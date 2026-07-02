Colombia llega como favorita ante Ghana en el Mundial 2026, pero deberá demostrarlo en la cancha, según el análisis del exfutbolista Carlos Valdés

El exdefensor central en el Mundial de Brasil 2014 habló sobre el balance deportivo que ha dejado el equipo de Néstor Lorenzo en la Copa del Mundo de Estados Unidos, México y Canadá-crédito Carlos Pulido/Infobae Colombia

El 3 de julio de 2026, Colombia y Ghana disputarán un cupo a los octavos de final de la Copa del Mundo de la FIFA de Estados Unidos, México y Canadá 2026 en el estadio de Kansas, a partir de las 8:30 p. m. (hora colombiana).

La expectativa es alta, por lo que los amantes de la Tricolor y los referentes históricos del cuadro cafetero analizaron en la previa del partido lo que será el juego que se llevará en el estadio Kansas City.

Por este motivo, Infobae Colombia habló con el exdefensor del cuadro “Cafetero” y comentarista de Espn Carlos Valdés sobre el balance que le dejó el rendimiento del equipo de Néstor Lorenzo y la actuación de los defensores de la Tricolor. También se refirió a la selección de Ghana, de Carlos Queiroz, desde la parte táctica, y habló sobre el debate que existe entre la titularidad de James Rodríguez y Juan Fernando Quintero como creadores en el mediocampo.

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El desafío ante Ghana y la huella de Queiroz

Valdés explicó que el paso de Carlos Queiroz por la selección Colombia, y que terminó en fracaso, se debió a un desconocimiento del entrenador con el fútbol sudamericano-crédito Peter Cziborra/REUTERS

Con respecto a la pregunta sobre el legado que dejó el exentrenador del Real Madrid, y con paso por el cuadro “Cafetero” desde 2019 hasta 2020, el comentarista de Espn Colombia fue contundente al afirmar que el aporte de su proceso a la Tricolor fue pobre al explicar que su desconocimiento del fútbol colombiano fue un factor que lo llevó a tomar malas decisiones desde el planteamiento de juego.

Además afirmó que, previo al duelo entre Colombia y Ghana, hay una diferencia de calidad a favor de la “Amarilla”, pero que el juego se podría equilibrar desde el trabajo colectivo:

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“Colombia es superior, aunque será un partido difícil. En este Mundial, los equipos que quizás no tienen tantas individualidades compensan con táctica y físico, lo que ha llevado a muchos partidos hasta los penales. Queiroz es un buen entrenador, pero su paso por Colombia no fue exitoso por el desconocimiento de la idiosincrasia del futbolista colombiano y de la eliminatoria sudamericana", dijo.

Y añadió: “Su lugar está más en África y Asia, donde conoce mejor la cultura futbolística. Este será un duelo especial porque Queiroz seguramente quiere ganarle a Colombia. Pero Colombia debe salir a la cancha a demostrar su superioridad”.

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Con respecto al rendimiento de la defensa, Valdés fue claro en afirmar que fue uno de los puntos más fuertes de la selección Colombia en la Copa del Mundo de Estados Unidos, México y Canadá 2026-crédito Daniel Becerril/REUTERS

Frente a la labor de los defensores Davinson Sánchez, Jhon Lucumí, Johan Mojica y Daniel Muñoz en la estructura de juego que plantea Néstor Lorenzo, Valdés destacó la regularidad de Sánchez (jugador del Galatasaray), el alza en el rendimiento individual de Jhon Lucumí y el compromiso de todo el grupo defensivo.

“Davinson Sánchez ha sido el más regular en la defensa durante toda la temporada. Había cierta preocupación por su compañero, ya que Lucumí había bajado su rendimiento, pero con el tiempo se consolidó. En el lateral izquierdo, Mojica demostró regularidad, y cuando el entrenador puso a Machado, respondió muy bien. Eso habla del compromiso colectivo: Colombia no tiene solo once jugadores, sino veintiséis listos para aportar. La defensa mostró solidez y cerró la fase de grupos jugando un partido casi perfecto contra Portugal”.

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El rol invisible: la psicología en el fútbol

Además del aspecto táctico, la parte mental es uno de los componentes que más se trabaja en el desarrollo y crecimiento de un futbolista-crédito Matías Villalba/Infobae Colombia

En la alta competencia, el aspecto mental es cada vez más relevante. También se le preguntó por la influencia del psicólogo deportivo argentino Marcelo Roffé en la selección Colombia desde su proceso con José Néstor Pekerman y, en la actualidad, con el técnico Néstor Lorenzo. Valdés explicó que la gestión de emociones en momentos de presión durante los partidos de alta competencia, en torneos como la Copa América o el mismo Mundial, es clave para el éxito colectivo del equipo de fútbol y, a nivel individual, del propio jugador.

“El trabajo de Marcelo Roffé es fundamental. Cada vez es más importante el aspecto mental en el fútbol. Él ayuda a gestionar la presión y las emociones, aporta herramientas para que los jugadores mantengan el foco y se sientan importantes. Eso se refleja en la disposición del equipo: quien entra desde el banco lo hace con intensidad y sin mala cara. Ese es el verdadero aporte de Roffé, que ha dado grandes herramientas no solo para el fútbol, sino para la vida”, explicó.

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James Rodríguez, Quintero y la gestión de liderazgos

Acerca del debate de la titularidad entre Juan Fernando Quintero y James Rodríguez, Carlos Valdés que la preferencia de Néstor Lorenzo por el capitán de la "Tricolor" y con reciente paso por el Minnesota United de la MLS de Estados Unidos, se debe a su experiencia en más momentos decisivos con el cuadro "Cafetero" con respecto al jugador de River Plate-crédito Daniel Becerril/REUTERS

El debate sobre la titularidad de James Rodríguez frente a Juan Fernando Quintero sigue vigente dentro de la opinión pública deportiva de nuestro país, y los hinchas de la Tricolor.

En ese contexto, Infobae Colombia le consultó a Carlos Valdés sobre la preferencia de Néstor Lorenzo hacia James Rodríguez por encima de Juan Fernando Quintero, pese a que el capitán “Cafetero” no tuvo una buena temporada. Valdés detalló que la situación pasa por un tema de liderazgo y experiencia que según el análisis del exmundialista de Brasil 2014 tiene más peso dentro del camerino:

“El entrenador prefiere el estilo de James Rodríguez; no es que no le guste Quintero, pero tiene preferencias basadas en la realidad futbolística. James es un gran líder y jugador. El fútbol es exigente: no basta con haber sido el mejor en el pasado, siempre hay que rendir. Por eso, Lorenzo lo sostiene, porque sabe lo que James puede dar y la confianza que necesita para recuperar su nivel. Quintero también es muy bueno y tendrá su momento. Tener a ambos en buen nivel amplía las alternativas para el equipo.”

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Un ciclo de crecimiento y madurez

Valdés resaltó el crecimiento del fútbol colombiano en los últimos años-crédito Paul Childs/REUTERS

Finalmente, Infobae Colombia le consultó a Valdés desde la experiencia mundialista que tuvo en Brasil 2014 sobre el rendimiento de la selección Colombia en esta fase de grupos, los factores a favor del proceso deportivo liderado por Néstor Lorenzo, y allí el exdefensor de Santa Fe y América de Cali resaltó que clasificar a las instancias finales de un mundial siempre son hechos que muestran el crecimiento del fútbol colombiano a nivel de selección.

“Colombia ha seguido creciendo y evolucionando. Para nosotros no era fácil pensar en asistir y superar la fase de grupos en los mundiales. Que Colombia lo haya logrado en los tres mundiales recientes, tras la eliminación en Qatar, es un avance. Confío en el trabajo de Néstor Lorenzo; fue cuestionado por su poca experiencia, pero quienes lo conocemos sabíamos de su capacidad. Hoy lo está ratificando".

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