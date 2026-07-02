Colombia

Juan Manuel Santos recordó el éxito de la Operación Jaque tras 18 años de la misión en la que rescataron a Ingrid Betancourt: “Un antes y un después”

El expresidente agradeció a las Fuerzas Militares por su esfuerzo y despliegue en la misión que rescató a 15 secuestrados por las extintas Farc

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El expresidente sostuvo que la operación fue un antes y un dspues en la historia de Colombia - crédito Catalina Olaya/Colprensa
El expresidente sostuvo que la operación fue un antes y un dspues en la historia de Colombia - crédito Catalina Olaya/Colprensa

El 2 de julio de 2026 se cumplieron 18 años de la Operación Jaque, misión con la que las Fuerzas Militares liberaron a 15 secuestrados, entre ellos Ingrid Betancourt, que estaban en poder de las Farc. La acción, ejecutada en 2008 sin un solo disparo, vuelve a leerse en un escenario de seguridad en el que la obtención de información conserva un papel central frente a las amenazas contra las instituciones y las comunidades.

Su conmemoración coincide con un contexto en el que las capacidades de inteligencia siguen siendo utilizadas contra el narcotráfico, la minería ilegal, la extorsión, el secuestro y las acciones de organizaciones armadas con presencia en distintas regiones del país.

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La operación fue el resultado de un trabajo de inteligencia desarrollado durante varios años. Ese proceso incluyó seguimiento permanente, recolección y análisis de información, infiltración de la estructura guerrillera y una planeación que permitió cumplir el objetivo sin recurrir al enfrentamiento armado.

Juan Manuel Santos agradeció a las Fuerzas Militares por su esfuerzo y despliegue en la misión que rescató a 15 secuestrados por las extintas Farc - crédito @JuanManSantos/X
Juan Manuel Santos agradeció a las Fuerzas Militares por su esfuerzo y despliegue en la misión que rescató a 15 secuestrados por las extintas Farc - crédito @JuanManSantos/X

El expresidente de la República, Juan Manuel Santos, y entonces ministro de Defensa, que aprobó el operativo, recordó el éxito de la extracción de los 15 secuestrados con un mensaje de reconocimiento a la labor de las Fuerzas Militares.

“Hace 18 años, la Operación Jaque marcó un antes y un después para Colombia. La libertad de 15 secuestrados, lograda sin disparar un solo tiro, fue posible gracias al valor, la inteligencia y el profesionalismo de nuestras Fuerzas Armadas. Mi gratitud y reconocimiento a todos los que hicieron posible esta operación histórica. @COL_EJERCITO @FuerzasMilCol @PoliciaColombia”, escribió en su cuenta de X.

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El ejército rememoró la operación en sus redes sociales - crédito @COL_EJERCITO/X
El ejército rememoró la operación en sus redes sociales - crédito @COL_EJERCITO/X

A la par, el Ejército Nacional de Colombia publicó un video en el que ““¿Recuerdas la #OperaciónJaque? Nosotros sí, un momento memorable en el que fueron rescatados 15 personas el 2 de julio de 2008 en la selva del departamento del Guaviare. Y en la actualidad ellos se ven así…”, escribió en X

La Operación Jaque consolidó un precedente para la inteligencia estratégica del Estado

Santos Ingrid Betancourt en Operación Jaque
La Operación Jaque consolidó un precedente para la inteligencia estratégica del Estado - crédito Colprensa

El éxito de Jaque consolidó un precedente sobre el alcance de la inteligencia estratégica dentro de las operaciones estatales. La experiencia mostró que la obtención de información, el análisis de los movimientos del adversario y la coordinación entre distintas capacidades institucionales podían resultar determinantes en una operación de alto riesgo sin comprometer la vida de los secuestrados.

La operación es presentada como una referencia sobre la manera en que el trabajo de inteligencia puede definir el resultado de una misión cuando el objetivo exige precisión y protección de vidas.

De hecho, la experiencia dejó al descubierto un rasgo propio de estas tareas: su escasa visibilidad pública. Mientras el país vio el momento del rescate, detrás hubo un trabajo reservado de analistas, investigadores, oficiales y personal especializado que durante meses recopiló información y verificó cada detalle.

Ese componente silencioso convirtió a la operación en un ejemplo de cómo se articula una misión compleja antes de su ejecución. La preparación no dependió de una reacción inmediata, sino de una acumulación prolongada de datos, validaciones y movimientos calculados.

El modelo sigue siendo usado frente a amenazas armadas y economías ilegales

En la operación Jauqe, realizada en 2008, se liberaron 15 secuestrados de las FARC, entre ellos Ingrid Betancour y tres contratistas estadounidenses.
En la operación Jauqe, realizada en 2008, se liberaron 15 secuestrados de las FARC, entre ellos Ingrid Betancour y tres contratistas estadounidenses.

El esquema aplicado en Operación Jaque sigue siendo una de las principales capacidades empleadas para enfrentar fenómenos criminales y armados. Entre ellos aparecen el narcotráfico, la minería ilegal, la extorsión, el secuestro y las acciones de organizaciones que mantienen presencia en el territorio nacional.

La operación también permanece como un referente de coordinación institucional. La misión integró capacidades operacionales, inteligencia y planeación estratégica alrededor de un objetivo común: rescatar a los secuestrados sin poner en riesgo sus vidas.

Esa combinación mantiene a Colombia y a sus instituciones de seguridad frente a un caso que continúa siendo objeto de estudio dentro y fuera del país. El valor atribuido a la misión no se limita al resultado del 2 de julio de 2008, sino al modelo de articulación que dejó como antecedente para operaciones de alto riesgo.

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