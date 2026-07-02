Colombia

Aida Victoria Merlano revela detalles personales sobre su relación con Westcol y conmueve a sus seguidores: “Creí que si lograba sanarte, aprenderías a amarme”

La empresaria compartió fragmentos de su libro y confesiones inéditas sobre la ruptura con el streamer, dejando entrever el impacto emocional que vivió durante su historia de amor

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Aida Victoria Merlano habló de su relación con WestCol y aseguró que fue la ruptura que más le costó superar - crédito @aidavictoriam y @westcol/Instagram
Aida Victoria abrió su corazón: “Le entregué todo lo que yo era”, así relató su historia con Westcol - crédito @aidavictoriam y @westcol/Instagram

Durante una reciente transmisión en vivo, la influencer Aida Victoria Merlano compartió con su audiencia un momento de marcada sinceridad al leer fragmentos de su libro, Los Amores de Victoria. En la sesión, la también empresaria abordó directamente los sentimientos y vivencias ligados a su relación con el streamer Westcol, dejando entrever la huella emocional de ese vínculo en su vida.

El capítulo elegido, titulado “El Rayo Mcqueen dejó de ser rojo y tú dejaste de ser tú”, fue leído ante miles de seguidores y, según el consenso de los internautas, está inspirado en su historia con el popular streamer.

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Durante la lectura, Aida Victoria reveló reflexiones personales y frases que lograron fuerte eco en las redes sociales. Entre los pasajes más comentados, la empresaria pronunció: “Tus conquistas eran mi gasolina y en cada triunfo tuyo yo empezaba a sentirme capaz de ponerme varas más altas…”. La autora no dudó en exponer cómo el éxito y las metas de su entonces pareja se convertían también en un motor propio, revelando la intensidad y el apoyo que caracterizaron su vínculo.

En otro fragmento, Aida Victoria abordó los sacrificios personales que realizó para cuidar la relación: “Quise tanto hacerte el bien que cuando te afectaba que yo brillara, me apagaba…”. Esta confesión resonó entre sus seguidores como una muestra de vulnerabilidad, al exponer cómo su deseo de armonía la llevó a relegar su propia luz cuando percibía que su éxito podía incomodar al otro.

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La autora también describió el desgaste emocional que implicó aferrarse a una versión idealizada de su pareja: “Me movía entre la confusión y el cansancio, aferrada a la versión tuya que conocí al principio, como si aún pudiera regresarte allí…”. Las palabras, leídas sin filtros, generaron cientos de comentarios y reacciones de apoyo en la transmisión.

En un fragmento de lo que leyó Aida, la empresaria barranquillera asegura que la relación empezó a tener problemas luego de que Westcol se sintiera amenazado por el éxito de ella. “Percibiste mi seguridad como una amenaza y, por cuidarte a ti, me anulé a mí. Caí en la paradoja de odiarme por quien era... Me sentía amada y odiada por las mismas razones. Creí que si lograba sanarte, tú aprenderías a amarme mejor”, dijo Aida Victoria.

El contexto de la relación entre Aida Victoria y Westcol se remonta a 2022, cuando ambos hicieron público su noviazgo tras semanas de rumores en el mundo digital. La pareja, ambos figuras influyentes en las redes sociales, inició una relación que rápidamente captó la atención mediática. Apenas dos meses después de oficializarla, en diciembre de 2022, anunciaron su separación alegando diferencias en sus estilos de vida y compromisos profesionales.

A finales de 2023 sorprendieron al retomar su relación, consolidándose como una de las parejas más mediáticas de la esfera digital en Colombia. Sin embargo, en junio de 2024, confirmaron una nueva ruptura, esta vez marcada por controversias públicas, declaraciones cruzadas y un intenso seguimiento por parte de sus seguidores. El distanciamiento se hizo notorio antes del anuncio oficial, alimentando especulaciones en redes sociales.

El punto de mayor controversia surgió cuando Aida Victoria habló abiertamente de una supuesta infidelidad de Westcol, situación que, según relató, quebró la confianza en la relación. Westcol, por su lado, admitió errores y asumió responsabilidad por el final de la relación, aunque evitó referirse de manera directa a la infidelidad.

Actualmente mantienen una relación cordial y cada uno se encuentra enfocado en sus proyectos personales. La repercusión de sus vivencias, tanto en el libro como en el entorno digital, mantiene vigente el interés del público sobre las trayectorias personales y profesionales de dos de los creadores de contenido más influyentes de Colombia.

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