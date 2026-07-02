El ministro de Hacienda de Abelardo de la Espriella propuso volver a 13 ministerios: “Colombia no tiene cómo financiar 19″

Miguel Gómez Martínez advirtió déficit fiscal y planteó reducción de ministerios - crédito Colprensa

Miguel Gómez Martínez asumirá el liderazgo del Ministerio de Hacienda en el próximo gobierno con la misión de enfrentar un desafío fiscal considerable y reorientar el manejo de los recursos públicos en Colombia.

El presidente electo, Abelardo de la Espriella, eligió a Gómez Martínez para encabezar la cartera económica, confiando en su experiencia para encarar una coyuntura marcada por el desequilibrio presupuestal y el crecimiento desmedido del gasto estatal.

Durante una entrevista concedida a 6 AM W de Caracol Radio, el funcionario designado dejó en claro sus prioridades y preocupaciones, por lo que señaló que una de las situaciones más alarmantes detectadas durante el proceso de empalme ha sido la “contratación desbordada” y el ritmo de gasto del Estado.

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Según datos del Dane, en mayo se firmaron más de 400.000 contratos en el sector público, lo que refuerza la alarma sobre las dimensiones que ha adquirido la nómina estatal.

Miguel Gómez Martínez anunció recortes y congelamiento del gasto público al asumir Hacienda - crédito Universidad del Rosario

“Sobre todo en contratación temporal, se han cometido todos los excesos posibles, eso es bastante evidente”, declaró Gómez Martínez, quien añadió que la tendencia no se ha detenido. Afirmó que “siguen contratando, gastando, tratando de comprometer todos los recursos, a pesar de que ellos mismos sacaron un decreto en el cual se congelaba el gasto”.

El futuro ministro consideró que la situación actual refleja falta de control sobre las finanzas estatales. “La situación sigue desbordada. El gobierno parece que no tiene límites en su capacidad de gasto, y eso es muy preocupante”, afirmó.

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Frente a este escenario, anunció que el primer decreto que expedirá será el congelamiento del gasto público, medida que buscará poner freno inmediato a la expansión presupuestaria.

Gómez Martínez también expuso cifras que ilustran la magnitud del déficit fiscal. “Entre enero y abril, en promedio, el Estado se gastó 40 billones de pesos mensuales, y recibió, durante ese mismo período, 28 billones de pesos mensuales. Imagínese una familia que recibe 28 y gasta 40, pues quiere decir que tiene un déficit mensual de 12”, explicó.

Este desfase obliga a implementar recortes sustanciales, por lo que Gómez Martínez adelantó que se proyecta reducir el gasto público en alrededor de 60 billones de pesos.

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Miguel Gómez Martínez alertó sobre contratación desbordada y exceso de gasto estatal - crédito Colprensa

En cuanto a la estructura del Ejecutivo, el ministro designado considera insostenible el mantenimiento de 19 ministerios con el actual panorama fiscal. “Colombia no tiene cómo financiar 19 ministerios”, subrayó. Aunque aclaró que la reducción de carteras requiere reformas legales, el funcionario planteó como meta regresar al menos al esquema anterior, que contaba con solo 13 ministerios.

“Sí vamos a reducir ministerios, yo no me puedo comprometer en cuántos. Deberíamos volver por lo menos a lo que teníamos antes, que eran 13 ministerios, teníamos 13 y ya era grande”, puntualizó.

Desde su perspectiva, los años recientes se caracterizaron por una política de gasto expansivo, situación que ahora exige ajustes de fondo.

“Los colombianos tuvieron 4 años de parranda, y ahora, pues, viene el guayabo, y yo, lamentablemente, soy el ministro del guayabo”, resumió Gómez Martínez.

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Esto dijo Miguel Gómez Martínez sobre deuda nacional

El ministro de Hacienda designado, Miguel Gómez Martínez, anunció que el Gobierno optará por el reperfilamiento de la deuda pública y descartó cualquier renegociación de los compromisos financieros del país.

Miguel Gómez Martínez anunció reperfilamiento de deuda y descartó renegociación financiera - crédito Colprensa

En diálogo con Caracol Radio, Gómez Martínez explicó que la prioridad será “buscar los recursos necesarios para terminar el año”, señalando que la confianza de los inversionistas internacionales resulta clave en este proceso.

El funcionario recalcó que el Ejecutivo implementará una política que congelará el gasto estatal, con el objetivo de enviar señales claras a los mercados y garantizar la estabilidad de la tesorería nacional.

“Necesitamos controlar el gasto y por eso vamos a sacar el decreto que congela el gasto público”, afirmó. Según Gómez Martínez, la estrategia de reperfilamiento permitirá sustituir vencimientos de corto plazo, reduciendo la presión sobre las finanzas.

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El ministro designado advirtió que el endeudamiento acelerado de los últimos meses se tradujo en emisiones de bonos a tasas históricamente elevadas, llegando hasta el 15%. “Colombia nunca pagaba esas tasas”, advirtió.

Gómez Martínez puntualizó que no existe riesgo de quiebra inmediata, pero advirtió que se requieren ajustes urgentes para evitar complicaciones mayores en el futuro cercano.