Quién es la hermana de Santiago Arias que acapara miradas en redes sociales: mostró cómo vive un partido del Mundial 2026 y habló sobre el futbolista

La hermana de Santiago Arias suma más de 500.000 seguidores con su vida fitness y su apoyo a la Tricolor - crédito @tatianaariasnaranjo/IG

Mientras el deportista Santiago Arias vuelve a ser protagonista con la selección Colombia durante el Mundial 2026, otra integrante de su familia también ha despertado el interés de los aficionados.

Se trata de Tatiana Arias Naranjo, la hermana del experimentado lateral derecho, que en los últimos años ha construido una sólida comunidad en redes sociales gracias a su contenido sobre entrenamiento, nutrición y estilo de vida saludable.

Aunque muchos la han conocido por las publicaciones que comparte apoyando a su hermano en cada uno de los compromisos de la Tricolor, Tatiana ha logrado consolidar una carrera propia como creadora de contenido e instructora de fitness, convirtiéndose en un referente para miles de mujeres interesadas en transformar sus hábitos y mejorar su bienestar físico y mental.

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Tatiana Arias se presenta en sus redes sociales como Coach en Nutrición & Fitness, profesión desde la cual asesora a personas interesadas en alcanzar objetivos relacionados con la pérdida de peso, el aumento de masa muscular o simplemente la adopción de un estilo de vida más saludable, según ella misma indica.

La hermana de Santiago Arias gana notoriedad por su trabajo como coach fitness - crédito @tatianaariasnaranjo/IG

Con el paso de los años, Tatiana también ha mostrado a sus más de 500.000 seguidores su propia evolución física y emocional, asegurando que el ejercicio transformó no solo su cuerpo, también su manera de enfrentar los retos de la vida.

La relación se Santiago Arias y Tatiana Arias Naranjo

Aunque actualmente viven en diferentes países debido a la carrera profesional de Santiago Arias, los hermanos mantienen una relación muy cercana.

Así lo contó Tatiana durante una entrevista en el programa Día a Día, donde recordó algunas anécdotas de la infancia y reveló cómo ha cambiado su relación con el futbolista a lo largo de los años.

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Según explicó, cuando eran niños Santiago solía hacerle bromas diciéndole que era adoptada. Sin embargo, con el tiempo ese vínculo se fortaleció hasta convertirse en una relación de absoluta confianza. Incluso confesó que, tras el fallecimiento de su padre, el futbolista asumió en muchas ocasiones un papel protector dentro de la familia.

Quién es la hermana de Santiago Arias: es influencer fitness y reveló cómo es acompañar al jugador de la Selección Colombia en un Mundial - crédito @tatianaariasnaranjo/IG

“Nosotros tenemos más una relación no tan de hermanos, de cierta forma sí, pero yo a Santi le rindo cuentas; él me pregunta: ‘¿Y usted qué está haciendo?, ¿pa’ cuándo esto?’”, relató la antioqueña durante la entrevista.

Ese apoyo también ha sido mutuo. Tatiana y su madre han acompañado al jugador en algunos de los momentos más importantes de su carrera deportiva y de su vida personal, convirtiéndose en un respaldo constante durante sus etapas en el fútbol europeo y sudamericano.

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Tres mundiales acompañando a Santiago Arias

En los últimos días, Tatiana volvió a convertirse en tendencia tras publicar un video en el que mostró cómo vive un partido de la selección Colombia desde la tribuna, siendo hermana de uno de los futbolistas convocados.

El contenido, grabado durante el compromiso entre Colombia y Portugal en el Mundial 2026, acumuló miles de reproducciones y despertó la curiosidad de los aficionados sobre la experiencia que viven los familiares de los jugadores.

El Mundial desde adentro: así fue la experiencia de la hermana del jugador Santiago Arias en el partido de Colombia vs. Portugal - crédito @tatianaariasnaranjo/IG

Junto al video escribió un emotivo mensaje dedicado a Santiago: “Quiero enfocarme mucho en mostrar mi admiración y amor a mi hermano y a lo increíble y teso que es. Y agradecerle por permitirme vivir esta experiencia tantas veces”.

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En el mismo contenido confesó que cada partido representa una mezcla de orgullo, nervios y emoción.

“Siempre me preguntan qué se siente ser la hermana de Santiago Arias. Para mí es motivo de orgullo y de felicidad ver a mi hermano ser exitoso y cumplir sus sueños que tenía desde niño. Ya son tres mundiales en donde tengo la bendición de acompañarlo y ser parte de sus momentos más importantes de toda su carrera. Siempre que entra a jugar siento muchos nervios, pero también una fe profunda de que las cosas increíbles van a pasar, porque así siempre lo demuestra”, expresó la hermana de Arias.

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Los privilegios de ser familiar de un jugador de la selección Colombia, según la hermana de Santiago Arias

En ese mismo video explicó algunos de los beneficios que reciben los familiares de los futbolistas durante la Copa del Mundo.

Entre ellos destacó que Santiago suele regalarle las entradas para los partidos, la posibilidad de ubicarse muy cerca del terreno de juego y el acceso para compartir con él y otros integrantes de la selección Colombia una vez finalizan los encuentros.