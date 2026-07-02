Un caimán gigante fue atrapado por pescadores en el río Magdalena: “Qué animalón”

Un caimán de aproximadamente más de cuatro metros sorprendió a un grupo de pescadores en el río Magdalena, a la altura de Puerto Nare, cuando quedó atrapado en una red y debió ser liberado cuidadosamente para regresar a su entorno natural, en un episodio que evidencia la recuperación de esta especie en la región - crédito Periodista Brayan Camargo Herrera / Facebook

Unos pescadores de Puerto Nare y Puerto Serviez, en las inmediaciones del municipio de Puerto Boyacá, experimentaron una escena inesperada cuando, al revisar sus redes en el río Magdalena, hallaron un caimán de más de cuatro metros atrapado entre las cuerdas. El hecho ocurrió mientras intentaban su faena habitual, sorprendiendo a todos los presentes por el tamaño del reptil.

La maniobra de liberación quedó registrada en un video difundido en redes sociales, donde uno de los pescadores expresó: “Qué animalón” dejando ver sus sorpresa por el tamaño del caimán.

En las imágenes, se observó cómo los pescadores sujetaron al animal por las extremidades y utilizaron un cuchillo para quitarle la red, soltando finalmente la cola que permanecía enredada. El procedimiento fue realizado con cuidado para evitar lesiones, permitiendo que el caimán regresara ileso a las aguas del río.

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Caimán gigante fue atrapado y posteriormente liberado en el río Magdalena - crédito Periodista Brayan Camargo Herrera / Facebook

Expertos en fauna de la región señalan que la presencia de este animal, conocido como caimán del Magdalena o caimán aguja (Crocodylus acutus), representa un signo positivo para la biodiversidad fluvial. Recordaron que esta especie es originaria de las cuencas del Magdalena y Cauca, y puede alcanzar hasta siete metros de longitud en edad adulta.

El caimán aguja es una especie de gran tamaño. Los machos pueden alcanzar entre cinco y seis metros, aunque algunos individuos llegan a los siete metros. Las hembras adultas generalmente no superan los 3,5 metros, pero se conocen casos de hasta 4,4 metros.

El avistamiento del caimán ha provocado una oleada de reacciones en redes sociales. Comentarios como: “Hermoso caimán aguja está en peligro de extinción” y “Salen bastantes botas Lacoste y correas” reflejan tanto admiración por la especie como la preocupación por la explotación de su piel.

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Pese al reciente avistamiento esta especie está en peligro de extinción - crédito Corporación Autónoma Regional del Alto Magdalena

En plataformas digitales, algunas voces expresaron alarma por el riesgo que representa el animal para la población local. Hubo quienes afirmaron: “Eso ya está muerto por que se ve que se queda quieto”, mientras otros no dudaron en manifestar rechazo: “A esos HP caimanes hay que matarlos” o “es un peligro para los que viven de la pesca”. Este tipo de reacciones revela la tensión histórica entre la protección de la fauna y la percepción de amenaza para las actividades humanas.

Durante las décadas de los 70 y 80, la caza indiscriminada del caimán aguja casi llevó a la especie a la extinción local. El comercio ilegal de pieles diezmó las poblaciones, dejando solo algunos núcleos aislados. La situación comenzó a revertirse gracias al trabajo de entidades como Corpoboyacá y alianzas científicas y comunitarias, especialmente en regiones como Huila, donde se promueve el monitoreo y la protección activa.

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El Libro Rojo de Reptiles del Instituto Humboldt confirma la presencia actual de la especie en 18 departamentos, desde Antioquia hasta Valle del Cauca, y en las grandes zonas hidrográficas Caribe, Magdalena y Pacífico.

Esto animales se pueden observan en la cuenta alta del río Magdalena - crédito Corporación Autónoma Regional del Alto Magdalena

El caimán aguja habita desde el nivel del mar hasta los 500 metros de altitud, no solo en manglares y estuarios, sino también en ríos, ciénagas y lagunas de agua dulce. Estas características explican su presencia histórica en la cuenca del Magdalena y en humedales como la Ciénaga de Palagua de Puerto Boyacá, donde recientemente se volvió viral un video de su avistamiento.

Los estudios de distribución y conservación advierten que la especie ha desaparecido de amplias zonas donde era común en el siglo XX. Los núcleos actuales son pequeños, aislados y frecuentemente desestructurados, con grupos de edad ausentes o escasos debido a la caza y la pérdida de hábitat. No obstante, se han reportado avistamientosen los últimos años en Huila, Cundinamarca y la Sierra Nevada de Santa Marta, impulsados por iniciativas como Asoprocaimán en Villavieja y programas universitarios.

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La supervivencia de la especie depende de la protección de su entorno. La contaminación del río Magdalena y las obras de infraestructura amenazan tanto a los caimanes como a decenas de especies de peces que utilizan el río para reproducirse, alimentarse y migrar. Aunque desde 1969 la veda para el aprovechamiento silvestre del caimán aguja es total, y la especie está protegida por CITES (Convención sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas de Fauna y Flora Silvestres), la caza y el tráfico ilegal persisten en zonas de baja vigilancia ambiental.