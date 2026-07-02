Daniela Ospina reveló cómo es su relación actual con James Rodríguez: “Espero nunca hablar mal de él”

Daniela Ospina sobre James Rodríguez: “El error siempre es de los adultos, no de los niños” - crédito Daniela Ospina / Instagram

La relación entre la deportista y empresaria Daniela Ospina y el futbolista James Rodríguez sigue despertando interés tanto en Colombia como fuera del país, no solo por la notoriedad de ambos, sino por la manera en que han gestionado una separación que, lejos de convertirse en motivo de controversia pública, ha dado ejemplo de madurez y respeto.

Recientemente, la también creadora de contenido abordó este tema en el pódcast Yo pude, tú puedes, donde respondió a preguntas frecuentemente planteadas por quienes siguen la vida de la expareja.

Durante la conversación, Ospina fue clara sobre la decisión de formar una familia junto al futbolista. “Lo que digo a veces es que hay situaciones de situaciones, pero al final tú decides con quién tener también a tus hijos. Cuando tú decides estar con una persona y, ok, con el tiempo cambian las cosas, creo que al final la única persona que los va a poder juzgar es ellos”, afirmó, aludiendo al rol que su hija Salomé tiene en la construcción de su propia percepción sobre sus padres.

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Ospina explicó que formar una familia con James fue una decisión consciente, resaltando que su hija Salomé debe construir su propia percepción de ambos padres - crédito @daniela_ospina5/ Instagram

Para Ospina, la responsabilidad en una separación recae en los adultos y nunca en los hijos: “Yo siempre he pensado en los niños, el error al final siempre es de los adultos, el error no es de los niños”.

La empresaria también enfatizó la importancia de no hablar mal de su expareja, especialmente en un contexto donde la sobreexposición mediática puede afectar la vida de una niña. “Espero nunca hablar mal del papá de mi hija, creo que también ha sido recíproco todo. No quiero que sea por mí que mi hija vea cosas, ya que estamos tan expuestos. A él no le haría daño que yo hable mal de él, pero a mi hija sí”, expresó Ospina, resumiendo el pacto de no agresión pública que han sostenido ambos padres a lo largo de los años.

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Daniela Ospina y James Rodríguez estuvieron casados entre 2010 y 2017. Su historia comenzó cuando ambos eran muy jóvenes y culminó en una decisión de mutuo acuerdo, motivada principalmente por la distancia y las exigencias de sus carreras. De esa unión nació Salomé, quien actualmente reside junto a su madre en Miami, ciudad donde Ospina ha construido una nueva vida familiar junto al actor venezolano Gabriel Coronel y su hijo menor, Lorenzo.

Aunque la ruptura fue un momento difícil, ambos han procurado que la prioridad sea siempre el bienestar y la salud emocional de su hija. El propio James Rodríguez ha mencionado en reiteradas ocasiones el papel fundamental que el apoyo de Daniela jugó en su carrera internacional, especialmente durante su paso por clubes europeos de alto nivel y su consagración como máximo referente de la Selección Colombia.

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Daniela subrayó la importancia de no hablar mal de su expareja, destacando el impacto que podría tener en su hija la sobreexposición mediática - crédito @daniela_ospina5/ Instagram

El reciente estreno de la docuserie sobre la vida de James Rodríguez en Netflix, en el marco del Mundial de Fútbol 2026, permitió a la audiencia conocer más de cerca los desafíos personales que enfrentaron como familia.

En uno de los episodios, Daniela Ospina habló sobre el “infierno” mediático que vivió en España, especialmente en los años posteriores al fichaje de James por el Real Madrid. “Horrible. Amo España, pero me dieron muy duro. Sí, la prensa. Me tildaron de travesti. Fue fuerte. Yo te lo juro que a veces me lo recuerdo y digo: ‘Ay, ¿yo cómo no caí en una depresión o en algo?’, pero lo de España creo que ha sido una de las cosas que más me ha marcado en la vida y, sobre todo porque, bueno, yo estaba muy jovencita”, relató Ospina en la producción.

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El documental también recoge la perspectiva de la familia de James sobre la presión mediática y la constante exposición a rumores y titulares, incluso sobre aspectos banales de la vida cotidiana del futbolista. Su madre, María del Pilar Rubio, detalló en la docuserie cómo cualquier acción del jugador se volvía tendencia en redes sociales, desde sanciones de tránsito hasta temas familiares.

Daniela Ospina relató en la serie el duro escrutinio mediático que enfrentó en España, recordando el impacto emocional que dejaron las críticas - crédito @daniela_ospina5/ Instagram

A más de una década de su llegada a Europa, tanto Daniela Ospina como James Rodríguez han seguido adelante en sus carreras y vidas personales, pero han mantenido un vínculo cordial, sustentado en el respeto y la responsabilidad compartida sobre su hija. Mientras Ospina se consolida como empresaria y figura del bienestar, y celebra su matrimonio con Gabriel Coronel en Medellín, Rodríguez mantiene su protagonismo en la Selección Colombia, concentrado en el reto mundialista.

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