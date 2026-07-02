Colombiano al que le detectaron paludismo en Guadalajara enciende las alarmas durante el Mundial 2026: asistió al partido contra RD Congo

El caso se reportó en la sede mexicana de Jalisco - crédito Lina Gasca / Colprensa | Imagen Ilustrativa Infobae

La Secretaría de Salud de Jalisco confirmó el diagnóstico de un caso importado de paludismo en un ciudadano colombiano que llegó a Guadalajara, México, para presenciar un partido del Mundial de Futbol 2026.

Este reporte generó inquietud entre asistentes y residentes de la ciudad del estado de Jalisco, en vista de que las autoridades sanitarias aclararon que el caso fue atendido oportunamente y no representa un riesgo de contagio para la población local ni para los visitantes.

El paciente, que viajó en principio a la Ciudad de México y luego se trasladó a Guadalajara para asistir al encuentro entre Colombia y República del Congo, comenzó a presentar síntomas como fiebre y dolores musculares intensos durante su estadía.

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Al buscar atención médica, el personal de salud sospechó de paludismo debido a sus antecedentes de viaje y a los síntomas manifestados.

El diagnóstico fue confirmado por microscopistas certificados del área estatal de Salud Pública, quienes iniciaron el tratamiento especializado de inmediato, destacó un informe del portal local Récord.

Aunque el ciudadano colombiano tenía previsto regresar a su país al día siguiente, los médicos determinaron que su estado de salud le permitía viajar sin peligro, por lo que ya se encuentra en Colombia.

Al respecto, Roberto Carlos Rivera Ávila, director general de Salud Pública de Jalisco, puntualizó que se trató de un caso aislado y que Guadalajara no registra transmisión local de paludismo desde hace más de 15 años.

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“Lo único que sí podemos comentarles es que detectamos un solo caso de paludismo, el cual se trató de una persona extranjera que venía de Colombia”, señaló Rivera al resaltar que no existe brote ni se han modificado las condiciones sanitarias en la ciudad, mientras miles de personas continúan participando en las actividades de la Copa Mundial de la FIFA Estados Unidos, México y Canadá 2026.

¿Qué es el paludismo y cómo se transmite?

El paludismo, también conocido como malaria, es una enfermedad infecciosa causada por parásitos del género Plasmodium.

La transmisión principal ocurre a través de la picadura de mosquitos hembra infectados del género Anopheles, presentes sobre todo en regiones tropicales y subtropicales.

En menor medida, este enfermedad puede transmitirse por transfusiones de sangre contaminada, el uso compartido de agujas o de madre a hijo durante el embarazo.

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Por todo lo anterior, las autoridades sanitarias añadieron que el paludismo no se contagia por contacto directo con una persona enferma, ni mediante saludos, abrazos o besos.

Síntomas del paludismo y recomendaciones

Los síntomas suelen aparecer entre 10 y 15 días después de la picadura de un mosquito infectado.

Entre los síntomas más comunes se encuentran:

Fiebre alta

Escalofríos intensos

Sudoración abundante

Dolor de cabeza

Dolores musculares

Náuseas y vómitos

Ictericia (coloración amarilla de piel y ojos)

Sin tratamiento oportuno, algunos tipos de paludismo pueden evolucionar hacia complicaciones graves, y en especial en niños pequeños, adultos mayores, mujeres embarazadas y personas con sistemas inmunológicos debilitados.

Sumado a todo lo anterior, desde la Secretaría de Salud recomendó buscar atención médica inmediata si una persona presenta fiebre persistente y alguno de los síntomas mencionados, especialmente si ha viajado recientemente a países o regiones endémicas de paludismo.

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El diagnóstico temprano y el tratamiento adecuado permiten controlar la enfermedad y reducir el riesgo de complicaciones.