espriella para el próximo cuatrenio - crédito Oscar Martinez/Reuters
El fracking responsable es la apuesta del Gobierno De la Espriella para el próximo cuatrenio - crédito Oscar Martinez/Reuters

Al responder por la fracturación hidráulica, Arjona separó las funciones del sector extractivo y las del sector ambiental. “El fracking no lo hace el sector ambiental; lo hace el sector de infraestructura e hidrocarburos”.

Luego ubicó el papel de la cartera y de la autoridad encargada de licencias. “Lo que le corresponde al Ministerio de Medioambiente y a la Agencia Nacional de Licencias Ambientales es garantizar que se cumplan los mejores estándares dentro de cualquier actividad de infraestructura”, expuso el recién nombrado ministro de Ambiente.

Y añadió que “en caso de que llegase a hacerse fracking, tiene que ser con los mejores estándares existentes en el mundo. No hay ninguna barrera tecnológica insalvable para hacerlo bien”.

En ese sentido, sostuvo que la principal tarea que tendrá su administración en materia de explotación de hidrocarburos será : “hacer un fracking responsable con la ayuda de los otros ministerios”, explicó en entrevista con Blu Radio.

Sobre las áreas en las que se llevaría a cabo esta práctica, Arjona destacó que solo sería en menos del 2% del territorio nacional. Así mismo, dijo que las zonas protegidas estaría prohibidio cualquier tipo de explotación de recursos, por lo que descartó intervenciones en los parques nacionales y resguardos.

“El fracking está restringido básicamente a unas áreas en los valles interandinos y en el Magdalena Medio, que no superan los 2.000 kilómetros cuadrados del territorio nacional”, explicó, enfartizando un límite geográfico a esa posibilidad.

El uso del agua en el fracking también es una cuestión que el nuevo gobierno tendrá en cuenta para su propuesta de explotación de combustibles fósiles. El ministro de Ambiente designado afirmó que cuidarán los recursos hídricos, por lo que buscarán evitar un consumo excesivo de acuíferos. En caso tal de que alla contaminación de fuentes hídricas, comenzarán un proceso de mitigación y compensación a las comunidades afectadas.

Ambiente, economía y transición energética en la visión del nuevo gobierno

Arjona destacó la importancia de la transición energética y descartó una desaparición del Ministerio de Ambiente - crédito Europa Press
Arjona destacó la importancia de la transición energética y descartó una desaparición del Ministerio de Ambiente - crédito Europa Press

Frente a las versiones sobre un posible cierre o fusión de la cartera ambiental con Agricultura, Arjona fue tajante. “De ninguna manera. El tema ambiental es un soporte de la economía del país, no es un tema decorativo; es un tema fundamental para la sostenibilidad”, explicó al medio citado.

En esa misma línea, el titular de la cartera vinculó biodiversidad y actividad económica. “Somos el país más biodiverso del planeta por metro cuadrado, y eso debe reflejarse en que sea un renglón importante para nuestra economía”.

Cuando se le preguntó por la inquietud de quienes temen que se comprometa el agua o se “venda el territorio”, Arjona insistió en que el país ya cuenta con instrumentos para impedirlo. “Creo que Colombia tiene muchas herramientas para evitar que eso suceda. Lo que hay que hacer es sacar el tema del discurso a las acciones”.

También asoció la sostenibilidad con las condiciones sociales y con la necesidad de mantener ingresos extractivos. “Creo que el principal problema para la sostenibilidad ambiental es la pobreza”, dijo en el mismo diálogo.

Luego sostuvo que Colombia no debe dejar de recibir ingresos de sus principales exportaciones energéticas y mineras si esas actividades se hacen con exigencias ambientales.

Las primeras prioridades de Fabio Arjona en el Ministerio

El biólogo marino Fabio Arjona Hincapié se centrará en la protección del agua, la biodiversidad y las comunidades - crédito Prensa Abelardo de la Espriella
El biólogo marino Fabio Arjona Hincapié se centrará en la protección del agua, la biodiversidad y las comunidades - crédito Prensa Abelardo de la Espriella

En biodiversidad, Fabio Arjona anunció acciones contra dos frentes que considera prioritarios. “Hay que frenar la deforestación y la minería ilegal, principalmente dando control del territorio”.

Su planteamiento incluye alertas más rápidas y presión sobre quienes financian esos delitos. Habló de “sistemas de alertas tempranas satelitales con tecnología moderna”, de perseguir a los financiadores de la deforestación y de aplicar la ley contra la extracción de minerales ilícitos.

El delegado también presentó el biocomercio como fuente de ingresos y retomó su experiencia en restauración marina. Recordó el proyecto de carbono azul con manglares en la bahía de Cispatá y dijo que ese modelo, junto con la restauración coralina y la formación de jardineros de coral en zonas costeras, debe ampliarse para fortalecer la economía azul.

Sobre sus primeras decisiones en el ministerio, puso el foco en el Fondo para la Vida. Dijo que la idea fue buena en su origen, pero que en el empalme hallaron asuntos que generan dudas sobre recursos ambientales provenientes de regalías.

A propósito, sostuvo que la gobernanza actual depende demasiado del ministro y sus viceministros, lo que reduce la transparencia en la toma de decisiones.

Su planteamiento final dejó clara la intención de mantener actividades que generan divisas, pero bajo exigencias ambientales altas. La apuesta, según esa visión, es usar esos recursos para sostener la transición energética y financiar la protección de los ecosistemas del país.

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